Labaro Viola

Notizie Paolo Vanoli Fiorentina

Rep: " Vanoli verso l’addio alla Fiorentina: separazione possibile già la prossima settimana"

20 maggio 2026 10:42

Chiarugi: "Comuzzo va recuperato e bisogna crederci, può diventare un perno della difesa"

19 maggio 2026 19:24

Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"

19 maggio 2026 14:13

Di Gennaro: “Se non si arriva un tecnico top come Sarri, è giusto confermare Vanoli”

19 maggio 2026 11:07

Tuttosport: "Vanoli in attesa della Fiorentina, tra rinnovo e sirene da Bologna, Atalanta e Napoli"

14 maggio 2026 11:16

Lady Radio: “Il futuro di Vanoli ancora in sospeso: Paratici prende ancora tempo”

13 maggio 2026 19:14

Carobbi: “Sono stati spesi 120 milioni e con Pioli non c’erano regole. Vanoli andrà via”

12 maggio 2026 16:29

Ferrara: "Grazie a Vanoli per aver salvato la regina del non calcio. Paratici dovrà trasformare tutto"

11 maggio 2026 10:28

Gazzetta punge Vanoli: “Capolavoro? Termine eccessivo in una città come Firenze"

11 maggio 2026 09:31

"Nessuna impresa, gli eroi sono quelli che vi hanno seguito e sopportato. A mai più!"

10 maggio 2026 18:48

Vanoli: “Le stagioni a volte partono male, oggi serve concretizzare questo match point”

10 maggio 2026 15:06

Repubblica: “Vanoli paga il peso della stagione, ma alla Fiorentina servono soprattutto uomini nuovi”

09 maggio 2026 11:00

De Rossi: "Vanoli è un amico ed ho tanta stima di lui, il futuro? Ho il rinnovo automatico per la salvezza"

08 maggio 2026 14:38

CorFio: "Dal 2-2 dell’andata alla salvezza: contro il Genoa si chiude il cerchio di Vanoli”

08 maggio 2026 10:21

Anche il CorSport mette in discussione la permanenza di Vanoli: “Emergono i primi dubbi”

06 maggio 2026 09:48

Tuttosport: "Il tornado giallorosso si abbatte sulla Fiorentina e la travolge all’Olimpico"

05 maggio 2026 10:26

Vanoli: “Chiediamo scusa ai tifosi. Ci siamo salvati senza Kean, ora siamo sotto esame”

05 maggio 2026 00:08

Vanoli: “Sarei felice di continuare il percorso. È giusto che la Fiorentina faccia le sue valutazioni”

04 maggio 2026 23:51

Vanoli ricorda la strage di Superga nel giorno del 77°anniversario: "Una preghiera"

04 maggio 2026 19:02

Repubblica: “Vanoli chiede ai suoi spensieratezza, attenzione e voglia di giocare e divertirsi”

04 maggio 2026 10:23

Nazione: "Gasperini e Vanoli, percorsi opposti ma stesso rendimento tra Roma e Fiorentina nel 2026"

03 maggio 2026 12:07

Dal Canto: “Vanoli, la salvezza è stata una mezza opera d’arte. Fiorentina da ottavo posto in giù”

02 maggio 2026 10:41

Corsport: “Fiorentina, la svolta passa dalla difesa: solidità ritrovata ma ora serve più qualità davanti"

30 aprile 2026 10:14

Bonan: “Avevo davvero timore che la Fiorentina potesse retrocedere. Grandi meriti li ha Vanoli”

29 aprile 2026 19:10

Donatelli: “Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, perché cacciarlo se sta facendo bene alla Fiorentina?”

29 aprile 2026 15:09

Repubblica: “La panchina per tre: si accende il casting per il nuovo tecnico della Fiorentina"

28 aprile 2026 10:49

CorSport: "Vanoli crede nella conferma: al Viola Park è apprezzato per il lavoro che ha fatto"

28 aprile 2026 09:44

Damiani: “A me Vanoli piace molto, ripartirei da lui la prossima stagione. Merita la conferma”

27 aprile 2026 15:11

Repubblica: “Squadre soddisfatte del pareggio, a Vanoli è mancato il coraggio nei cambi”

27 aprile 2026 11:05

Poesio: "Una Fiorentina senza anima: salvezza per inerzia e Vanoli nel mirino per i cambi"

27 aprile 2026 10:21

Vanoli: “Meritavamo di vincere alla grande, siamo stati dominanti. Riconferma? Parlano i fatti”

26 aprile 2026 16:02

Ferrara: “Sarri suona da tempo al Viola Park, ma la Fiorentina non risponde. Berardi anche a 67 anni"

25 aprile 2026 11:11

Orlando: “Vanoli riconfermato? Meglio di no. Se la Fiorentina sbaglia il mercato farà ancora fatica”

21 aprile 2026 13:51

Vanoli: "Oggi è una partita importante. Solomon in panchina per una scelta di gestione"

20 aprile 2026 20:34

Repubblica: “Vanoli punta sul Lecce per centrare la salvezza: testa e fisico i due aspetti decisivi”

20 aprile 2026 11:19

Repubblica: “Da Lecce a Lecce, una stagione ribaltata: Vanoli ora punta a chiudere il discorso salvezza"

20 aprile 2026 10:33

Ferrara: “Vanoli bravo a risollevare una squadra pietosa, ma ora va ricostruita: è senza identità”

20 aprile 2026 10:20

Di Marzio: “Vanoli si è preso la Fiorentina: ora il club scelga se crederci davvero o voltare pagina”

17 aprile 2026 12:06

Zetti su La Nazione: “Vanoli se ne andrà, Paratici punta ad un altro profilo per la panchina viola”

16 aprile 2026 11:25

Repubblica: "Fiorentina in emergenza, sorpresa Balbo: possibile titolare sulla fascia sinistra"

16 aprile 2026 10:43

Cucchi: “A inizio anno vedevo la Fiorentina in lotta per la UEFA. Vanoli merita la conferma”

16 aprile 2026 10:12

Bucchioni:”Buon lavoro alla Fiorentina ma non cose straordinarie. Contro Lazio e Verona squadra inguardabile”

15 aprile 2026 17:29

Vanoli: “Spero di rimanere alla Fiorentina, la società mi stima. Belli gli applausi dei tifosi per Sarri”

15 aprile 2026 15:03

CorrSport non ha dubbi: “Vanoli resterà alla Fiorentina al 99%, conferma meritata sul campo”

15 aprile 2026 09:48

Masini: "Sogno un progetto e un'idea di calcio. Harrison lo riscatterei e lo vedrei bene terzino"

14 aprile 2026 19:08

Vanoli: "Ho detto ai ragazzi che devono giocare con coraggio, le assenze non devono essere alibi"

09 aprile 2026 20:25

Monti: "A Verona la Fiorentina ha fatto una rapina senza passamontagna, non confermerei Vanoli"

07 aprile 2026 21:32

Vanoli conferma la difesa a 4 e non snatura la Fiorentina: tre punti pesanti che profumano di salvezza

05 aprile 2026 19:05

Amerini: "Confermerei Vanoli con la vittoria della Conference, Kean più determinato con l'Italia che con la Fiorentina"

30 marzo 2026 19:30

Roggi: Il pareggio vale come una vittoria. Parisi è la più bella espressione tattica che Vanoli ha dato

24 marzo 2026 19:19

Vanoli: "Vittoria meritata, abbiamo dimostrato di voler raggiungere i quarti. Stiamo diventando squadra"

19 marzo 2026 21:55

Bucciantini: "Dopo Cremona la Fiorentina è libera di giocare con i giocatori forti anche la Conference"

19 marzo 2026 18:36

Giannini: "Fiorentina fuori pericolo, Vanoli sta collezionando punti preziosi quest' anno"

19 marzo 2026 10:15

Vanoli: "Dobbiamo rendere stabili le prestazioni evitando alti e bassi, Piccoli è un diamante grezzo"

18 marzo 2026 21:07

Vanoli: "Firenze si merita molto di più ma questo è il nostro destino, stasera squadra in ritiro"

12 marzo 2026 23:29

Polverosi: "La Fiorentina è una squadra vuota, se pensa di salvarsi grazie al suo nome rischia grosso"

11 marzo 2026 21:55

Pastore: "L'ultima cosa di cui ha bisogno la Fiorentina ora è un cambio di allenatore; confermerei Vanoli"

10 marzo 2026 21:43

Calamai: "Oggi non è stata una partita di calcio, la Fiorentina non era convinta di poter vincere"

08 marzo 2026 18:18

Cecchi: "Vorrei capire cosa è successo dopo le ultime due partite, Vanoli è vittima dello spogliatoio"

08 marzo 2026 17:56

Guerini: "Vanoli non può scaricare la responsabilità sui giocatori, io mandavo giù anche la m***a"

07 marzo 2026 19:19

Fattori: "Vanoli ha rimesso la Fiorentina nel caos, le sue parole e quelle di De Gea non hanno senso"

06 marzo 2026 19:51

Marinozzi critica Vanoli: "Ha sbagliato parlando di sfide con le piccole; la Fiorentina adesso è una piccola"

06 marzo 2026 16:55

Sandrelli attacca Vanoli: "La squadra sembra in confusione, chiunque farebbe meglio di lui"

05 marzo 2026 21:30

Prandelli: "L'allenatore deve creare un clima sereno, i giocatori a Firenze non devono mai sentirsi soli"

05 marzo 2026 18:16

Toldo difende Vanoli: "Un uomo vero, con lui la Fiorentina si può salvare perché ha occhio nel mestiere"

05 marzo 2026 14:05

Baiano: "La Fiorentina è una squadra senza anima. La difesa a 3 non ha senso con gli uomini che hai"

04 marzo 2026 22:15

Bocci: "Fiorentina imprevedibile e senza identità. Vanoli ha dei meriti ma sbaglia sempre il piano gara"

04 marzo 2026 19:21

Probabile formazione: c'è il ritorno di Gudmundsson dal 1°, Fortini al posto di Dodo squalificato

28 febbraio 2026 18:36

Vanoli: "il focus è dimenticare il 3-0, abbiamo fatto un passo ma ancora non abbiamo fatto niente"

26 febbraio 2026 18:26

Vanoli: "Domani cercheremo la vittoria ma occhio a lunedì con l'Udinese. La priorità è il campionato"

25 febbraio 2026 19:41

Apolloni: "La Fiorentina ha grande qualità, bene anche Vanoli. Vedo a rischio Parma, Cremonese e Torino"

24 febbraio 2026 19:48

Repubblica: “Svolta viola targata Vanoli, ma la Fiorentina trema nel finale”

24 febbraio 2026 10:51

Bressan: "Vanoli stasera caricherà a mille i giocatori, al minimo rilassamento ribalterà lo spogliatoio"

19 febbraio 2026 13:22

Vanoli: "Con intensità possiamo fare cose importanti: non è facile per la Fiorentina cambiare obbiettivo"

14 febbraio 2026 17:24

Cecconi: “Contropiede l’arma della Fiorentina. Vanoli? Nessuna alternativa valida”

13 febbraio 2026 11:19

La Repubblica: "Out o aut: a Como servono risultati poi contro il Pisa Vanoli si gioca tutto"

13 febbraio 2026 10:37

Fiorini: "Stagione compromessa. Vanoli? Perpetuare questa situazione peggiora solo le cose"

09 febbraio 2026 14:24

Amoruso: "Siamo fuori tempo massimo per l'esonero di Vanoli: col Torino ha sbagliato i cambi"

08 febbraio 2026 22:03

Paci: "Da quando Joseph è Presidente la Fiorentina è tornata a perdere tutte le gare, una tragedia"

07 febbraio 2026 13:49

Corriere dello Sport: "Vanoli sfida l'amico Conte in un match tra squadre a caccia di risposte"

30 gennaio 2026 08:04

Valdifiori promuove Vanoli: "Dà una grande carica, la Fiorentina la prossima stagione puoi ripartire con lui"

29 gennaio 2026 22:28

Vanoli: "Tocca a noi dimostrare a Joseph e Catherine che teniamo alla Fiorentina, il rientro di Kean si avvicina"

27 gennaio 2026 20:44

Vanoli: "Dobbiamo essere arrabbiati: non possiamo prendere 2 gol cosi e buttare via una partita"

24 gennaio 2026 20:33

L'ex allenatore del Cagliari: "Squadra difficile da battere, la Fiorentina avrà difficoltà a fargli male"

24 gennaio 2026 14:33

Vanoli: "ho detto ai ragazzi che si inizia a vedere la luce, ma bisogna lavorare a testa bassa senza proclami"

18 gennaio 2026 18:01

Nosotti: "Vanoli non ha mollato e qualcosa si è smosso, ci sono risultati e prestazioni a dimostrarlo"

16 gennaio 2026 21:45

Ricci: "È nata una grande amicizia con Vanoli. Mi ha insegnato tanto, gli auguro il meglio, vedremo come andrà"

11 gennaio 2026 14:59

Vanoli: "Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, ma se siamo questi possiamo dire la nostra in ogni partita"

08 gennaio 2026 00:02

Poesio: "Paratici vuole iniziare il suo percorso con Vanoli, ma finchè non arriva la situazione peggiora"

30 dicembre 2025 17:47

Fattori: "Vanoli è un danno, non ha idee. C'è da tagliare le onde, ma non le taglia, ci va incontro"

29 dicembre 2025 18:36

La Nazione: "Paratici sta preparando la rivoluzione: Fiorentina senz'anima e anche Vanoli torna in bilico"

28 dicembre 2025 08:46

Bucciantini: "Fiorentina? Chiunque crede di arrivare e fare l'eroe. L'inganno ha fregato Vanoli"

23 dicembre 2025 16:27

Fiorentina confusa anche nella comunicazione, Vanoli ha le ore contate: vittoria con l'Udinese o sarà esonero

19 dicembre 2025 08:45

Vanoli al bivio, vittoria contro l'Udinese o sarà addio: cinque sconfitte nelle ultime sei per la Fiorentina

19 dicembre 2025 08:35

Vanoli: "Mi prendo le responsabilità della sconfitta, la formazione fatta non dava il giusto peso alla gara"

19 dicembre 2025 01:04

Vanoli: "Guardiamo le cose positive, anche vincendo saremmo andati ai playoff. Pensiamo a domenica"

19 dicembre 2025 00:20

Carobbi: "Vanoli? Se i giocatori non lo rispettano può fare poco. Non credo percepiscano il pericolo"

18 dicembre 2025 14:15

Orlando: "Vanoli? Se non sei supportato dalla società, come puoi far fuori certi calciatori?"

11 dicembre 2025 14:56

Amerini: "La Conference è d'intralcio per la Fiorentina. Vanoli in difficoltà a gestire i due impegni"

11 dicembre 2025 14:48

Vitale: "Le dichiarazioni di Commisso fanno cadere le braccia. Vanoli? Sono con lui fino a domenica"

11 dicembre 2025 14:34

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