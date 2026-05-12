Lucci si difende: "Le pesantissime illazioni di Raiola sono prive di riscontri e gravi diffamazioni"

L’agente respinge ogni accusa sui presunti rapporti con Pradè dopo le dichiarazioni emerse nel podcast di Fabrizio Corona

Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate dal procuratore Enzo Raiola nel podcast ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona. Le parole dell’agente, che aveva chiamato in causa anche Alessandro Lucci in merito ai suoi rapporti professionali con l’ex direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, hanno generato una forte reazione da parte dello stesso Lucci.

Attraverso i propri legali, il procuratore ha infatti deciso di intervenire pubblicamente per respingere con fermezza quanto affermato da Raiola. Nella nota diffusa dagli avvocati si legge che “le pesantissime illazioni che sono state formulate” nei confronti di Lucci “sono del tutto prive di riscontri e rappresentano vere e proprie diffamazioni”.

Una presa di posizione netta, con cui l’agente chiarisce come tra lui e Pradè siano sempre intercorsi esclusivamente normali rapporti professionali, smentendo categoricamente qualsiasi presunta “operazione strana” evocata nel corso del podcast da Enzo Raiola.