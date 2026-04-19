(FOTO): Scoppia la lite tra Orban ed un tifoso. Il motivo? Forse una manata sull'auto del calciatore

Il giocatore del Verona ha perso le staffe all'uscita dal Bentegodi

All'uscita dallo stadio Bentegodi, dopo Verona-Milan, è scoppiata una lite tra un tifoso e Gift Orban. Secondo un testimone, l'episodio è accaduto a causa di una manata sull'auto del calciatore. La scena è stata ripresa dai tifosi intorno che stavano aspettando gli altri calciatori dopo la sfida di campionato. Sono stati loro a dividere subito l'attaccante e il tifoso prima dell'arrivo della polizia. Lo scrive Gianluca Di Marzio.