Anche il CorSport mette in discussione la permanenza di Vanoli: “Emergono i primi dubbi”

Dalla possibile conferma ai dubbi: dopo la salvezza decisivo il confronto con la società per il futuro della panchina viola

Il Corriere dello Sport Stadio (edizione Firenze) apre la prima pagina con il titolo “Vanoli, primi dubbi”. Lo stesso quotidiano, appena una settimana fa, indicava come concreta la possibilità di una conferma del tecnico sulla panchina viola anche per la prossima stagione. Ora, però, lo scenario sembra cambiato: la permanenza dell’allenatore è tornata in discussione.

Domenica contro il Genoa la Fiorentina cerca il punto decisivo per la salvezza matematica, poi sarà tempo di confronti e decisioni. «Quando raggiungeremo la salvezza, ci siederemo con Vanoli per programmare e decidere il futuro, sempre pensando al bene della Fiorentina», ha dichiarato Fabio Paratici prima di Roma-Fiorentina. «Manca un punto, poi faremo valutazioni a 360 gradi».

Dello stesso avviso anche Vanoli, che nel post-partita ha commentato: «Le valutazioni spettano sia a me sia alla società. Se non venissi confermato non la considererei un’ingiustizia, ma sarei felice di continuare questo percorso».

Il nodo principale resta quindi la guida tecnica: Vanoli può essere confermato, ma restano sullo sfondo anche altre opzioni, come quella che porta a Grosso o ad altri profili. La decisione dovrà arrivare in tempi brevi, per mettere alle spalle una stagione difficile e ripartire con un progetto chiaro, restituendo ambizione e identità alla Fiorentina. Dopo il raggiungimento della salvezza, l’incontro tra Paratici e Vanoli sarà decisivo per definire il futuro.