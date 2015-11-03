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Notizie Corona Fiorentina

Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”

19 maggio 2026 11:23

Corona distrugge Kean: "Vuole fare il bullo, ma ha fatto cag*re contro la Bosnia ed è un cretino"

13 maggio 2026 18:36

Lucci si difende: "Le pesantissime illazioni di Raiola sono prive di riscontri e gravi diffamazioni"

12 maggio 2026 23:51

Corona: "Marotta è la persona più disonesta del calcio, gli interisti sono i più corrotti che ci sono"

04 maggio 2026 14:36

La rivelazione di Corona su Vlahovic: “Ogni sera si fa i palloncini di droga con l’elio nei locali. Ecco perché non gioca mai”

19 febbraio 2026 12:08

Corona rivela: "Il calciatore famoso che ha aggredito la ragazza è Theo Hernandez"

30 novembre 2024 15:10

Corona attacca Cassano, Adani e Ventola: "Hanno tradito Vieri, è merito suo se sono in TV"

26 ottobre 2024 13:43

Corona rivela: "Ho il video di Theo Hernandez che dà un pugno in faccia ad una donna. Il Milan sa tutto"

12 ottobre 2024 20:57

Corona attacca: "Il caso scommesse non è finito, ma quando c'è di mezzo la Juve e i poteri forti è così"

11 aprile 2024 12:39

Vieri non ci sta e querela Fabrizio Corona: "Ha diffamato e offeso" colpa dell'articolo sulla Bobo Tv

06 marzo 2024 21:20

La polizia di Torino ha preso la chiavetta della fonte di Corona con le rivelazioni sul calcio scommesse

28 ottobre 2023 12:55

La bella vita di Fagioli: da squalificato guadagnerà oltre un milione e si gusterà le partite da tifoso

19 ottobre 2023 12:58

Caso scommesse, sono quelli di El Shaarawy, Casale e Gatti i nuovi nomi tirati in ballo da Corona

18 ottobre 2023 11:40

Corona non ci sta: "RAI mi ha censurato. Rifiutato di far sentire audio compromettenti di Zaniolo"

18 ottobre 2023 10:46

Corona inguaia Totti: "Mandava soldi ad un amico che scommettava. Fagioli indebitato di milioni"

18 ottobre 2023 00:07

Corona inguaia la Juventus: "I giocatori e il direttore sportivo sapevano di Fagioli. Più di 50 calciatori coinvolti"

16 ottobre 2023 22:05

Striscione ultras Fiorentina: "Doping, scommesse, falso in bilancio, non erano gli ultras il male del calcio"

16 ottobre 2023 12:41

Tonali pronto ad autodenunciarsi, resta da capire se ha scommesso sul Milan. Rischia maxi squalifica

16 ottobre 2023 10:41

Corona attacca Spalletti: "Quello che ha detto è molto grave. Dipende da Coco, Trezeguet e Adriano"

15 ottobre 2023 22:55

Corona rivela: "La mia fonte è lo zio di un giocatore dell'Inter di Mourinho. Amico stretto di Balotelli"

14 ottobre 2023 15:57

Fagioli patteggia e ammette tutte le colpe. Così la pena si dimezza da 3 anni ad 1 anno e mezzo

14 ottobre 2023 15:08

Zalewski giura di non aver mai scommesso in vita sua e denuncia Fabrizio Corona per diffamazione

14 ottobre 2023 13:59

"Corona fa nomi ad una certa ora, come al Grande Fratello, il segno che il calcio italiano è alla frutta"

14 ottobre 2023 13:35

La Juventus sapeva di Fagioli? Se così fosse sarà retrocessione. Non andò in tournée, la scusa? Tonsillite

14 ottobre 2023 12:54

Corona: "Ho altri 50 nomi di giocatori di serie A nel calcio scommesse. Se Cairo mi dà 300 mila euro..."

13 ottobre 2023 15:40

L'annuncio di Corona: "Il quarto giocatore coinvolto nel calcio scommesse è Zalewski della Roma"

13 ottobre 2023 15:02

Corona annuncia: "Oggi vi svelo il quarto nome di un calciatore che scommette, gioca nella Roma"

13 ottobre 2023 11:10

Repubblica annuncia: "Anche un altro giocatore della Juventus è coinvolto nel caso scommesse"

13 ottobre 2023 10:04

La bomba di Corona: "La Juventus sapeva di Fagioli da agosto e lo ha coperto. Reato da retrocessione"

13 ottobre 2023 09:42

L'Italia rimanda a casa Tonali e Zaniolo dopo lo scandalo calcio scommesse. Indagati dalla Procura di Torino

12 ottobre 2023 20:18

Fabrizio Corona rivela: "Non solo Fagioli, anche Zaniolo e Tonali scommettono"

12 ottobre 2023 16:45

Corona aveva detto di Fagioli mesi fa: "Un altro nazionale coinvolto, adesso gioca all'estero"

12 ottobre 2023 13:58

TMW, Fiorentina sulle tracce di Corona. Clausola da 20 mln fino a fine giungo, poi salirà a 30

04 giugno 2021 15:27

Bucchioni: "Fiorentina offre 30 milioni per Oliveira e Corona del Porto, accordo per il primo"

04 giugno 2021 11:48

Dal Portogallo, la Fiorentina vicina al doppio colpo dal Porto: Oliveira+Corona per 40 milioni

03 giugno 2021 20:49

Il retroscena, Pradè segue Corona da molti anni, lo voleva già alla Fiorentina molto tempo fa

03 giugno 2021 13:49

Romano: "S. Oliveira accetta la Fiorentina che deve sbrigarsi per evitare inserimenti. Corona costa 10 milioni"

03 giugno 2021 13:40

Ceccarini: "Il primo obiettivo della Fiorentina è Guedes del Valencia. Piace Corona del Porto"

01 giugno 2021 23:16

Romano: "La Fiorentina vuole parlare con il Porto per Oliveira e Corona"

01 giugno 2021 19:39

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