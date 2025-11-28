Italiano: "Tutte in Europa hanno esterni in grado di saltare l'uomo." Solo la Fiorentina non ne ha

Ieri sera il Bologna di Vincenzo Italiano ha vinto nettamente per 4-1 contro il Salisburgo in una gara importante della fase a campionato dell'Europa League. A fine partita ai microfoni di Sky Sport i...

Ieri sera il Bologna di Vincenzo Italiano ha vinto nettamente per 4-1 contro il Salisburgo in una gara importante della fase a campionato dell'Europa League. A fine partita ai microfoni di Sky Sport in una disamina del calcio di oggi Italiano ha fatto un analisi che fa riflettere se pensiamo alla rosa della Fiorentina. Italiano infatti ha sottolineato l'importanza del calcio di oggi di avere calciatori in grado di saltare l'uomo: "Tutte le squadre in Europa oggi hanno esterni in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Tutte portano tanti esterni dentro al campo per cercare l' 1vs1 e di creare la superiorità numerica." Giocatori di cui la Fiorentina è totalmente sprovvista. La colpa è di Daniele Pradè