Labaro Viola

Notizie Verona Fiorentina

Sogliano esplode dopo Juve-Verona: “Qui è sempre così, se dicessi quel che penso smetterei di lavorare”

03 maggio 2026 23:22

(FOTO): Scoppia la lite tra Orban ed un tifoso. Il motivo? Forse una manata sull'auto del calciatore

19 aprile 2026 20:23

Amoruso: "Vanoli dovrebbe lasciare la Fiorentina anche se vincesse la Conference, non è nel futuro viola"

08 aprile 2026 20:57

Borghi: "Prova bruttissima della Fiorentina, il Verona meritava ampiamente di vincere ma è stato sfortunato"

07 aprile 2026 18:02

Cecchi: "La Fiorentina ha fatto una gara di rara bruttezza, ma ora conta solo metterla dentro quando si può"

05 aprile 2026 14:03

Nazione evidenzia: “Fiorentina cinica ma brutta, ma forse va bene così”

05 aprile 2026 09:51

Corriere Fiorentino bacchetta la Fiorentina: “Uomini contati, poco gioco e smisurata sofferenza”

05 aprile 2026 09:41

De Gea: "Le parate sono per mio papà in ospedale: è un periodo difficile, lo abbraccio"

04 aprile 2026 23:02

Gudmundsson-Suslov, rosso e veleni. L'islandese sui social "la maglia? Comprala allo store"

04 aprile 2026 22:39

J.Commisso: "Vittoria sofferta e di carattere, continuiamo così. Buona Pasqua popolo viola"

04 aprile 2026 22:13

Colpo per la salvezza della Fiorentina a Verona! Fagioli la decide all'82' con un gran gol

04 aprile 2026 19:57

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PARA TUTTO, FAGIOLI PRECISO. MALE FABBIAN E KEAN

04 aprile 2026 19:54

FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, FABBIAN A CENTROCAMPO, COMUZZO TERZINO DESTRO

04 aprile 2026 16:53

Precedenti Verona Fiorentina: goleada viola nel 2017 quando finì 0-5 per i gigliati

04 aprile 2026 13:35

Gazzetta svela: “Rugani ha voglia di rilanciarsi, parte dal 1’ a Verona? È in forma ed è pronto a una nuova chance”

02 aprile 2026 08:56

Kean deluso, Ndour sorride: due stati d’animo e un’unica missione, la salvezza della Fiorentina

01 aprile 2026 23:01

Bucchioni: "Kean pensa più all'Italia ed è normale, non ci farei grande polemica per questa scelta"

31 marzo 2026 18:35

Papa Waigo: "Mi ricordano sempre quel gol alla Juventus. Spero che la Fiorentina possa salvarsi":

30 marzo 2026 20:06

Nazione: “Da Verona a Verona ma nel girone di ritorno la Fiorentina viaggia ad un ritmo quasi europeo”

30 marzo 2026 09:03

Solomon è tornato in gruppo: ottima notizia per Vanoli e la Fiorentina, convocato a Verona?

28 marzo 2026 22:21

Berardi trascina il Sassuolo, Verona travolto 3-0: scaligeri ultimi col Pisa a -6 dalla Fiorentina

20 febbraio 2026 22:41

Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l'incubo retrocessione

11 febbraio 2026 22:57

Riscatto ad un passo per Ghilardi alla Roma: nelle casse della Fiorentina 5,5 milioni

09 febbraio 2026 22:35

Verona-Pisa 0-0 nello scontro diretto del Bentegodi, un pari che serve solo alla Fiorentina

06 febbraio 2026 22:49

Schira: "Verona e Fiorentina hanno fatto ricorso alla Lega per il mancato tesseramento di Kouamé"

03 febbraio 2026 09:59

Pedullà: “Nei documenti per Kouamé al Verona mancava una firma. Saltato per questo”

02 febbraio 2026 21:32

Pisa e Verona ultime senza gioco né risultati. Gilardino e Zanetti vicini all'esonero

31 gennaio 2026 23:49

Zona retrocessione immutata: il Verona travolto a Cagliari resta ultimo a -3 dalla Fiorentina

31 gennaio 2026 22:50

Crolla il Verona battuto in casa dall’Udinese, la Fiorentina resta avanti tre lunghezze

26 gennaio 2026 23:00

Cremonese e Verona non si fanno male, i grigiorossi restano a +6 sulla Fiorentina

19 gennaio 2026 21:46

Il Bologna batte il Verona 3-2. La Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza dopo il recupero

15 gennaio 2026 20:57

Il Milan schianta il Verona per 3-0 e lo tiene a tre punti dalla Fiorentina in classifica, il racconto

28 dicembre 2025 14:35

Bressan: “De Gea e Kean giocano al contrario dello scorso anno, vedo pochi giocatori che si impegnano”

18 dicembre 2025 19:04

Amoruso: "Vanoli non ha portato molto alla Fiorentina, con lui l'atteggiamento non è cambiato"

18 dicembre 2025 13:53

Malusci: "Vanoli deve essere mandato via subito, riprenderei Pioli affiancato da un manager esperto"

15 dicembre 2025 13:27

La Fiorentina è ancora all’interno del franchi, confronto in corso. Continua il silenzio stampa

14 dicembre 2025 19:16

La curva Fiesole si fa sentire e lo striscione recita: “Per una squadra senza calcio, calci in bocca”

14 dicembre 2025 18:58

Bucchioni incalza: "Troppi Schettino in società. Li caccerei tutti, Ferrari sarebbe il primo"

14 dicembre 2025 18:37

Zanetti: "La Fiorentina può infilare un filotto vincente, impensabile resti in questa situazione" "

14 dicembre 2025 18:08

Ennesima disfatta contro il Verona, la Fiorentina va in ritiro fino a data da destinarsi

14 dicembre 2025 17:55

La Fiorentina affonda, la società sceglie la strada del silenzio stampa. Riflessioni in corso?

14 dicembre 2025 17:46

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO FORTINI, KEAN SI MANGIA DUE GOL. SI SALVANO PARISI E FAGIOLI

14 dicembre 2025 17:02

FORMAZIONE FIORENTINA: ANCORA 3-5-2, COMUZZO IN DIFESA, PARISI ESTERNO, GUDMUNDSSON CON KEAN

14 dicembre 2025 14:04

Franchi praticamente sold out contro il Verona, i tifosi rispondono ancora una volta presente

14 dicembre 2025 12:08

Nazione sicura: “Fiorentina-Verona vale la stagione. Alle 15 ci sarà il test decisivo”

14 dicembre 2025 09:20

Tripletta di Kean nell'ultimo precedente col Verona: La Fiorentina vince e vola, sembra una vita fa

13 dicembre 2025 16:08

Carnasciali: "Non avrei speso 27 milioni per Piccoli, avevi bisogno di un centrocampista con quei soldi"

13 dicembre 2025 15:34

Bocci: "Finalmente Vanoli ha dato un segno di presenza, ma ancora poco per battere il Verona"

12 dicembre 2025 14:20

Malusci: "Vanoli doveva cambiare modulo già da tempo, la Fiorentina va meglio a 4 dietro"

12 dicembre 2025 13:40

Vanoli annuncia: "Da stasera andiamo in ritiro, dobbiamo recuperare le energie nervose per domenica"

11 dicembre 2025 21:13

Brovarone: "Vanoli è una grande delusione, non mi sta piacendo, ha fatto peggio di Pioli"

11 dicembre 2025 20:58

Mandorlini: "Ranieri è l'ultimo problema della Fiorentina, ma l'allenatore può cambiare anche il capitano"

10 dicembre 2025 13:48

Corriere Fiorentino: “Fiorentina-Verona snodo pesante nella corsa salvezza, viola contro i propri demoni”

08 dicembre 2025 10:25

Il Verona asfalta 3-1 l'Atalanta. Fiorentina ultimissima, con i Wolves unica in Europa senza vittorie

06 dicembre 2025 22:58

Nazione: “Maxi-sconti e tariffe agevolate, l’obiettivo della società è il pienone col Verona”

04 dicembre 2025 08:27

Il Genoa batte il Verona e si porta fuori dalla zona retrocessione: gli scaligeri restano ultimi con la Fiorentina

29 novembre 2025 17:05

Pareggio salvezza al Via del Mare: Lecce e Verona si allontanano di poco, la Fiorentina osserva

08 novembre 2025 17:14

Pisa e Verona fanno 0-0 e la Fiorentina diventa penultima in classifica. Solo il Genoa messo peggio

18 ottobre 2025 17:57

Rapuano punito dopo Verona-Juventus: arbitrerà in Serie B per le prossime giornate

21 settembre 2025 15:36

Tudor furioso a Dazn: "Arbitro vergognoso, solo chi non ha giocato a calcio decide cosi. Inaccettabile"

20 settembre 2025 20:48

Nazione: “Richardson ha detto no al trasferimento al Verona. A gennaio probabile addio”

15 settembre 2025 08:37

Serie A: l'Udinese sbanca San Siro, Inter battuta. La Lazio passeggia in casa sul Verona

31 agosto 2025 23:13

Nazione: "Rispunta il Verona su Barak dopo l'infortunio di Suslov"

20 agosto 2025 09:33

Da Verona riportano: "Barak potrebbe tornare agli scaligeri dopo essere diventato un esubero alla Fiorentina"

09 agosto 2025 14:59

Nazione svela: "Barak in uscita dalla Fiorentina, può tornare all'Hellas Verona"

30 luglio 2025 11:47

Da Verona: "Oggi può essere il giorno di Ghilardi alla Roma, la Fiorentina incasserà 6 milioni"

28 luglio 2025 12:19

Nazione, il retroscena: "Contatto Verona-Fiorentina per Ghilardi, no dei viola al riacquisto"

27 luglio 2025 09:50

Nazione: “Il prescelto è Sohm, da limare le cifre con il Parma. Arriverà poi un centrocampista con geometrie?”

18 luglio 2025 09:00

Nazione: “Fiorentina pronta ad incassare 5,5 milioni per Ghilardi al Betis grazie al 50% sulla rivendita”

18 luglio 2025 08:59

Nazione: “Valentini va al Verona, la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita"

18 luglio 2025 08:58

Pedullà: "Fiorentina pronta a dare il via libera per Valentini al Verona, operazione in prestito"

17 luglio 2025 11:38

TMW: "La pista Valentini-Verona resta viva, club al lavoro per trovare l'accordo con la Fiorentina"

14 luglio 2025 12:23

Di Marzio: "Betis offre 9 milioni per Ghilardi del Verona. Fiorentina detiene il 50% di rivendita"

11 luglio 2025 14:44

Zanetti: "Vorrei dire che Valentini è vicino al ritorno, ma ora non posso farlo"

11 luglio 2025 14:11

Di Marzio: "Verona, sprint per Valentini: vicino il ritorno del centrale dalla Fiorentina"

07 luglio 2025 23:53

Da Verona: Hellas vuole Valentini con opzione di acquisto definitivo. Contatti con la Fiorentina

03 luglio 2025 14:10

Da Verona: "L'Hellas vuole Valentini, ma la Fiorentina non ha fretta di cederlo"

29 giugno 2025 15:06

Di Marzio: "La prossima settimana incontro tra Fiorentina e Verona per Valentini e Moreno"

27 giugno 2025 21:21

Di Marzio: "Il Verona è interessato a riportare Valentini al Bentegodi dopo i 6 mesi di prestito"

18 giugno 2025 01:30

Verona, Zanetti: "La crescita di Valentini è costante ed è un ragazzo che deve essere leader"

02 maggio 2025 15:54

Valentini: "Il Papa era come uno della mia famiglia, era un amico di mia nonna. Momento di dolore"

24 aprile 2025 19:48

Valentini: "Difendo da argentino, la salvezza con il Verona è la mia Coppa del Mondo"

23 aprile 2025 13:30

La Roma vince contro il Verona e si allontana dalla Fiorentina. 6° posto a meno 4. Il racconto della gara

19 aprile 2025 22:40

Valentini: "Futuro? Ora ho un obiettivo chiaro. Non penso a quello che accadrà quest'estate"

01 aprile 2025 17:52

Il Bologna vince ancora, battuto il Verona 1-2. Adesso la Fiorentina è settima a meno 5 dal 6° posto

09 marzo 2025 14:31

Juventus ci risiamo. Annullato ingiustamente al Verona il gol del vantaggio di Suslov

03 marzo 2025 22:37

Pasculli (ex Lecce): "Beltran? non segna, non gioca vicino alla porta..il problema è chi lo ha scelto"

27 febbraio 2025 21:53

Bernede: “Gol alla Fiorentina? Comuzzo arrivava velocemente, così ho fatto la finta e ho segnato”

25 febbraio 2025 10:30

Speciale: "Non credo che qualcosa si sia rotto, piuttosto che non abbia mai funzionato"

24 febbraio 2025 21:27

Corriere dello Sport duro: “Palladino ha colpe ma i calciatori cosa fanno? Fiorentina orrenda”

24 febbraio 2025 09:46

Gazzetta punge la Fiorentina: “Annoiata da se stessa. Prestazione pessima, terza sconfitta consecutiva”

24 febbraio 2025 09:37

Bernede: "Ci meritiamo la vittoria perché nella ripresa abbiamo creato tanto, felice per il gol"

23 febbraio 2025 19:05

PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, ZANIOLO SBAGLIA TUTTO. COMUZZO IL MIGLIORE

23 febbraio 2025 16:58

FORMAZIONE FIORENTINA: FAGIOLI FUORI, TITOLARE MANDRAGORA. COMUZZO IN DIFESA, PONGRACIC IN PANCHINA

23 febbraio 2025 14:02

Radio Bruno: "Comuzzo di nuovo verso la panchina, Zaniolo sulla destra con Beltran dietro Kean"

22 febbraio 2025 19:11

Verona-Fiorentina, pronto l’esodo viola nel nome del gemellaggio: saranno più di 3mila al Bentegodi

21 febbraio 2025 08:24

La Gazzetta: "Adli fuori contro il Verona, se stringe i denti ci sarà contro il Lecce, poi la Conference"

19 febbraio 2025 11:59

Corriere dello Sport: “Ipotesi doppio play con il Verona, Fagioli ci sarà. Resta il dubbio su Adlì”

19 febbraio 2025 09:42

Il retroscena di La Nazione: “I primi allenamenti di Valentini stavano per bloccare il prestito al Verona”

19 febbraio 2025 09:34

Sacchetti (ex Hellas e Fiorentina): "Folorunsho a Verona campionato top da interno, che ci fa sulla fascia?"

18 febbraio 2025 22:45

Archivio

Esplora l'archivio di Verona

Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 45 Sett. 42 Sett. 38 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 2
Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 23 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 12 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 47 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 34 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 32 Sett. 26 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 51 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 30 Sett. 22
Sett. 29 Sett. 22 Sett. 18 Sett. 10 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 50 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 6
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 37 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 19