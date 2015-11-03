Notizie Verona Fiorentina

Sogliano esplode dopo Juve-Verona: “Qui è sempre così, se dicessi quel che penso smetterei di lavorare”
03 maggio 2026 23:22
(FOTO): Scoppia la lite tra Orban ed un tifoso. Il motivo? Forse una manata sull'auto del calciatore
19 aprile 2026 20:23
Amoruso: "Vanoli dovrebbe lasciare la Fiorentina anche se vincesse la Conference, non è nel futuro viola"
08 aprile 2026 20:57
Borghi: "Prova bruttissima della Fiorentina, il Verona meritava ampiamente di vincere ma è stato sfortunato"
07 aprile 2026 18:02
Cecchi: "La Fiorentina ha fatto una gara di rara bruttezza, ma ora conta solo metterla dentro quando si può"
05 aprile 2026 14:03
Nazione evidenzia: “Fiorentina cinica ma brutta, ma forse va bene così”
05 aprile 2026 09:51
Corriere Fiorentino bacchetta la Fiorentina: “Uomini contati, poco gioco e smisurata sofferenza”
05 aprile 2026 09:41
De Gea: "Le parate sono per mio papà in ospedale: è un periodo difficile, lo abbraccio"
04 aprile 2026 23:02
Gudmundsson-Suslov, rosso e veleni. L'islandese sui social "la maglia? Comprala allo store"
04 aprile 2026 22:39
J.Commisso: "Vittoria sofferta e di carattere, continuiamo così. Buona Pasqua popolo viola"
04 aprile 2026 22:13
Colpo per la salvezza della Fiorentina a Verona! Fagioli la decide all'82' con un gran gol
04 aprile 2026 19:57
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PARA TUTTO, FAGIOLI PRECISO. MALE FABBIAN E KEAN
04 aprile 2026 19:54
FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, FABBIAN A CENTROCAMPO, COMUZZO TERZINO DESTRO
04 aprile 2026 16:53
Precedenti Verona Fiorentina: goleada viola nel 2017 quando finì 0-5 per i gigliati
04 aprile 2026 13:35
Gazzetta svela: “Rugani ha voglia di rilanciarsi, parte dal 1’ a Verona? È in forma ed è pronto a una nuova chance”
02 aprile 2026 08:56
Kean deluso, Ndour sorride: due stati d’animo e un’unica missione, la salvezza della Fiorentina
01 aprile 2026 23:01
Bucchioni: "Kean pensa più all'Italia ed è normale, non ci farei grande polemica per questa scelta"
31 marzo 2026 18:35
Papa Waigo: "Mi ricordano sempre quel gol alla Juventus. Spero che la Fiorentina possa salvarsi":
30 marzo 2026 20:06
Nazione: “Da Verona a Verona ma nel girone di ritorno la Fiorentina viaggia ad un ritmo quasi europeo”
30 marzo 2026 09:03
Solomon è tornato in gruppo: ottima notizia per Vanoli e la Fiorentina, convocato a Verona?
28 marzo 2026 22:21
Berardi trascina il Sassuolo, Verona travolto 3-0: scaligeri ultimi col Pisa a -6 dalla Fiorentina
20 febbraio 2026 22:41
Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l'incubo retrocessione
11 febbraio 2026 22:57
Riscatto ad un passo per Ghilardi alla Roma: nelle casse della Fiorentina 5,5 milioni
09 febbraio 2026 22:35
Verona-Pisa 0-0 nello scontro diretto del Bentegodi, un pari che serve solo alla Fiorentina
06 febbraio 2026 22:49
Schira: "Verona e Fiorentina hanno fatto ricorso alla Lega per il mancato tesseramento di Kouamé"
03 febbraio 2026 09:59
Pedullà: “Nei documenti per Kouamé al Verona mancava una firma. Saltato per questo”
02 febbraio 2026 21:32
Pisa e Verona ultime senza gioco né risultati. Gilardino e Zanetti vicini all'esonero
31 gennaio 2026 23:49
Zona retrocessione immutata: il Verona travolto a Cagliari resta ultimo a -3 dalla Fiorentina
31 gennaio 2026 22:50
Crolla il Verona battuto in casa dall’Udinese, la Fiorentina resta avanti tre lunghezze
26 gennaio 2026 23:00
Cremonese e Verona non si fanno male, i grigiorossi restano a +6 sulla Fiorentina
19 gennaio 2026 21:46
Il Bologna batte il Verona 3-2. La Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza dopo il recupero
15 gennaio 2026 20:57
Il Milan schianta il Verona per 3-0 e lo tiene a tre punti dalla Fiorentina in classifica, il racconto
28 dicembre 2025 14:35
Bressan: “De Gea e Kean giocano al contrario dello scorso anno, vedo pochi giocatori che si impegnano”
18 dicembre 2025 19:04
Amoruso: "Vanoli non ha portato molto alla Fiorentina, con lui l'atteggiamento non è cambiato"
18 dicembre 2025 13:53
Malusci: "Vanoli deve essere mandato via subito, riprenderei Pioli affiancato da un manager esperto"
15 dicembre 2025 13:27
La Fiorentina è ancora all’interno del franchi, confronto in corso. Continua il silenzio stampa
14 dicembre 2025 19:16
La curva Fiesole si fa sentire e lo striscione recita: “Per una squadra senza calcio, calci in bocca”
14 dicembre 2025 18:58
Bucchioni incalza: "Troppi Schettino in società. Li caccerei tutti, Ferrari sarebbe il primo"
14 dicembre 2025 18:37
Zanetti: "La Fiorentina può infilare un filotto vincente, impensabile resti in questa situazione" "
14 dicembre 2025 18:08
Ennesima disfatta contro il Verona, la Fiorentina va in ritiro fino a data da destinarsi
14 dicembre 2025 17:55
La Fiorentina affonda, la società sceglie la strada del silenzio stampa. Riflessioni in corso?
14 dicembre 2025 17:46
PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO FORTINI, KEAN SI MANGIA DUE GOL. SI SALVANO PARISI E FAGIOLI
14 dicembre 2025 17:02
FORMAZIONE FIORENTINA: ANCORA 3-5-2, COMUZZO IN DIFESA, PARISI ESTERNO, GUDMUNDSSON CON KEAN
14 dicembre 2025 14:04
Franchi praticamente sold out contro il Verona, i tifosi rispondono ancora una volta presente
14 dicembre 2025 12:08
Nazione sicura: “Fiorentina-Verona vale la stagione. Alle 15 ci sarà il test decisivo”
14 dicembre 2025 09:20
Tripletta di Kean nell'ultimo precedente col Verona: La Fiorentina vince e vola, sembra una vita fa
13 dicembre 2025 16:08
Carnasciali: "Non avrei speso 27 milioni per Piccoli, avevi bisogno di un centrocampista con quei soldi"
13 dicembre 2025 15:34
Bocci: "Finalmente Vanoli ha dato un segno di presenza, ma ancora poco per battere il Verona"
12 dicembre 2025 14:20
Malusci: "Vanoli doveva cambiare modulo già da tempo, la Fiorentina va meglio a 4 dietro"
12 dicembre 2025 13:40
Vanoli annuncia: "Da stasera andiamo in ritiro, dobbiamo recuperare le energie nervose per domenica"
11 dicembre 2025 21:13
Brovarone: "Vanoli è una grande delusione, non mi sta piacendo, ha fatto peggio di Pioli"
11 dicembre 2025 20:58
Mandorlini: "Ranieri è l'ultimo problema della Fiorentina, ma l'allenatore può cambiare anche il capitano"
10 dicembre 2025 13:48
Corriere Fiorentino: “Fiorentina-Verona snodo pesante nella corsa salvezza, viola contro i propri demoni”
08 dicembre 2025 10:25
Il Verona asfalta 3-1 l'Atalanta. Fiorentina ultimissima, con i Wolves unica in Europa senza vittorie
06 dicembre 2025 22:58
Nazione: “Maxi-sconti e tariffe agevolate, l’obiettivo della società è il pienone col Verona”
04 dicembre 2025 08:27
Il Genoa batte il Verona e si porta fuori dalla zona retrocessione: gli scaligeri restano ultimi con la Fiorentina
29 novembre 2025 17:05
Pareggio salvezza al Via del Mare: Lecce e Verona si allontanano di poco, la Fiorentina osserva
08 novembre 2025 17:14
Pisa e Verona fanno 0-0 e la Fiorentina diventa penultima in classifica. Solo il Genoa messo peggio
18 ottobre 2025 17:57
Rapuano punito dopo Verona-Juventus: arbitrerà in Serie B per le prossime giornate
21 settembre 2025 15:36
Tudor furioso a Dazn: "Arbitro vergognoso, solo chi non ha giocato a calcio decide cosi. Inaccettabile"
20 settembre 2025 20:48
Nazione: “Richardson ha detto no al trasferimento al Verona. A gennaio probabile addio”
15 settembre 2025 08:37
Serie A: l'Udinese sbanca San Siro, Inter battuta. La Lazio passeggia in casa sul Verona
31 agosto 2025 23:13
Nazione: "Rispunta il Verona su Barak dopo l'infortunio di Suslov"
20 agosto 2025 09:33
Da Verona riportano: "Barak potrebbe tornare agli scaligeri dopo essere diventato un esubero alla Fiorentina"
09 agosto 2025 14:59
Nazione svela: "Barak in uscita dalla Fiorentina, può tornare all'Hellas Verona"
30 luglio 2025 11:47
Da Verona: "Oggi può essere il giorno di Ghilardi alla Roma, la Fiorentina incasserà 6 milioni"
28 luglio 2025 12:19
Nazione, il retroscena: "Contatto Verona-Fiorentina per Ghilardi, no dei viola al riacquisto"
27 luglio 2025 09:50
Nazione: “Il prescelto è Sohm, da limare le cifre con il Parma. Arriverà poi un centrocampista con geometrie?”
18 luglio 2025 09:00
Nazione: “Fiorentina pronta ad incassare 5,5 milioni per Ghilardi al Betis grazie al 50% sulla rivendita”
18 luglio 2025 08:59
Nazione: “Valentini va al Verona, la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita"
18 luglio 2025 08:58
Pedullà: "Fiorentina pronta a dare il via libera per Valentini al Verona, operazione in prestito"
17 luglio 2025 11:38
TMW: "La pista Valentini-Verona resta viva, club al lavoro per trovare l'accordo con la Fiorentina"
14 luglio 2025 12:23
Di Marzio: "Betis offre 9 milioni per Ghilardi del Verona. Fiorentina detiene il 50% di rivendita"
11 luglio 2025 14:44
Zanetti: "Vorrei dire che Valentini è vicino al ritorno, ma ora non posso farlo"
11 luglio 2025 14:11
Di Marzio: "Verona, sprint per Valentini: vicino il ritorno del centrale dalla Fiorentina"
07 luglio 2025 23:53
Da Verona: Hellas vuole Valentini con opzione di acquisto definitivo. Contatti con la Fiorentina
03 luglio 2025 14:10
Da Verona: "L'Hellas vuole Valentini, ma la Fiorentina non ha fretta di cederlo"
29 giugno 2025 15:06
Di Marzio: "La prossima settimana incontro tra Fiorentina e Verona per Valentini e Moreno"
27 giugno 2025 21:21
Di Marzio: "Il Verona è interessato a riportare Valentini al Bentegodi dopo i 6 mesi di prestito"
18 giugno 2025 01:30
Verona, Zanetti: "La crescita di Valentini è costante ed è un ragazzo che deve essere leader"
02 maggio 2025 15:54
Valentini: "Il Papa era come uno della mia famiglia, era un amico di mia nonna. Momento di dolore"
24 aprile 2025 19:48
Valentini: "Difendo da argentino, la salvezza con il Verona è la mia Coppa del Mondo"
23 aprile 2025 13:30
La Roma vince contro il Verona e si allontana dalla Fiorentina. 6° posto a meno 4. Il racconto della gara
19 aprile 2025 22:40
Valentini: "Futuro? Ora ho un obiettivo chiaro. Non penso a quello che accadrà quest'estate"
01 aprile 2025 17:52
Il Bologna vince ancora, battuto il Verona 1-2. Adesso la Fiorentina è settima a meno 5 dal 6° posto
09 marzo 2025 14:31
Juventus ci risiamo. Annullato ingiustamente al Verona il gol del vantaggio di Suslov
03 marzo 2025 22:37
Pasculli (ex Lecce): "Beltran? non segna, non gioca vicino alla porta..il problema è chi lo ha scelto"
27 febbraio 2025 21:53
Bernede: “Gol alla Fiorentina? Comuzzo arrivava velocemente, così ho fatto la finta e ho segnato”
25 febbraio 2025 10:30
Speciale: "Non credo che qualcosa si sia rotto, piuttosto che non abbia mai funzionato"
24 febbraio 2025 21:27
Corriere dello Sport duro: “Palladino ha colpe ma i calciatori cosa fanno? Fiorentina orrenda”
24 febbraio 2025 09:46
Gazzetta punge la Fiorentina: “Annoiata da se stessa. Prestazione pessima, terza sconfitta consecutiva”
24 febbraio 2025 09:37
Bernede: "Ci meritiamo la vittoria perché nella ripresa abbiamo creato tanto, felice per il gol"
23 febbraio 2025 19:05
PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, ZANIOLO SBAGLIA TUTTO. COMUZZO IL MIGLIORE
23 febbraio 2025 16:58
FORMAZIONE FIORENTINA: FAGIOLI FUORI, TITOLARE MANDRAGORA. COMUZZO IN DIFESA, PONGRACIC IN PANCHINA
23 febbraio 2025 14:02
Radio Bruno: "Comuzzo di nuovo verso la panchina, Zaniolo sulla destra con Beltran dietro Kean"
22 febbraio 2025 19:11
Verona-Fiorentina, pronto l’esodo viola nel nome del gemellaggio: saranno più di 3mila al Bentegodi
21 febbraio 2025 08:24
La Gazzetta: "Adli fuori contro il Verona, se stringe i denti ci sarà contro il Lecce, poi la Conference"
19 febbraio 2025 11:59
Corriere dello Sport: “Ipotesi doppio play con il Verona, Fagioli ci sarà. Resta il dubbio su Adlì”
19 febbraio 2025 09:42
Il retroscena di La Nazione: “I primi allenamenti di Valentini stavano per bloccare il prestito al Verona”
19 febbraio 2025 09:34
Sacchetti (ex Hellas e Fiorentina): "Folorunsho a Verona campionato top da interno, che ci fa sulla fascia?"
18 febbraio 2025 22:45
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