Corona: "Marotta è la persona più disonesta del calcio, gli interisti sono i più corrotti che ci sono"

Il presidente nerazzurro è stato attaccato da Fabrizio Corona live in un evento a Lecce

In un evento a Lecce Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé come è solito fare e ha attaccato pubblicamente l'Inter e il presidente nerazzurro Marotta: "Noi siamo i più corrotti del calcio, tifo Inter da sempre ma bisogna dire la verità e noi siamo i peggiori del calcio italiano. Abbiamo come presidente uno come Marotta che è la persona meno onesta che c'è in quell'ambiente e poi quando sarà il momento vi parlerò pure di Rocchi e vi racconterò la verità che nessuno dice."