Corriere dello Sport: "Lontano da Firenze Kean ha continuato l'allenamento individuale in vista del rientro"

Anche a Roma, Fiorentina senza Kean

Anche nella trasferta di Roma, la Fiorentina ha dovuto fare a meno di Moise Kean, ormai assente dal 4 aprile scorso a Verona. È la sesta partita di fila che l’attaccante della Nazionale salta a causa del problema alla tibia che si porta dietro ormai da tempo. Oggi alle 10.30 è fissato il suo ritorno al Viola Park per continuare il percorso terapeutico di recupero. All’ex Juve il club aveva accordato prima del fine settimana tre giorni di permesso per motivi familiari. Niente pause, però: anche lontano da Firenze, Moise ha proseguito il programma individuale di recupero in vista del ritorno in gruppo. Lo scrive il Corriere dello Sport.