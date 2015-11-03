Labaro Viola

Notizie Prade Fiorentina

Lucci si difende: "Le pesantissime illazioni di Raiola sono prive di riscontri e gravi diffamazioni"

12 maggio 2026 23:51

Nazione rivela: “Pradè ha pensato a De Rossi prima del Pioli bis ma non se la sentì di affondare il colpo”

10 maggio 2026 09:52

Pioli out e De Rossi in? Corriere Fiorentino: "Pradè ci ripensò vista la contestazione, non se la sentì"

07 maggio 2026 09:35

D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?

13 marzo 2026 23:40

Viviano attacca Pradè: "Ha commesso troppi errori, in estate ha fatto valutazioni sbagliatissime"

13 febbraio 2026 14:50

Sabatini: “Pradè è stato all’altezza della Fiorentina, meriterebbe maggiore rispetto”

20 gennaio 2026 18:18

Sabatini: "Ieri a Bologna abbiamo visto la Fiorentina di Pradè. Il DS ha avuto il coraggio di dimettersi"

19 gennaio 2026 15:37

Sabatini difende Pradé: "Il suo lavoro a Firenze è stato giudicato male, uno dei pochi che ha rinunciato ai soldi"

13 gennaio 2026 13:45

Padovan durissimo: "Pioli ha fallito completamente a Firenze, ha dimostrato di essere ormai un tecnico finito"

12 gennaio 2026 13:55

R.Galli: "La classifica è causa del brutto mercato estivo, sono stati spesi tanti soldi inadeguatamente"

10 gennaio 2026 14:26

Caviglia, Dzeko, Viti e non solo: in uscita molti acquisti estivi. L’emblema del fallimento di Pioli e Prade’

08 gennaio 2026 13:28

Damiani: "Paratici alla Fiorentina può fare benissimo, mi spiace vedere la Viola così"

01 gennaio 2026 19:06

Speciale: "Pradè e Ferrari hanno bruciato diversi milioni. Uno si è dimesso, l'altro che aspetta?"

28 dicembre 2025 12:01

Fiorentina, senza esterni non c’è evoluzione: l’errore di Pradè e la prima missione di Paratici

24 dicembre 2025 23:57

Radio Bruno rivela: “Paratici ha accettato la proposta della Fiorentina. Non ha un buon rapporto con Pradè”

21 dicembre 2025 21:34

Comunicato Fiesole: “Commisso il presidente fantasma. Non si fida di nessuno? Si levi dai cogl**ni”

20 dicembre 2025 19:43

Corriere Fiorentino rivela: “Pradè ieri dopo averci dormito si aggirava per il Viola Park”

20 dicembre 2025 09:08

Bucciantini: "La Fiorentina è costruita male, il mercato è stato fatto grazie ai procuratori amici"

16 dicembre 2025 14:25

Bucchioni: "La Fiorentina è in mano a gente inadeguata, Ferrari non è un uomo di calcio"

16 dicembre 2025 13:24

Sentite Zazzaroni: "Richiamare Pradè alla Fiorentina, non vedo altre soluzioni. Ama Firenze"

16 dicembre 2025 10:06

Zazzaroni durissimo: “Pradé costretto a vivere nella paura, non poteva uscire di casa”

15 dicembre 2025 22:34

Carnasciali: "Non avrei speso 27 milioni per Piccoli, avevi bisogno di un centrocampista con quei soldi"

13 dicembre 2025 15:34

Cinquini: “Pradè deve tornare e prendere in mano la situazione, è l’unico che saprebbe gestirla”

09 dicembre 2025 18:27

Cassano: "Chiamai Pradè per consigliargli Iraola." Il tecnico risponde: "Sono sorpreso dalle sue parole"

09 dicembre 2025 11:36

Martorelli: "La Fiorentina doveva rifiutare le dimissioni di Pradè, adesso sarebbe stato importante"

08 dicembre 2025 20:38

Pastorello a TMW: "Pradè era il capro espiatorio, fuori luogo dire che fosse il male della Fiorentina"

03 dicembre 2025 22:28

Ferrari: "In estate fatto un lavoro che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così"

02 dicembre 2025 23:44

Baldini durissimo: “I tifosi hanno mandato via Italiano, Palladino e Pradè. Fiorentina principale candidata alla retrocessione”

29 novembre 2025 16:13

Italiano: "Tutte in Europa hanno esterni in grado di saltare l'uomo." Solo la Fiorentina non ne ha

28 novembre 2025 13:52

A.Moggi difende Pradè: "Trovo ingiusto colpevolizzare un dirigente delle sue capacità"

20 novembre 2025 22:41

Ferrari: "Pradè? Voleva lasciare già la scorsa stagione. Pioli? Tutti convinti che fosse la scelta migliore"

16 novembre 2025 09:25

Per Pradè niente matrimonio greco, il Panathinaikos sceglie un uomo di fiducia di Benitez

14 novembre 2025 22:59

Valcareggi: "Pioli ha fatto bene a non dimettersi, i contratti si fanno per rispettarli nel calcio"

14 novembre 2025 13:06

Ferrari: "Mai pensato alle dimissioni, da quanti anni la Fiorentina non faceva 65 punti?"

12 novembre 2025 23:11

Goretti: "Caos societario? Bugie, ci siamo fatti trovare pronti. Pradè e Pioli fuori, reset necessario"

12 novembre 2025 22:42

“Bisogna allenarsi” dicono in società, ma in questi mesi cosa avrebbero fatto?

12 novembre 2025 11:18

Damiani: "Pradè ha dato molto a Firenze ma era giusto cambiare. Stimo Vanoli, ora sta ai giocatori"

08 novembre 2025 21:06

Repubblica: "Vanoli sondato da Pradè settimane fa dopo i dissidi con Pioli. Scelto poi da Goretti"

08 novembre 2025 14:04

Marinozzi: "Il caos è iniziato con le dimissioni di Palladino. La lontananza di Commisso crea problemi"

07 novembre 2025 16:39

Viviano: "Sbagliato condannare Pioli per le mancate dimissioni, aveva un contratto ed era giusto rispettarlo"

07 novembre 2025 13:52

Tiribocchi: "Alla Fiorentina c'è bisogno di uno come Vanoli piuttosto che un profilo grande come Mancini"

06 novembre 2025 13:30

Repubblica svela: "Vanoli era già stato sondato da Pradè prima dell'addio alla Fiorentina"

06 novembre 2025 12:11

Criscitiello attacca Goretti: "Non può fare il direttore alla Fiorentina, è un profilo da Perugia o Reggiana"

05 novembre 2025 13:36

Sabatini: "Pioli? mi sarei dimesso, ma i soldi son soldi, soprattutto quando non sono nostri"

04 novembre 2025 23:11

Bucciantini: "Pradè ha lasciato un vuoto, la presenza di Commisso sarebbe fondamentale"

04 novembre 2025 22:46

Amoruso rivela: "Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio"

04 novembre 2025 13:58

Bucchioni: "Se Pioli non avesse avuto questo contratto, sarebbe già stato esonerato da molto tempo"

04 novembre 2025 13:43

Goretti non vuole D'Aversa, scelta voluta dagli uomini di Pradè in società. La squadra vuole Palladino

04 novembre 2025 12:42

Repubblica rivela: “Pradè formalmente uscito dalla Fiorentina ma ancora comunque influente”

04 novembre 2025 08:07

Sarri: "In Estate mi chiamò un dirigente della Fiorentina, ma ero già della Lazio, fu inopportuno"

04 novembre 2025 00:30

D'Aversa alla Fiorentina? Ci sarebbe Pradè dietro la scelta, legatissimo all'ex direttore sportivo viola

03 novembre 2025 20:11

Bucchioni: “I giocatori non erano adatti al gioco di Pioli. Situazione drammatica, Pradè l’aveva capito”

03 novembre 2025 16:56

Sandrelli: “Non vanno chieste le dimissioni a Pioli, i contratti vanno rispettati”

03 novembre 2025 16:52

Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"

03 novembre 2025 10:34

Corriere Fiorentino sottolinea: “Chi pensava che bastassero le dimissioni di Pradè non ha capito Firenze”

03 novembre 2025 10:23

Bucchioni rivela: "Baratro Fiorentina. Pradè mi aveva confessato di aver paura di finire in B"

02 novembre 2025 19:02

Pradè: "Abbiamo perso tutti, era il momento giusto". La confessione alle persone vicine

02 novembre 2025 11:03

Polverosi: "Pradè si sentiva responsabile. Non voleva essere lui a decidere l'esonero di Pioli"

02 novembre 2025 10:53

Pradè: "Se sono io a portare negatività, meglio andarmene per me e per la Fiorentina"

02 novembre 2025 10:31

Nazione: “Per Pradè il clima era diventato opprimente. I tifosi attendono risposte su tutti i fronti”

02 novembre 2025 10:26

Repubblica svela: “Palladino aprirebbe ad un ritorno alla Fiorentina ma l'ipotesi resta complicata”

02 novembre 2025 09:44

Nazione: “Pradè si è dimesso per dare una scossa ai calciatori. Commisso ha saputo la notizia a notte”

02 novembre 2025 09:41

Bucciantini: "Dimissioni di Pradè segnale di una proprietà debole, scelto il momento sbagliato"

01 novembre 2025 22:40

Giuseppe Commisso saluta Pradè: "Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina"

01 novembre 2025 22:17

Galloppa: "Dedichiamo la vittoria a Pradè che ha avuto il coraggio e la dignità di dimettersi"

01 novembre 2025 18:12

Sandrelli: "La società è assente. C'è il rischio di retrocedere, serve qualcuno che urli, Pioli sussurra"

01 novembre 2025 17:51

Marchini: "Dimissioni di Pradè arrivate nel momento sbagliato. Spero che la società sappia cosa fare"

01 novembre 2025 17:37

Amoruso: “Il direttore sportivo non influisce sui risultati, decidono sempre giocatori e allenatore”

01 novembre 2025 17:16

Sabatini: "La scelta di Pradè va elogiata. Un mio futuro in Viola? Nessuno può rifiutare la Fiorentina"

01 novembre 2025 17:11

La Fiorentina si prende 2 giorni di tempo per capire quali saranno le prossime mosse

01 novembre 2025 16:17

Vitale su Pradè: “Ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare prima, forse aveva paura della contestazione”

01 novembre 2025 16:02

Monti: "Questa società ha bisogno di uomini di calcio. Senza Pradè la squadra non ha più alibi"

01 novembre 2025 14:49

Nicoletti: "Non sono convinto che Pradé si sia dimesso di testa sua, è una scossa per l'ambiente"

01 novembre 2025 14:37

Stovini: "Pioli potrebbe saltare anche in caso di vittoria non convincente, Palladino è sullo sfondo"

01 novembre 2025 14:16

Palladino tornerebbe subito alla Fiorentina ma per il momento non ci sono stati contatti

01 novembre 2025 14:01

Pradè si è dimesso e la società ha accolto la sua decisione. Non fa più parte della Fiorentina

01 novembre 2025 12:08

Brovarone duro "I DV ci hanno distrutto, ma Commisso dal giorno zero è in guerra con tutti"

31 ottobre 2025 23:20

Valcareggi: "Pioli non è l'unico responsabile, ma la Fiorentina rischia davvero di andare in B"

31 ottobre 2025 13:22

Corriere Fiorentino svela: “Ritorno di Palladino? Quasi impossibile, implicherebbe l’addio di Pradè”

31 ottobre 2025 08:41

Corriere Fiorentino: “Ieri lungo confronto tra Pioli e Pradè, poi la chiamata con Commisso”

31 ottobre 2025 08:35

Vitale: "Non è il caso di sparare tutto su Pioli, è in confusione ma tutto si risolverà"

30 ottobre 2025 13:58

Pioli sarebbe già stato esonerato in qualsiasi altra società, la Fiorentina è la peggior squadra in Serie A

30 ottobre 2025 13:09

Pradè: "Bella partita nel primo tempo, due prodezze ci hanno condannato. Lecce decisiva"

29 ottobre 2025 23:17

Nonostante il disastro senza precedenti della Fiorentina la società non mette in discussione Pioli

29 ottobre 2025 23:05

Disastro Fiorentina anche a San Siro, i tifosi viola cantano imbufaliti: "Ci siamo solo per la maglia"

29 ottobre 2025 22:33

Gazzetta rivela: “Contatto Pradè-De Rossi ma la gara con l’Inter non è decisiva per Pioli”

29 ottobre 2025 08:56

"A San Siro per Pioli l'ultimo giro di valzer. Se decide Pradè il sostituto sarà De Rossi"

28 ottobre 2025 23:55

"La Fiorentina ha bruciato Kayode, sta facendo lo stesso con Comuzzo e Parisi, che strategia è?"

28 ottobre 2025 22:27

Moretto su Pradè: "Il DS Viola è sotto osservazione. Prossimi risultati decisivi per il suo futuro"

28 ottobre 2025 17:32

Bucchioni: "La Fiorentina rischia di fare un campionato per non retrocedere, non gioca mai a calcio"

28 ottobre 2025 13:24

Corriere Fiorentino sicuro: "Si sa già che probabilmente a fine anno Pradè lascerà la Fiorentina"

28 ottobre 2025 11:40

Risultati disastrosi, classifica drammatica, zero gioco. Ma la Fiorentina non vuole esonerare Pioli

27 ottobre 2025 14:19

Malesani sicuro: "Pioli è Pioli". Poi punge la Fiorentina: "A Bologna c'è Sartori, a Firenze no"

25 ottobre 2025 10:20

Valcareggi: "Dzeko non può pretendere di giocare di più, ha sempre 40 anni se lo ricordi"

24 ottobre 2025 13:14

Lucchesi su Pradè: “Normale che fatichi se è in scadenza, i rinnovi dei ds si fanno prima del mercato”

23 ottobre 2025 16:55

Corriere dello Sport rivela: "Pradè ha chiamato Italiano, telefonata pacificatrice. Mister soddisfatto"

23 ottobre 2025 09:13

Gazzetta punge Pradè: “Piccoli pagato 25 milioni più bonus e per il ds non sono neanche troppi”

22 ottobre 2025 08:40

Baldini attacca: "Pioli era da esonerare già dopo il Napoli, la Fiorentina non ha fatto una gara decente"

21 ottobre 2025 13:50

Polverosi si interroga: "Perché Pradè ha chiesto scusa? Per proteggere Pioli o per addolcire i contestatori?"

21 ottobre 2025 10:55

Nazione svela: “Pioli-Pradè il faccia a faccia a Milano: si sono assunti le responsabilità del flop”

21 ottobre 2025 09:13

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