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Corona: "Marotta è la persona più disonesta del calcio, gli interisti sono i più corrotti che ci sono"

Il presidente nerazzurro è stato attaccato da Fabrizio Corona live in un evento a Lecce

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2026 14:36
Corona: "Marotta è la persona più disonesta del calcio, gli interisti sono i più corrotti che ci sono" -
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In un evento a Lecce Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé come è solito fare e ha attaccato pubblicamente l'Inter e il presidente nerazzurro Marotta: "Noi siamo i più corrotti del calcio, tifo Inter da sempre ma bisogna dire la verità e noi siamo i peggiori del calcio italiano. Abbiamo come presidente uno come Marotta che è la persona meno onesta che c'è in quell'ambiente e poi quando sarà il momento vi parlerò pure di Rocchi e vi racconterò la verità che nessuno dice."

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