Notizie Ferrari Fiorentina

Nicoletti: "Ferrari e Paratici smentiscono la cessione, ma tutti sanno che già Barone trattò per vendere"
09 aprile 2026 14:27
La Fiorentina non è in vendita. Paratici e Ferrari: “Non c’è assolutamente nulla in tal senso”
09 aprile 2026 09:14
Ferrari: “I ragazzi hanno dedicato la vittoria a Rocco Commisso. Croci ragazzo forte ha tanto tempo per crescere”
23 marzo 2026 19:22
Ferrari ricorda Barone: “È sempre con noi e non ci lascerà mai. Rocco ha messo i soldi, lui la tenacia”
19 marzo 2026 18:28
Ferrari ricorda Commisso: “È stata una figura fondamentale per la mia vita, era amato da tutti”
10 marzo 2026 16:32
"Paratici dalla tribuna chiama Cavalletto in panchina e gli dice cosa fare. Vanoli esautorato"
09 marzo 2026 22:15
Ferrari: "Orgogliosi di rappresentare l’italianità grazie alla famiglia Commisso. Crediamo nello spirito di appartenenza di Firenze"
21 febbraio 2026 12:56
Corriere Fiorentino sicuro: “Paratici ha le idee chiare. Non avrà un filo diretto con la proprietà”
06 febbraio 2026 09:07
Gazzetta: “Paratici ed un modello chiaro: autonomia sull’area sportiva e rapporto diretto con Ferrari”
06 febbraio 2026 09:00
Paratici: “Ho scelto la Fiorentina il 16 dicembre, non ho clausole sulla B. Ora pensiamo alla salvezza”
05 febbraio 2026 14:08
"Un dirigente a che serve? per le foto con gli acquisti? la Fiorentina con Ferrari non va lontano"
03 febbraio 2026 23:16
Corriere Fiorentino: "Joseph Commisso e il Franchi? Ballano 50-60 milioni. Ferrari porta avanti la trattativa"
31 gennaio 2026 10:10
Bucchioni durissimo su Dzeko: "Operazione sbagliata, questo ormai corre come un amatore"
22 gennaio 2026 18:21
Ferrari: "Rocco era un guerriero ed è anche per questo che oggi siamo qui a giocare per onorarlo"
18 gennaio 2026 14:45
Ferrara: "Il messaggio di Ferrari era quasi comico, Kean deve cambiare atteggiamento in campo"
03 gennaio 2026 19:11
Bucchioni duro: "Le dichiarazioni di Ferrari sono imbarazzanti, non si parla mai di calcio in questa società"
03 gennaio 2026 17:03
Vitale: "Parole di Ferrari incommentabili. Come può dire che Vanoli ha lavorato bene, non siamo mica stupidi"
02 gennaio 2026 17:22
Varcareggi attacca Kean: "Un viaggetto a New York? Non hanno capito che stiamo retrocedendo"
02 gennaio 2026 15:11
Ferrari conferma Vanoli: “Con lui siamo cresciuti fisicamente. I numeri ci stanno dando ragione”
01 gennaio 2026 15:17
Ferrari: “A breve un nuovo dirigente. L’obiettivo è fare 7 vittorie e 8 pareggi per salvarsi”
01 gennaio 2026 14:18
Corriere Fiorentino: “Paratici avrà carta bianca sul mercato ma sarà Ferrari a parlare con Commisso”
29 dicembre 2025 10:00
Speciale: "Pradè e Ferrari hanno bruciato diversi milioni. Uno si è dimesso, l'altro che aspetta?"
28 dicembre 2025 12:01
Calamai: “Giocatori poco attaccati alla maglia, devono andarsene tutti. Ferrari sia estirpato dalla Fiorentina”
27 dicembre 2025 15:31
Formigli: "Speriamo che non si creino guerre interne tra Paratici e Ferrari. Non montiamoci la testa dopo l'Udinese"
23 dicembre 2025 14:20
La Fiesole su Ferrari: "Ti sei ritrovato a guidare la Fiorentina senza competenze, fai un passo indietro"
20 dicembre 2025 20:49
Di Gennaro: "Alla Fiorentina serve un dirigente esperto, adesso Ferrari non va bene per la situazione"
17 dicembre 2025 13:25
Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, tutti urlano alla Fiorentina di prendere un dirigente
17 dicembre 2025 11:49
Orlando: "Troppe mele marce, ma Ferrari arriva dall'Esselunga, chi lo ascolta nello spogliatoio?"
16 dicembre 2025 22:14
Bucchioni: "La Fiorentina è in mano a gente inadeguata, Ferrari non è un uomo di calcio"
16 dicembre 2025 13:24
Ferrari 13 giorni fa: “Ringrazio i calciatori per la bella atmosfera al Viola Park.” Oggi c'è la guerra
16 dicembre 2025 12:47
Bucciantini: “Manderei Ferrari e Goretti da Commisso per ottenere un programma per i prossimi tre anni”
15 dicembre 2025 19:11
Scugnizzo Viola: "Ne servi, ne complici. Solo traditi. Adesso basta, andate via da Firenze!"
15 dicembre 2025 16:09
Criscitiello: "Commisso? Caccerei Goretti e Ferrari, triennale a Giuntoli e riprenderei Stefano Pioli"
15 dicembre 2025 14:53
Polverosi a gamba tesa: “Ferrari e Goretti non hanno la forza di ribaltare questa situazione. Serve uno come Sabatini”
15 dicembre 2025 09:59
Bucchioni incalza: "Troppi Schettino in società. Li caccerei tutti, Ferrari sarebbe il primo"
14 dicembre 2025 18:37
Nazione: “Goretti unica figura di calcio. Ferrari? Dichiarazioni fuori luogo. Manca figura forte”
08 dicembre 2025 09:51
Ennesima figuraccia di Ferrari: Vanoli non è a un passo dal trovare la chiave e lo ha ammesso
07 dicembre 2025 12:12
Ferrari: "La Curva Fiesole ci è sempre stata vicina, ora tocca a noi. Con Vanoli stiamo parlando di mercato"
06 dicembre 2025 14:55
Sentite Damiani: "La Fiorentina ha una società forte e riuscirà ad uscire al meglio da questa situazione"
05 dicembre 2025 14:24
Orlando duro: "Ferrari è l'ultimo direttore generale di Serie A, ha un ruolo non adatto a lui"
04 dicembre 2025 14:16
“Tutti uniti, passo dopo passo”. Il Natale al Viola Park rilancia il patto tra squadra e tifosi
03 dicembre 2025 23:51
Amoruso duro su Ferrari: “Le sue parole mi fanno ridere, sono un insulto. A volte è meglio stare zitti…”
03 dicembre 2025 19:40
Ferrari: "In estate fatto un lavoro che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così"
02 dicembre 2025 23:44
Ferrari: “Dopo Bergamo ho visto lacrime di rabbia. Vanoli ad un passo dal trovare la chiave”
02 dicembre 2025 19:59
Ferrari: ”Palladino? Convinti di Vanoli”, ma il tecnico smentisce il DG: ”C’è stata una chiacchierata”
01 dicembre 2025 11:29
Ferrari torna sulle parole di Dzeko: "Parole importanti a tutela del gruppo. Voleva unire tutti"
30 novembre 2025 17:51
"Ferrari si metta accanto a Galliani, che magari impara qualcosa e torna alla comunicazione"
29 novembre 2025 23:14
Cinquini duro: "Alla Fiorentina serve un vero leader in società, Ferrari e Goretti due neofiti"
28 novembre 2025 15:55
Pino Vitale: "Ferrari va arrestato se non rinnova il contratto a Fortini, bisogna mandargli la finanza"
25 novembre 2025 12:51
Ferrari: "Per noi questa è la partita, speriamo di ripartire oggi. Condivido le parole di Vanoli su Ranieri"
22 novembre 2025 17:47
Ferrari parla di stadio? Allora ci spieghi perché non c'è ancora il sold out a tre giorni dalla gara con la Juve
19 novembre 2025 11:22
Ferrari: "A Firenze zero aiuti per lo stadio. Commisso ostacolato, il Comune non ha mai agevolato il progetto"
18 novembre 2025 16:09
Guerini: "Ferrari e Goretti non hanno le competenze per gestire una società come la Fiorentina"
18 novembre 2025 15:51
Nazione: "La Fiorentina non accetterà un cronoprogramma 'traballante': vuole garanzie sui lavori finiti nel 2029"
17 novembre 2025 09:26
Corriere Fiorentino sottolinea: “Parole Ferrari? Il danno stimato non coincide con quello in bilancio”
17 novembre 2025 09:23
Corriere Fiorentino: “Ferrari lancia un aut aut: o un’intesa entro la fine del 2025 o Fiorentina fuori dal progetto”
17 novembre 2025 09:21
Ferrari sicuro: “Champions? Mercato importante ma abbiamo sbagliato a creare un’aspettativa così alta”
16 novembre 2025 09:55
Ferrari: "Pradè? Voleva lasciare già la scorsa stagione. Pioli? Tutti convinti che fosse la scelta migliore"
16 novembre 2025 09:25
Ferrari: “Like Pongracic? Sciocchezze ma lo spogliatoio non era contro Pioli. Con Vanoli 3h di colloquio”
16 novembre 2025 09:23
Ferrari duro: “Franchi? Il comune ha fatto di testa sua, il rischio Fiorentina fuori dal progetto. Perdiamo 9 milioni”
16 novembre 2025 09:21
Ferrari non si nasconde: “Preoccupati dalla Serie B? Dobbiamo esserlo, oggi la classifica è quella”
16 novembre 2025 09:19
Ferrari: “Commisso? Sì è operato, gli serve tempo per ristabilirsi. È il primo a soffrire per la Fiorentina”
16 novembre 2025 09:18
Vitale netto su Ferrari: “Le sue parole non mi hanno convinto e non mi convinceranno mai”
14 novembre 2025 16:33
Nicoletti: "Ferrari è stressato, lui ora ha tutta la pressione addosso della Fiorentina"
13 novembre 2025 13:37
Ferrari: ”Prade’ aveva capito da tempo che il suo ciclo era finito e si è dimesso”. Perché non farlo prima?
13 novembre 2025 11:16
Ferrari: "Mai pensato alle dimissioni, da quanti anni la Fiorentina non faceva 65 punti?"
12 novembre 2025 23:11
Ferrari risponde a Gattuso: "Se Kean viene convocato e va in panchina è perché ci sono le condizioni"
12 novembre 2025 18:38
Ferrari: "Il passato deve restare solo un bruttissimo ricordo. Dobbiamo ripartire con un'energia diversa"
09 novembre 2025 14:53
Nicoletti: "Il signor Ferrari sa che fanno i cori sulla B ai tifosi della Fiorentina?"
06 novembre 2025 13:50
Corriere Fiorentino sicuro: "Ferrari e Goretti hanno licenziato D'Aversa ancora prima che firmasse"
05 novembre 2025 12:11
Amoruso rivela: "Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio"
04 novembre 2025 13:58
Nazione rivela: “Faccia a faccia Ferrari-Pioli nelle prossime ore. Verrà illustrata la volontà di Commisso”
03 novembre 2025 09:31
Criscitiello sicuro: “Da quando è morto Barone la Fiorentina è finita. Pradè? Il primo da licenziare era Goretti”
03 novembre 2025 09:08
Discussioni tra Goretti e Ferrari su chi deve decidere adesso. Il direttore tecnico chiede autonomia
02 novembre 2025 19:47
Bucchioni rivela: "Baratro Fiorentina. Pradè mi aveva confessato di aver paura di finire in B"
02 novembre 2025 19:02
Bucchioni: "Ferrari non sa cosa fare? Allora cambi mestiere, è inadeguato al ruolo che ricopre"
30 ottobre 2025 00:36
Ferrari: “Pioli ha la nostra fiducia. Commisso ha chiamato due giocatori prima della gara”
29 ottobre 2025 20:45
Ferrari a Dazn: “Ripartiamo dagli ultimi venti minuti col Bologna. Anche noi siamo critici con noi stessi”
29 ottobre 2025 20:26
Bucchioni attacca: "Il problema è che manca Commisso, siamo senza comandante. Ferrari col calcio c'entra poco"
27 ottobre 2025 22:32
Ripa: "La scelta di Ferrari come DG doveva essere temporanea. La Viola ha bisogno di leadership"
27 ottobre 2025 15:16
Contestazione in tribuna: Ferrari replica ai fischi con toni accesi, tra urla, cori e tensione
26 ottobre 2025 21:00
Ferrari a Sky: “Spogliatoio unito e fiducia totale in Pioli e Commisso, tutti compatti e determinati”
23 ottobre 2025 18:35
Pradè: "Solo io oggi merito le dimissioni, l'uomo giusto per noi resta Stefano Pioli”
19 ottobre 2025 23:41
“Sempre colpa di allenatore e DS, ma la società è assente. Da sette anni gli stessi errori”
19 ottobre 2025 00:02
Ferrari: "Prima di investire sul Franchi abbiamo chiesto informazioni che ancora non ci hanno dato"
02 ottobre 2025 12:21
Ferrari: “Settimana carica di responsabilità, Commisso vicino. I prezzi alti per i biglietti un problema”
28 settembre 2025 14:52
Ferrari: "Firenze vive per la Fiorentina, rappresentarla è una responsabilità enorme"
19 settembre 2025 22:48
Ferrari saluta Bove: "Hai lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, resterai sempre uno di noi"
13 settembre 2025 12:21
Ferrari: “ Kean non ha mai pensato di andarsene. Sul settore ospiti agito per la sicurezza di tutti”
10 settembre 2025 15:22
Ferrari: "Comuzzo è qua con noi, secondo me resta, poi tutto può sempre cambiare"
31 agosto 2025 18:03
Ferrari apre al mercato: “Nicolussi Caviglia e Lindelöf? Profili validi in ruoli che ci interessano”
28 agosto 2025 23:12
Ferrari: "Con Kean stiamo mettendo a posto l'accordo. Cessioni? Abbiamo una rosa molto folta.."
24 agosto 2025 18:23
Ferrari: "Il rinnovo di Kean è ai dettagli, abbiamo resistito alle offerte. Prendere Piccoli significa ambizione"
21 agosto 2025 21:26
Ferrari a RFV: “Ho portato la maglietta da lui regalata per il Viola Park, un pensiero alla famiglia”
01 agosto 2025 17:35
Ferrari: “Il ViolaPark porta una coesione unica, tutto nasce dalla volontà di Commisso”
26 luglio 2025 17:15
Ferrari: "Edin è un ragazzo straordinario che ci porta tanta esperienza, sarà fondamentale per tutto il gruppo"
17 luglio 2025 14:48
Ferrari saluta Terracciano: "Lo ringrazio anche a nome di Commisso, è un ragazzo eccezionale"
16 luglio 2025 13:35
Ferrari: "Stiamo individuando giovani che si sentono gratificati nel giocare nella Fiorentina"
26 giugno 2025 10:37
Ferrari premiato al Festival del Calcio: è il miglior Responsabile della Comunicazione stagione 23/24
02 giugno 2025 16:35
Commisso e Ferrari: "Senza stadio non si può stare al vertice, dopo il primo lotto di lavori vogliamo intervenire"
28 maggio 2025 11:24
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