Bucchioni incalza: “Troppi Schettino in società. Li caccerei tutti, Ferrari sarebbe il primo”

Le parole di Enzo Bucchioni rilasciate ai microfoni di Radio Bruno Toscana suonano come una requisitoria durissima contro la Fiorentina, descritta come un club senza guida e senza prospettiva. Un’analisi che tocca ogni livello della società, partendo dall’alto fino ad arrivare al campo, dividendo le responsabilità per concetti chiari e netti.

«Io manderei via tutti. Ferrari sarebbe il primo a doversi dimettere: non ha esperienza per gestire una situazione del genere». Per Bucchioni il problema è soprattutto gestionale e mentale: «Bisognava lavorare sulla testa dei giocatori, invece sono state date troppe responsabilità agli allenatori».

Il giudizio sulla panchina è altrettanto severo: «Vanoli non è adatto, se non si dimette va mandato via». Stesso discorso per l’area sportiva: «Goretti, quando mai ha gestito giocatori di questo tipo?».

Secondo il giornalista, la crisi attuale ha un momento spartiacque preciso: «Da quando è morto Barone la Fiorentina non è più esistita, questa è la realtà. Per la Fiorentina era tutto». Da lì in poi, una serie di scelte sbagliate: «Pradè era da tempo a fine corsa, lo sapevano tutti».

La soluzione, per Bucchioni, passa da una rifondazione vera: «Serve un direttore generale importante, di grande esperienza. In panchina richiami Pioli o vai a cercare un altro allenatore». Non mancano i rimpianti per occasioni sprecate: «Non aver ripresentato la squadra degli ultimi 20 minuti con la Dinamo è stato un delitto assoluto, serviva un po’ di coraggio».

Il quadro si fa ancora più cupo guardando al presente: «Il Verona è una squadra imbarazzante». Ma il problema viola va oltre il singolo risultato: «È una situazione disperata, non solo per la classifica, ma perché non si vede alcun segnale positivo».

La conclusione è una sentenza senza appello: «Calcisticamente la società è inadeguata, vanno cacciati». Nemmeno le figure simboliche si salvano: «Anche Ranieri va tolto di scena, è piantato in terra, cosa si aspetta? Non c’è una testa pensante. Ci sono troppi Schettino in questa società. Sono ancora tutti lì, tranne Pradè».