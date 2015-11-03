Notizie Paolo Vanoli Fiorentina

Rep: " Vanoli verso l’addio alla Fiorentina: separazione possibile già la prossima settimana"
20 maggio 2026 10:42
Chiarugi: "Comuzzo va recuperato e bisogna crederci, può diventare un perno della difesa"
19 maggio 2026 19:24
Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"
19 maggio 2026 14:13
Di Gennaro: “Se non si arriva un tecnico top come Sarri, è giusto confermare Vanoli”
19 maggio 2026 11:07
Tuttosport: "Vanoli in attesa della Fiorentina, tra rinnovo e sirene da Bologna, Atalanta e Napoli"
14 maggio 2026 11:16
Lady Radio: “Il futuro di Vanoli ancora in sospeso: Paratici prende ancora tempo”
13 maggio 2026 19:14
Carobbi: “Sono stati spesi 120 milioni e con Pioli non c’erano regole. Vanoli andrà via”
12 maggio 2026 16:29
Ferrara: "Grazie a Vanoli per aver salvato la regina del non calcio. Paratici dovrà trasformare tutto"
11 maggio 2026 10:28
Gazzetta punge Vanoli: “Capolavoro? Termine eccessivo in una città come Firenze"
11 maggio 2026 09:31
"Nessuna impresa, gli eroi sono quelli che vi hanno seguito e sopportato. A mai più!"
10 maggio 2026 18:48
Vanoli: “Le stagioni a volte partono male, oggi serve concretizzare questo match point”
10 maggio 2026 15:06
Repubblica: “Vanoli paga il peso della stagione, ma alla Fiorentina servono soprattutto uomini nuovi”
09 maggio 2026 11:00
De Rossi: "Vanoli è un amico ed ho tanta stima di lui, il futuro? Ho il rinnovo automatico per la salvezza"
08 maggio 2026 14:38
CorFio: "Dal 2-2 dell’andata alla salvezza: contro il Genoa si chiude il cerchio di Vanoli”
08 maggio 2026 10:21
Anche il CorSport mette in discussione la permanenza di Vanoli: “Emergono i primi dubbi”
06 maggio 2026 09:48
Tuttosport: "Il tornado giallorosso si abbatte sulla Fiorentina e la travolge all’Olimpico"
05 maggio 2026 10:26
Vanoli: “Chiediamo scusa ai tifosi. Ci siamo salvati senza Kean, ora siamo sotto esame”
05 maggio 2026 00:08
Vanoli: “Sarei felice di continuare il percorso. È giusto che la Fiorentina faccia le sue valutazioni”
04 maggio 2026 23:51
Vanoli ricorda la strage di Superga nel giorno del 77°anniversario: "Una preghiera"
04 maggio 2026 19:02
Repubblica: “Vanoli chiede ai suoi spensieratezza, attenzione e voglia di giocare e divertirsi”
04 maggio 2026 10:23
Nazione: "Gasperini e Vanoli, percorsi opposti ma stesso rendimento tra Roma e Fiorentina nel 2026"
03 maggio 2026 12:07
Dal Canto: “Vanoli, la salvezza è stata una mezza opera d’arte. Fiorentina da ottavo posto in giù”
02 maggio 2026 10:41
Corsport: “Fiorentina, la svolta passa dalla difesa: solidità ritrovata ma ora serve più qualità davanti"
30 aprile 2026 10:14
Bonan: “Avevo davvero timore che la Fiorentina potesse retrocedere. Grandi meriti li ha Vanoli”
29 aprile 2026 19:10
Donatelli: “Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, perché cacciarlo se sta facendo bene alla Fiorentina?”
29 aprile 2026 15:09
Repubblica: “La panchina per tre: si accende il casting per il nuovo tecnico della Fiorentina"
28 aprile 2026 10:49
CorSport: "Vanoli crede nella conferma: al Viola Park è apprezzato per il lavoro che ha fatto"
28 aprile 2026 09:44
Damiani: “A me Vanoli piace molto, ripartirei da lui la prossima stagione. Merita la conferma”
27 aprile 2026 15:11
Repubblica: “Squadre soddisfatte del pareggio, a Vanoli è mancato il coraggio nei cambi”
27 aprile 2026 11:05
Poesio: "Una Fiorentina senza anima: salvezza per inerzia e Vanoli nel mirino per i cambi"
27 aprile 2026 10:21
Vanoli: “Meritavamo di vincere alla grande, siamo stati dominanti. Riconferma? Parlano i fatti”
26 aprile 2026 16:02
Ferrara: “Sarri suona da tempo al Viola Park, ma la Fiorentina non risponde. Berardi anche a 67 anni"
25 aprile 2026 11:11
Orlando: “Vanoli riconfermato? Meglio di no. Se la Fiorentina sbaglia il mercato farà ancora fatica”
21 aprile 2026 13:51
Vanoli: "Oggi è una partita importante. Solomon in panchina per una scelta di gestione"
20 aprile 2026 20:34
Repubblica: “Vanoli punta sul Lecce per centrare la salvezza: testa e fisico i due aspetti decisivi”
20 aprile 2026 11:19
Repubblica: “Da Lecce a Lecce, una stagione ribaltata: Vanoli ora punta a chiudere il discorso salvezza"
20 aprile 2026 10:33
Ferrara: “Vanoli bravo a risollevare una squadra pietosa, ma ora va ricostruita: è senza identità”
20 aprile 2026 10:20
Di Marzio: “Vanoli si è preso la Fiorentina: ora il club scelga se crederci davvero o voltare pagina”
17 aprile 2026 12:06
Zetti su La Nazione: “Vanoli se ne andrà, Paratici punta ad un altro profilo per la panchina viola”
16 aprile 2026 11:25
Repubblica: "Fiorentina in emergenza, sorpresa Balbo: possibile titolare sulla fascia sinistra"
16 aprile 2026 10:43
Cucchi: “A inizio anno vedevo la Fiorentina in lotta per la UEFA. Vanoli merita la conferma”
16 aprile 2026 10:12
Bucchioni:”Buon lavoro alla Fiorentina ma non cose straordinarie. Contro Lazio e Verona squadra inguardabile”
15 aprile 2026 17:29
Vanoli: “Spero di rimanere alla Fiorentina, la società mi stima. Belli gli applausi dei tifosi per Sarri”
15 aprile 2026 15:03
CorrSport non ha dubbi: “Vanoli resterà alla Fiorentina al 99%, conferma meritata sul campo”
15 aprile 2026 09:48
Masini: "Sogno un progetto e un'idea di calcio. Harrison lo riscatterei e lo vedrei bene terzino"
14 aprile 2026 19:08
Vanoli: "Ho detto ai ragazzi che devono giocare con coraggio, le assenze non devono essere alibi"
09 aprile 2026 20:25
Monti: "A Verona la Fiorentina ha fatto una rapina senza passamontagna, non confermerei Vanoli"
07 aprile 2026 21:32
Vanoli conferma la difesa a 4 e non snatura la Fiorentina: tre punti pesanti che profumano di salvezza
05 aprile 2026 19:05
Amerini: "Confermerei Vanoli con la vittoria della Conference, Kean più determinato con l'Italia che con la Fiorentina"
30 marzo 2026 19:30
Roggi: Il pareggio vale come una vittoria. Parisi è la più bella espressione tattica che Vanoli ha dato
24 marzo 2026 19:19
Vanoli: "Vittoria meritata, abbiamo dimostrato di voler raggiungere i quarti. Stiamo diventando squadra"
19 marzo 2026 21:55
Bucciantini: "Dopo Cremona la Fiorentina è libera di giocare con i giocatori forti anche la Conference"
19 marzo 2026 18:36
Giannini: "Fiorentina fuori pericolo, Vanoli sta collezionando punti preziosi quest' anno"
19 marzo 2026 10:15
Vanoli: "Dobbiamo rendere stabili le prestazioni evitando alti e bassi, Piccoli è un diamante grezzo"
18 marzo 2026 21:07
Vanoli: "Firenze si merita molto di più ma questo è il nostro destino, stasera squadra in ritiro"
12 marzo 2026 23:29
Polverosi: "La Fiorentina è una squadra vuota, se pensa di salvarsi grazie al suo nome rischia grosso"
11 marzo 2026 21:55
Pastore: "L'ultima cosa di cui ha bisogno la Fiorentina ora è un cambio di allenatore; confermerei Vanoli"
10 marzo 2026 21:43
Calamai: "Oggi non è stata una partita di calcio, la Fiorentina non era convinta di poter vincere"
08 marzo 2026 18:18
Cecchi: "Vorrei capire cosa è successo dopo le ultime due partite, Vanoli è vittima dello spogliatoio"
08 marzo 2026 17:56
Guerini: "Vanoli non può scaricare la responsabilità sui giocatori, io mandavo giù anche la m***a"
07 marzo 2026 19:19
Fattori: "Vanoli ha rimesso la Fiorentina nel caos, le sue parole e quelle di De Gea non hanno senso"
06 marzo 2026 19:51
Marinozzi critica Vanoli: "Ha sbagliato parlando di sfide con le piccole; la Fiorentina adesso è una piccola"
06 marzo 2026 16:55
Sandrelli attacca Vanoli: "La squadra sembra in confusione, chiunque farebbe meglio di lui"
05 marzo 2026 21:30
Prandelli: "L'allenatore deve creare un clima sereno, i giocatori a Firenze non devono mai sentirsi soli"
05 marzo 2026 18:16
Toldo difende Vanoli: "Un uomo vero, con lui la Fiorentina si può salvare perché ha occhio nel mestiere"
05 marzo 2026 14:05
Baiano: "La Fiorentina è una squadra senza anima. La difesa a 3 non ha senso con gli uomini che hai"
04 marzo 2026 22:15
Bocci: "Fiorentina imprevedibile e senza identità. Vanoli ha dei meriti ma sbaglia sempre il piano gara"
04 marzo 2026 19:21
Probabile formazione: c'è il ritorno di Gudmundsson dal 1°, Fortini al posto di Dodo squalificato
28 febbraio 2026 18:36
Vanoli: "il focus è dimenticare il 3-0, abbiamo fatto un passo ma ancora non abbiamo fatto niente"
26 febbraio 2026 18:26
Vanoli: "Domani cercheremo la vittoria ma occhio a lunedì con l'Udinese. La priorità è il campionato"
25 febbraio 2026 19:41
Apolloni: "La Fiorentina ha grande qualità, bene anche Vanoli. Vedo a rischio Parma, Cremonese e Torino"
24 febbraio 2026 19:48
Repubblica: “Svolta viola targata Vanoli, ma la Fiorentina trema nel finale”
24 febbraio 2026 10:51
Bressan: "Vanoli stasera caricherà a mille i giocatori, al minimo rilassamento ribalterà lo spogliatoio"
19 febbraio 2026 13:22
Vanoli: "Con intensità possiamo fare cose importanti: non è facile per la Fiorentina cambiare obbiettivo"
14 febbraio 2026 17:24
Cecconi: “Contropiede l’arma della Fiorentina. Vanoli? Nessuna alternativa valida”
13 febbraio 2026 11:19
La Repubblica: "Out o aut: a Como servono risultati poi contro il Pisa Vanoli si gioca tutto"
13 febbraio 2026 10:37
Fiorini: "Stagione compromessa. Vanoli? Perpetuare questa situazione peggiora solo le cose"
09 febbraio 2026 14:24
Amoruso: "Siamo fuori tempo massimo per l'esonero di Vanoli: col Torino ha sbagliato i cambi"
08 febbraio 2026 22:03
Paci: "Da quando Joseph è Presidente la Fiorentina è tornata a perdere tutte le gare, una tragedia"
07 febbraio 2026 13:49
Corriere dello Sport: "Vanoli sfida l'amico Conte in un match tra squadre a caccia di risposte"
30 gennaio 2026 08:04
Valdifiori promuove Vanoli: "Dà una grande carica, la Fiorentina la prossima stagione puoi ripartire con lui"
29 gennaio 2026 22:28
Vanoli: "Tocca a noi dimostrare a Joseph e Catherine che teniamo alla Fiorentina, il rientro di Kean si avvicina"
27 gennaio 2026 20:44
Vanoli: "Dobbiamo essere arrabbiati: non possiamo prendere 2 gol cosi e buttare via una partita"
24 gennaio 2026 20:33
L'ex allenatore del Cagliari: "Squadra difficile da battere, la Fiorentina avrà difficoltà a fargli male"
24 gennaio 2026 14:33
Vanoli: "ho detto ai ragazzi che si inizia a vedere la luce, ma bisogna lavorare a testa bassa senza proclami"
18 gennaio 2026 18:01
Nosotti: "Vanoli non ha mollato e qualcosa si è smosso, ci sono risultati e prestazioni a dimostrarlo"
16 gennaio 2026 21:45
Ricci: "È nata una grande amicizia con Vanoli. Mi ha insegnato tanto, gli auguro il meglio, vedremo come andrà"
11 gennaio 2026 14:59
Vanoli: "Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, ma se siamo questi possiamo dire la nostra in ogni partita"
08 gennaio 2026 00:02
Poesio: "Paratici vuole iniziare il suo percorso con Vanoli, ma finchè non arriva la situazione peggiora"
30 dicembre 2025 17:47
Fattori: "Vanoli è un danno, non ha idee. C'è da tagliare le onde, ma non le taglia, ci va incontro"
29 dicembre 2025 18:36
La Nazione: "Paratici sta preparando la rivoluzione: Fiorentina senz'anima e anche Vanoli torna in bilico"
28 dicembre 2025 08:46
Bucciantini: "Fiorentina? Chiunque crede di arrivare e fare l'eroe. L'inganno ha fregato Vanoli"
23 dicembre 2025 16:27
Fiorentina confusa anche nella comunicazione, Vanoli ha le ore contate: vittoria con l'Udinese o sarà esonero
19 dicembre 2025 08:45
Vanoli al bivio, vittoria contro l'Udinese o sarà addio: cinque sconfitte nelle ultime sei per la Fiorentina
19 dicembre 2025 08:35
Vanoli: "Mi prendo le responsabilità della sconfitta, la formazione fatta non dava il giusto peso alla gara"
19 dicembre 2025 01:04
Vanoli: "Guardiamo le cose positive, anche vincendo saremmo andati ai playoff. Pensiamo a domenica"
19 dicembre 2025 00:20
Carobbi: "Vanoli? Se i giocatori non lo rispettano può fare poco. Non credo percepiscano il pericolo"
18 dicembre 2025 14:15
Orlando: "Vanoli? Se non sei supportato dalla società, come puoi far fuori certi calciatori?"
11 dicembre 2025 14:56
Amerini: "La Conference è d'intralcio per la Fiorentina. Vanoli in difficoltà a gestire i due impegni"
11 dicembre 2025 14:48
Vitale: "Le dichiarazioni di Commisso fanno cadere le braccia. Vanoli? Sono con lui fino a domenica"
11 dicembre 2025 14:34
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