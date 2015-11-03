Notizie Prade Fiorentina

Lucci si difende: "Le pesantissime illazioni di Raiola sono prive di riscontri e gravi diffamazioni"
12 maggio 2026 23:51
Nazione rivela: “Pradè ha pensato a De Rossi prima del Pioli bis ma non se la sentì di affondare il colpo”
10 maggio 2026 09:52
Pioli out e De Rossi in? Corriere Fiorentino: "Pradè ci ripensò vista la contestazione, non se la sentì"
07 maggio 2026 09:35
D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?
13 marzo 2026 23:40
Viviano attacca Pradè: "Ha commesso troppi errori, in estate ha fatto valutazioni sbagliatissime"
13 febbraio 2026 14:50
Sabatini: “Pradè è stato all’altezza della Fiorentina, meriterebbe maggiore rispetto”
20 gennaio 2026 18:18
Sabatini: "Ieri a Bologna abbiamo visto la Fiorentina di Pradè. Il DS ha avuto il coraggio di dimettersi"
19 gennaio 2026 15:37
Sabatini difende Pradé: "Il suo lavoro a Firenze è stato giudicato male, uno dei pochi che ha rinunciato ai soldi"
13 gennaio 2026 13:45
Padovan durissimo: "Pioli ha fallito completamente a Firenze, ha dimostrato di essere ormai un tecnico finito"
12 gennaio 2026 13:55
R.Galli: "La classifica è causa del brutto mercato estivo, sono stati spesi tanti soldi inadeguatamente"
10 gennaio 2026 14:26
Caviglia, Dzeko, Viti e non solo: in uscita molti acquisti estivi. L’emblema del fallimento di Pioli e Prade’
08 gennaio 2026 13:28
Damiani: "Paratici alla Fiorentina può fare benissimo, mi spiace vedere la Viola così"
01 gennaio 2026 19:06
Speciale: "Pradè e Ferrari hanno bruciato diversi milioni. Uno si è dimesso, l'altro che aspetta?"
28 dicembre 2025 12:01
Fiorentina, senza esterni non c’è evoluzione: l’errore di Pradè e la prima missione di Paratici
24 dicembre 2025 23:57
Radio Bruno rivela: “Paratici ha accettato la proposta della Fiorentina. Non ha un buon rapporto con Pradè”
21 dicembre 2025 21:34
Comunicato Fiesole: “Commisso il presidente fantasma. Non si fida di nessuno? Si levi dai cogl**ni”
20 dicembre 2025 19:43
Corriere Fiorentino rivela: “Pradè ieri dopo averci dormito si aggirava per il Viola Park”
20 dicembre 2025 09:08
Bucciantini: "La Fiorentina è costruita male, il mercato è stato fatto grazie ai procuratori amici"
16 dicembre 2025 14:25
Bucchioni: "La Fiorentina è in mano a gente inadeguata, Ferrari non è un uomo di calcio"
16 dicembre 2025 13:24
Sentite Zazzaroni: "Richiamare Pradè alla Fiorentina, non vedo altre soluzioni. Ama Firenze"
16 dicembre 2025 10:06
Zazzaroni durissimo: “Pradé costretto a vivere nella paura, non poteva uscire di casa”
15 dicembre 2025 22:34
Carnasciali: "Non avrei speso 27 milioni per Piccoli, avevi bisogno di un centrocampista con quei soldi"
13 dicembre 2025 15:34
Cinquini: “Pradè deve tornare e prendere in mano la situazione, è l’unico che saprebbe gestirla”
09 dicembre 2025 18:27
Cassano: "Chiamai Pradè per consigliargli Iraola." Il tecnico risponde: "Sono sorpreso dalle sue parole"
09 dicembre 2025 11:36
Martorelli: "La Fiorentina doveva rifiutare le dimissioni di Pradè, adesso sarebbe stato importante"
08 dicembre 2025 20:38
Pastorello a TMW: "Pradè era il capro espiatorio, fuori luogo dire che fosse il male della Fiorentina"
03 dicembre 2025 22:28
Ferrari: "In estate fatto un lavoro che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così"
02 dicembre 2025 23:44
Baldini durissimo: “I tifosi hanno mandato via Italiano, Palladino e Pradè. Fiorentina principale candidata alla retrocessione”
29 novembre 2025 16:13
Italiano: "Tutte in Europa hanno esterni in grado di saltare l'uomo." Solo la Fiorentina non ne ha
28 novembre 2025 13:52
A.Moggi difende Pradè: "Trovo ingiusto colpevolizzare un dirigente delle sue capacità"
20 novembre 2025 22:41
Ferrari: "Pradè? Voleva lasciare già la scorsa stagione. Pioli? Tutti convinti che fosse la scelta migliore"
16 novembre 2025 09:25
Per Pradè niente matrimonio greco, il Panathinaikos sceglie un uomo di fiducia di Benitez
14 novembre 2025 22:59
Valcareggi: "Pioli ha fatto bene a non dimettersi, i contratti si fanno per rispettarli nel calcio"
14 novembre 2025 13:06
Ferrari: "Mai pensato alle dimissioni, da quanti anni la Fiorentina non faceva 65 punti?"
12 novembre 2025 23:11
Goretti: "Caos societario? Bugie, ci siamo fatti trovare pronti. Pradè e Pioli fuori, reset necessario"
12 novembre 2025 22:42
“Bisogna allenarsi” dicono in società, ma in questi mesi cosa avrebbero fatto?
12 novembre 2025 11:18
Damiani: "Pradè ha dato molto a Firenze ma era giusto cambiare. Stimo Vanoli, ora sta ai giocatori"
08 novembre 2025 21:06
Repubblica: "Vanoli sondato da Pradè settimane fa dopo i dissidi con Pioli. Scelto poi da Goretti"
08 novembre 2025 14:04
Marinozzi: "Il caos è iniziato con le dimissioni di Palladino. La lontananza di Commisso crea problemi"
07 novembre 2025 16:39
Viviano: "Sbagliato condannare Pioli per le mancate dimissioni, aveva un contratto ed era giusto rispettarlo"
07 novembre 2025 13:52
Tiribocchi: "Alla Fiorentina c'è bisogno di uno come Vanoli piuttosto che un profilo grande come Mancini"
06 novembre 2025 13:30
Repubblica svela: "Vanoli era già stato sondato da Pradè prima dell'addio alla Fiorentina"
06 novembre 2025 12:11
Criscitiello attacca Goretti: "Non può fare il direttore alla Fiorentina, è un profilo da Perugia o Reggiana"
05 novembre 2025 13:36
Sabatini: "Pioli? mi sarei dimesso, ma i soldi son soldi, soprattutto quando non sono nostri"
04 novembre 2025 23:11
Bucciantini: "Pradè ha lasciato un vuoto, la presenza di Commisso sarebbe fondamentale"
04 novembre 2025 22:46
Amoruso rivela: "Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio"
04 novembre 2025 13:58
Bucchioni: "Se Pioli non avesse avuto questo contratto, sarebbe già stato esonerato da molto tempo"
04 novembre 2025 13:43
Goretti non vuole D'Aversa, scelta voluta dagli uomini di Pradè in società. La squadra vuole Palladino
04 novembre 2025 12:42
Repubblica rivela: “Pradè formalmente uscito dalla Fiorentina ma ancora comunque influente”
04 novembre 2025 08:07
Sarri: "In Estate mi chiamò un dirigente della Fiorentina, ma ero già della Lazio, fu inopportuno"
04 novembre 2025 00:30
D'Aversa alla Fiorentina? Ci sarebbe Pradè dietro la scelta, legatissimo all'ex direttore sportivo viola
03 novembre 2025 20:11
Bucchioni: “I giocatori non erano adatti al gioco di Pioli. Situazione drammatica, Pradè l’aveva capito”
03 novembre 2025 16:56
Sandrelli: “Non vanno chieste le dimissioni a Pioli, i contratti vanno rispettati”
03 novembre 2025 16:52
Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"
03 novembre 2025 10:34
Corriere Fiorentino sottolinea: “Chi pensava che bastassero le dimissioni di Pradè non ha capito Firenze”
03 novembre 2025 10:23
Bucchioni rivela: "Baratro Fiorentina. Pradè mi aveva confessato di aver paura di finire in B"
02 novembre 2025 19:02
Pradè: "Abbiamo perso tutti, era il momento giusto". La confessione alle persone vicine
02 novembre 2025 11:03
Polverosi: "Pradè si sentiva responsabile. Non voleva essere lui a decidere l'esonero di Pioli"
02 novembre 2025 10:53
Pradè: "Se sono io a portare negatività, meglio andarmene per me e per la Fiorentina"
02 novembre 2025 10:31
Nazione: “Per Pradè il clima era diventato opprimente. I tifosi attendono risposte su tutti i fronti”
02 novembre 2025 10:26
Repubblica svela: “Palladino aprirebbe ad un ritorno alla Fiorentina ma l'ipotesi resta complicata”
02 novembre 2025 09:44
Nazione: “Pradè si è dimesso per dare una scossa ai calciatori. Commisso ha saputo la notizia a notte”
02 novembre 2025 09:41
Bucciantini: "Dimissioni di Pradè segnale di una proprietà debole, scelto il momento sbagliato"
01 novembre 2025 22:40
Giuseppe Commisso saluta Pradè: "Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina"
01 novembre 2025 22:17
Galloppa: "Dedichiamo la vittoria a Pradè che ha avuto il coraggio e la dignità di dimettersi"
01 novembre 2025 18:12
Sandrelli: "La società è assente. C'è il rischio di retrocedere, serve qualcuno che urli, Pioli sussurra"
01 novembre 2025 17:51
Marchini: "Dimissioni di Pradè arrivate nel momento sbagliato. Spero che la società sappia cosa fare"
01 novembre 2025 17:37
Amoruso: “Il direttore sportivo non influisce sui risultati, decidono sempre giocatori e allenatore”
01 novembre 2025 17:16
Sabatini: "La scelta di Pradè va elogiata. Un mio futuro in Viola? Nessuno può rifiutare la Fiorentina"
01 novembre 2025 17:11
La Fiorentina si prende 2 giorni di tempo per capire quali saranno le prossime mosse
01 novembre 2025 16:17
Vitale su Pradè: “Ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare prima, forse aveva paura della contestazione”
01 novembre 2025 16:02
Monti: "Questa società ha bisogno di uomini di calcio. Senza Pradè la squadra non ha più alibi"
01 novembre 2025 14:49
Nicoletti: "Non sono convinto che Pradé si sia dimesso di testa sua, è una scossa per l'ambiente"
01 novembre 2025 14:37
Stovini: "Pioli potrebbe saltare anche in caso di vittoria non convincente, Palladino è sullo sfondo"
01 novembre 2025 14:16
Palladino tornerebbe subito alla Fiorentina ma per il momento non ci sono stati contatti
01 novembre 2025 14:01
Pradè si è dimesso e la società ha accolto la sua decisione. Non fa più parte della Fiorentina
01 novembre 2025 12:08
Brovarone duro "I DV ci hanno distrutto, ma Commisso dal giorno zero è in guerra con tutti"
31 ottobre 2025 23:20
Valcareggi: "Pioli non è l'unico responsabile, ma la Fiorentina rischia davvero di andare in B"
31 ottobre 2025 13:22
Corriere Fiorentino svela: “Ritorno di Palladino? Quasi impossibile, implicherebbe l’addio di Pradè”
31 ottobre 2025 08:41
Corriere Fiorentino: “Ieri lungo confronto tra Pioli e Pradè, poi la chiamata con Commisso”
31 ottobre 2025 08:35
Vitale: "Non è il caso di sparare tutto su Pioli, è in confusione ma tutto si risolverà"
30 ottobre 2025 13:58
Pioli sarebbe già stato esonerato in qualsiasi altra società, la Fiorentina è la peggior squadra in Serie A
30 ottobre 2025 13:09
Pradè: "Bella partita nel primo tempo, due prodezze ci hanno condannato. Lecce decisiva"
29 ottobre 2025 23:17
Nonostante il disastro senza precedenti della Fiorentina la società non mette in discussione Pioli
29 ottobre 2025 23:05
Disastro Fiorentina anche a San Siro, i tifosi viola cantano imbufaliti: "Ci siamo solo per la maglia"
29 ottobre 2025 22:33
Gazzetta rivela: “Contatto Pradè-De Rossi ma la gara con l’Inter non è decisiva per Pioli”
29 ottobre 2025 08:56
"A San Siro per Pioli l'ultimo giro di valzer. Se decide Pradè il sostituto sarà De Rossi"
28 ottobre 2025 23:55
"La Fiorentina ha bruciato Kayode, sta facendo lo stesso con Comuzzo e Parisi, che strategia è?"
28 ottobre 2025 22:27
Moretto su Pradè: "Il DS Viola è sotto osservazione. Prossimi risultati decisivi per il suo futuro"
28 ottobre 2025 17:32
Bucchioni: "La Fiorentina rischia di fare un campionato per non retrocedere, non gioca mai a calcio"
28 ottobre 2025 13:24
Corriere Fiorentino sicuro: "Si sa già che probabilmente a fine anno Pradè lascerà la Fiorentina"
28 ottobre 2025 11:40
Risultati disastrosi, classifica drammatica, zero gioco. Ma la Fiorentina non vuole esonerare Pioli
27 ottobre 2025 14:19
Malesani sicuro: "Pioli è Pioli". Poi punge la Fiorentina: "A Bologna c'è Sartori, a Firenze no"
25 ottobre 2025 10:20
Valcareggi: "Dzeko non può pretendere di giocare di più, ha sempre 40 anni se lo ricordi"
24 ottobre 2025 13:14
Lucchesi su Pradè: “Normale che fatichi se è in scadenza, i rinnovi dei ds si fanno prima del mercato”
23 ottobre 2025 16:55
Corriere dello Sport rivela: "Pradè ha chiamato Italiano, telefonata pacificatrice. Mister soddisfatto"
23 ottobre 2025 09:13
Gazzetta punge Pradè: “Piccoli pagato 25 milioni più bonus e per il ds non sono neanche troppi”
22 ottobre 2025 08:40
Baldini attacca: "Pioli era da esonerare già dopo il Napoli, la Fiorentina non ha fatto una gara decente"
21 ottobre 2025 13:50
Polverosi si interroga: "Perché Pradè ha chiesto scusa? Per proteggere Pioli o per addolcire i contestatori?"
21 ottobre 2025 10:55
Nazione svela: “Pioli-Pradè il faccia a faccia a Milano: si sono assunti le responsabilità del flop”
21 ottobre 2025 09:13
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