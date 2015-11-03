Notizie Corona Fiorentina

Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”
19 maggio 2026 11:23
Corona distrugge Kean: "Vuole fare il bullo, ma ha fatto cag*re contro la Bosnia ed è un cretino"
13 maggio 2026 18:36
Lucci si difende: "Le pesantissime illazioni di Raiola sono prive di riscontri e gravi diffamazioni"
12 maggio 2026 23:51
Corona: "Marotta è la persona più disonesta del calcio, gli interisti sono i più corrotti che ci sono"
04 maggio 2026 14:36
La rivelazione di Corona su Vlahovic: “Ogni sera si fa i palloncini di droga con l’elio nei locali. Ecco perché non gioca mai”
19 febbraio 2026 12:08
Corona rivela: "Il calciatore famoso che ha aggredito la ragazza è Theo Hernandez"
30 novembre 2024 15:10
Corona attacca Cassano, Adani e Ventola: "Hanno tradito Vieri, è merito suo se sono in TV"
26 ottobre 2024 13:43
Corona rivela: "Ho il video di Theo Hernandez che dà un pugno in faccia ad una donna. Il Milan sa tutto"
12 ottobre 2024 20:57
Corona attacca: "Il caso scommesse non è finito, ma quando c'è di mezzo la Juve e i poteri forti è così"
11 aprile 2024 12:39
Vieri non ci sta e querela Fabrizio Corona: "Ha diffamato e offeso" colpa dell'articolo sulla Bobo Tv
06 marzo 2024 21:20
La polizia di Torino ha preso la chiavetta della fonte di Corona con le rivelazioni sul calcio scommesse
28 ottobre 2023 12:55
La bella vita di Fagioli: da squalificato guadagnerà oltre un milione e si gusterà le partite da tifoso
19 ottobre 2023 12:58
Caso scommesse, sono quelli di El Shaarawy, Casale e Gatti i nuovi nomi tirati in ballo da Corona
18 ottobre 2023 11:40
Corona non ci sta: "RAI mi ha censurato. Rifiutato di far sentire audio compromettenti di Zaniolo"
18 ottobre 2023 10:46
Corona inguaia Totti: "Mandava soldi ad un amico che scommettava. Fagioli indebitato di milioni"
18 ottobre 2023 00:07
Corona inguaia la Juventus: "I giocatori e il direttore sportivo sapevano di Fagioli. Più di 50 calciatori coinvolti"
16 ottobre 2023 22:05
Striscione ultras Fiorentina: "Doping, scommesse, falso in bilancio, non erano gli ultras il male del calcio"
16 ottobre 2023 12:41
Tonali pronto ad autodenunciarsi, resta da capire se ha scommesso sul Milan. Rischia maxi squalifica
16 ottobre 2023 10:41
Corona attacca Spalletti: "Quello che ha detto è molto grave. Dipende da Coco, Trezeguet e Adriano"
15 ottobre 2023 22:55
Corona rivela: "La mia fonte è lo zio di un giocatore dell'Inter di Mourinho. Amico stretto di Balotelli"
14 ottobre 2023 15:57
Fagioli patteggia e ammette tutte le colpe. Così la pena si dimezza da 3 anni ad 1 anno e mezzo
14 ottobre 2023 15:08
Zalewski giura di non aver mai scommesso in vita sua e denuncia Fabrizio Corona per diffamazione
14 ottobre 2023 13:59
"Corona fa nomi ad una certa ora, come al Grande Fratello, il segno che il calcio italiano è alla frutta"
14 ottobre 2023 13:35
La Juventus sapeva di Fagioli? Se così fosse sarà retrocessione. Non andò in tournée, la scusa? Tonsillite
14 ottobre 2023 12:54
Corona: "Ho altri 50 nomi di giocatori di serie A nel calcio scommesse. Se Cairo mi dà 300 mila euro..."
13 ottobre 2023 15:40
L'annuncio di Corona: "Il quarto giocatore coinvolto nel calcio scommesse è Zalewski della Roma"
13 ottobre 2023 15:02
Corona annuncia: "Oggi vi svelo il quarto nome di un calciatore che scommette, gioca nella Roma"
13 ottobre 2023 11:10
Repubblica annuncia: "Anche un altro giocatore della Juventus è coinvolto nel caso scommesse"
13 ottobre 2023 10:04
La bomba di Corona: "La Juventus sapeva di Fagioli da agosto e lo ha coperto. Reato da retrocessione"
13 ottobre 2023 09:42
L'Italia rimanda a casa Tonali e Zaniolo dopo lo scandalo calcio scommesse. Indagati dalla Procura di Torino
12 ottobre 2023 20:18
Fabrizio Corona rivela: "Non solo Fagioli, anche Zaniolo e Tonali scommettono"
12 ottobre 2023 16:45
Corona aveva detto di Fagioli mesi fa: "Un altro nazionale coinvolto, adesso gioca all'estero"
12 ottobre 2023 13:58
TMW, Fiorentina sulle tracce di Corona. Clausola da 20 mln fino a fine giungo, poi salirà a 30
04 giugno 2021 15:27
Bucchioni: "Fiorentina offre 30 milioni per Oliveira e Corona del Porto, accordo per il primo"
04 giugno 2021 11:48
Dal Portogallo, la Fiorentina vicina al doppio colpo dal Porto: Oliveira+Corona per 40 milioni
03 giugno 2021 20:49
Il retroscena, Pradè segue Corona da molti anni, lo voleva già alla Fiorentina molto tempo fa
03 giugno 2021 13:49
Romano: "S. Oliveira accetta la Fiorentina che deve sbrigarsi per evitare inserimenti. Corona costa 10 milioni"
03 giugno 2021 13:40
Ceccarini: "Il primo obiettivo della Fiorentina è Guedes del Valencia. Piace Corona del Porto"
01 giugno 2021 23:16
Romano: "La Fiorentina vuole parlare con il Porto per Oliveira e Corona"
01 giugno 2021 19:39
Archivio