Labaro Viola

Notizie Ferrari Fiorentina

Nicoletti: "Ferrari e Paratici smentiscono la cessione, ma tutti sanno che già Barone trattò per vendere"

09 aprile 2026 14:27

La Fiorentina non è in vendita. Paratici e Ferrari: “Non c’è assolutamente nulla in tal senso”

09 aprile 2026 09:14

Ferrari: “I ragazzi hanno dedicato la vittoria a Rocco Commisso. Croci ragazzo forte ha tanto tempo per crescere”

23 marzo 2026 19:22

Ferrari ricorda Barone: “È sempre con noi e non ci lascerà mai. Rocco ha messo i soldi, lui la tenacia”

19 marzo 2026 18:28

Ferrari ricorda Commisso: “È stata una figura fondamentale per la mia vita, era amato da tutti”

10 marzo 2026 16:32

"Paratici dalla tribuna chiama Cavalletto in panchina e gli dice cosa fare. Vanoli esautorato"

09 marzo 2026 22:15

Ferrari: "Orgogliosi di rappresentare l’italianità grazie alla famiglia Commisso. Crediamo nello spirito di appartenenza di Firenze"

21 febbraio 2026 12:56

Corriere Fiorentino sicuro: “Paratici ha le idee chiare. Non avrà un filo diretto con la proprietà”

06 febbraio 2026 09:07

Gazzetta: “Paratici ed un modello chiaro: autonomia sull’area sportiva e rapporto diretto con Ferrari”

06 febbraio 2026 09:00

Paratici: “Ho scelto la Fiorentina il 16 dicembre, non ho clausole sulla B. Ora pensiamo alla salvezza”

05 febbraio 2026 14:08

"Un dirigente a che serve? per le foto con gli acquisti? la Fiorentina con Ferrari non va lontano"

03 febbraio 2026 23:16

Corriere Fiorentino: "Joseph Commisso e il Franchi? Ballano 50-60 milioni. Ferrari porta avanti la trattativa"

31 gennaio 2026 10:10

Bucchioni durissimo su Dzeko: "Operazione sbagliata, questo ormai corre come un amatore"

22 gennaio 2026 18:21

Ferrari: "Rocco era un guerriero ed è anche per questo che oggi siamo qui a giocare per onorarlo"

18 gennaio 2026 14:45

Ferrara: "Il messaggio di Ferrari era quasi comico, Kean deve cambiare atteggiamento in campo"

03 gennaio 2026 19:11

Bucchioni duro: "Le dichiarazioni di Ferrari sono imbarazzanti, non si parla mai di calcio in questa società"

03 gennaio 2026 17:03

Vitale: "Parole di Ferrari incommentabili. Come può dire che Vanoli ha lavorato bene, non siamo mica stupidi"

02 gennaio 2026 17:22

Varcareggi attacca Kean: "Un viaggetto a New York? Non hanno capito che stiamo retrocedendo"

02 gennaio 2026 15:11

Ferrari conferma Vanoli: “Con lui siamo cresciuti fisicamente. I numeri ci stanno dando ragione”

01 gennaio 2026 15:17

Ferrari: “A breve un nuovo dirigente. L’obiettivo è fare 7 vittorie e 8 pareggi per salvarsi”

01 gennaio 2026 14:18

Corriere Fiorentino: “Paratici avrà carta bianca sul mercato ma sarà Ferrari a parlare con Commisso”

29 dicembre 2025 10:00

Speciale: "Pradè e Ferrari hanno bruciato diversi milioni. Uno si è dimesso, l'altro che aspetta?"

28 dicembre 2025 12:01

Calamai: “Giocatori poco attaccati alla maglia, devono andarsene tutti. Ferrari sia estirpato dalla Fiorentina”

27 dicembre 2025 15:31

Formigli: "Speriamo che non si creino guerre interne tra Paratici e Ferrari. Non montiamoci la testa dopo l'Udinese"

23 dicembre 2025 14:20

La Fiesole su Ferrari: "Ti sei ritrovato a guidare la Fiorentina senza competenze, fai un passo indietro"

20 dicembre 2025 20:49

Di Gennaro: "Alla Fiorentina serve un dirigente esperto, adesso Ferrari non va bene per la situazione"

17 dicembre 2025 13:25

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, tutti urlano alla Fiorentina di prendere un dirigente

17 dicembre 2025 11:49

Orlando: "Troppe mele marce, ma Ferrari arriva dall'Esselunga, chi lo ascolta nello spogliatoio?"

16 dicembre 2025 22:14

Bucchioni: "La Fiorentina è in mano a gente inadeguata, Ferrari non è un uomo di calcio"

16 dicembre 2025 13:24

Ferrari 13 giorni fa: “Ringrazio i calciatori per la bella atmosfera al Viola Park.” Oggi c'è la guerra

16 dicembre 2025 12:47

Bucciantini: “Manderei Ferrari e Goretti da Commisso per ottenere un programma per i prossimi tre anni”

15 dicembre 2025 19:11

Scugnizzo Viola: "Ne servi, ne complici. Solo traditi. Adesso basta, andate via da Firenze!"

15 dicembre 2025 16:09

Criscitiello: "Commisso? Caccerei Goretti e Ferrari, triennale a Giuntoli e riprenderei Stefano Pioli"

15 dicembre 2025 14:53

Polverosi a gamba tesa: “Ferrari e Goretti non hanno la forza di ribaltare questa situazione. Serve uno come Sabatini”

15 dicembre 2025 09:59

Bucchioni incalza: "Troppi Schettino in società. Li caccerei tutti, Ferrari sarebbe il primo"

14 dicembre 2025 18:37

Nazione: “Goretti unica figura di calcio. Ferrari? Dichiarazioni fuori luogo. Manca figura forte”

08 dicembre 2025 09:51

Ennesima figuraccia di Ferrari: Vanoli non è a un passo dal trovare la chiave e lo ha ammesso

07 dicembre 2025 12:12

Ferrari: "La Curva Fiesole ci è sempre stata vicina, ora tocca a noi. Con Vanoli stiamo parlando di mercato"

06 dicembre 2025 14:55

Sentite Damiani: "La Fiorentina ha una società forte e riuscirà ad uscire al meglio da questa situazione"

05 dicembre 2025 14:24

Orlando duro: "Ferrari è l'ultimo direttore generale di Serie A, ha un ruolo non adatto a lui"

04 dicembre 2025 14:16

“Tutti uniti, passo dopo passo”. Il Natale al Viola Park rilancia il patto tra squadra e tifosi

03 dicembre 2025 23:51

Amoruso duro su Ferrari: “Le sue parole mi fanno ridere, sono un insulto. A volte è meglio stare zitti…”

03 dicembre 2025 19:40

Ferrari: "In estate fatto un lavoro che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così"

02 dicembre 2025 23:44

Ferrari: “Dopo Bergamo ho visto lacrime di rabbia. Vanoli ad un passo dal trovare la chiave”

02 dicembre 2025 19:59

Ferrari: ”Palladino? Convinti di Vanoli”, ma il tecnico smentisce il DG: ”C’è stata una chiacchierata”

01 dicembre 2025 11:29

Ferrari torna sulle parole di Dzeko: "Parole importanti a tutela del gruppo. Voleva unire tutti"

30 novembre 2025 17:51

"Ferrari si metta accanto a Galliani, che magari impara qualcosa e torna alla comunicazione"

29 novembre 2025 23:14

Cinquini duro: "Alla Fiorentina serve un vero leader in società, Ferrari e Goretti due neofiti"

28 novembre 2025 15:55

Pino Vitale: "Ferrari va arrestato se non rinnova il contratto a Fortini, bisogna mandargli la finanza"

25 novembre 2025 12:51

Ferrari: "Per noi questa è la partita, speriamo di ripartire oggi. Condivido le parole di Vanoli su Ranieri"

22 novembre 2025 17:47

Ferrari parla di stadio? Allora ci spieghi perché non c'è ancora il sold out a tre giorni dalla gara con la Juve

19 novembre 2025 11:22

Ferrari: "A Firenze zero aiuti per lo stadio. Commisso ostacolato, il Comune non ha mai agevolato il progetto"

18 novembre 2025 16:09

Guerini: "Ferrari e Goretti non hanno le competenze per gestire una società come la Fiorentina"

18 novembre 2025 15:51

Nazione: "La Fiorentina non accetterà un cronoprogramma 'traballante': vuole garanzie sui lavori finiti nel 2029"

17 novembre 2025 09:26

Corriere Fiorentino sottolinea: “Parole Ferrari? Il danno stimato non coincide con quello in bilancio”

17 novembre 2025 09:23

Corriere Fiorentino: “Ferrari lancia un aut aut: o un’intesa entro la fine del 2025 o Fiorentina fuori dal progetto”

17 novembre 2025 09:21

Ferrari sicuro: “Champions? Mercato importante ma abbiamo sbagliato a creare un’aspettativa così alta”

16 novembre 2025 09:55

Ferrari: "Pradè? Voleva lasciare già la scorsa stagione. Pioli? Tutti convinti che fosse la scelta migliore"

16 novembre 2025 09:25

Ferrari: “Like Pongracic? Sciocchezze ma lo spogliatoio non era contro Pioli. Con Vanoli 3h di colloquio”

16 novembre 2025 09:23

Ferrari duro: “Franchi? Il comune ha fatto di testa sua, il rischio Fiorentina fuori dal progetto. Perdiamo 9 milioni”

16 novembre 2025 09:21

Ferrari non si nasconde: “Preoccupati dalla Serie B? Dobbiamo esserlo, oggi la classifica è quella”

16 novembre 2025 09:19

Ferrari: “Commisso? Sì è operato, gli serve tempo per ristabilirsi. È il primo a soffrire per la Fiorentina”

16 novembre 2025 09:18

Vitale netto su Ferrari: “Le sue parole non mi hanno convinto e non mi convinceranno mai”

14 novembre 2025 16:33

Nicoletti: "Ferrari è stressato, lui ora ha tutta la pressione addosso della Fiorentina"

13 novembre 2025 13:37

Ferrari: ”Prade’ aveva capito da tempo che il suo ciclo era finito e si è dimesso”. Perché non farlo prima?

13 novembre 2025 11:16

Ferrari: "Mai pensato alle dimissioni, da quanti anni la Fiorentina non faceva 65 punti?"

12 novembre 2025 23:11

Ferrari risponde a Gattuso: "Se Kean viene convocato e va in panchina è perché ci sono le condizioni"

12 novembre 2025 18:38

Ferrari: "Il passato deve restare solo un bruttissimo ricordo. Dobbiamo ripartire con un'energia diversa"

09 novembre 2025 14:53

Nicoletti: "Il signor Ferrari sa che fanno i cori sulla B ai tifosi della Fiorentina?"

06 novembre 2025 13:50

Corriere Fiorentino sicuro: "Ferrari e Goretti hanno licenziato D'Aversa ancora prima che firmasse"

05 novembre 2025 12:11

Amoruso rivela: "Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio"

04 novembre 2025 13:58

Nazione rivela: “Faccia a faccia Ferrari-Pioli nelle prossime ore. Verrà illustrata la volontà di Commisso”

03 novembre 2025 09:31

Criscitiello sicuro: “Da quando è morto Barone la Fiorentina è finita. Pradè? Il primo da licenziare era Goretti”

03 novembre 2025 09:08

Discussioni tra Goretti e Ferrari su chi deve decidere adesso. Il direttore tecnico chiede autonomia

02 novembre 2025 19:47

Bucchioni rivela: "Baratro Fiorentina. Pradè mi aveva confessato di aver paura di finire in B"

02 novembre 2025 19:02

Bucchioni: "Ferrari non sa cosa fare? Allora cambi mestiere, è inadeguato al ruolo che ricopre"

30 ottobre 2025 00:36

Ferrari: “Pioli ha la nostra fiducia. Commisso ha chiamato due giocatori prima della gara”

29 ottobre 2025 20:45

Ferrari a Dazn: “Ripartiamo dagli ultimi venti minuti col Bologna. Anche noi siamo critici con noi stessi”

29 ottobre 2025 20:26

Bucchioni attacca: "Il problema è che manca Commisso, siamo senza comandante. Ferrari col calcio c'entra poco"

27 ottobre 2025 22:32

Ripa: "La scelta di Ferrari come DG doveva essere temporanea. La Viola ha bisogno di leadership"

27 ottobre 2025 15:16

Contestazione in tribuna: Ferrari replica ai fischi con toni accesi, tra urla, cori e tensione

26 ottobre 2025 21:00

Ferrari a Sky: “Spogliatoio unito e fiducia totale in Pioli e Commisso, tutti compatti e determinati”

23 ottobre 2025 18:35

Pradè: "Solo io oggi merito le dimissioni, l'uomo giusto per noi resta Stefano Pioli”

19 ottobre 2025 23:41

“Sempre colpa di allenatore e DS, ma la società è assente. Da sette anni gli stessi errori”

19 ottobre 2025 00:02

Ferrari: "Prima di investire sul Franchi abbiamo chiesto informazioni che ancora non ci hanno dato"

02 ottobre 2025 12:21

Ferrari: “Settimana carica di responsabilità, Commisso vicino. I prezzi alti per i biglietti un problema”

28 settembre 2025 14:52

Ferrari: "Firenze vive per la Fiorentina, rappresentarla è una responsabilità enorme"

19 settembre 2025 22:48

Ferrari saluta Bove: "Hai lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, resterai sempre uno di noi"

13 settembre 2025 12:21

Ferrari: “ Kean non ha mai pensato di andarsene. Sul settore ospiti agito per la sicurezza di tutti”

10 settembre 2025 15:22

Ferrari: "Comuzzo è qua con noi, secondo me resta, poi tutto può sempre cambiare"

31 agosto 2025 18:03

Ferrari apre al mercato: “Nicolussi Caviglia e Lindelöf? Profili validi in ruoli che ci interessano”

28 agosto 2025 23:12

Ferrari: "Con Kean stiamo mettendo a posto l'accordo. Cessioni? Abbiamo una rosa molto folta.."

24 agosto 2025 18:23

Ferrari: "Il rinnovo di Kean è ai dettagli, abbiamo resistito alle offerte. Prendere Piccoli significa ambizione"

21 agosto 2025 21:26

Ferrari a RFV: “Ho portato la maglietta da lui regalata per il Viola Park, un pensiero alla famiglia”

01 agosto 2025 17:35

Ferrari: “Il ViolaPark porta una coesione unica, tutto nasce dalla volontà di Commisso”

26 luglio 2025 17:15

Ferrari: "Edin è un ragazzo straordinario che ci porta tanta esperienza, sarà fondamentale per tutto il gruppo"

17 luglio 2025 14:48

Ferrari saluta Terracciano: "Lo ringrazio anche a nome di Commisso, è un ragazzo eccezionale"

16 luglio 2025 13:35

Ferrari: "Stiamo individuando giovani che si sentono gratificati nel giocare nella Fiorentina"

26 giugno 2025 10:37

Ferrari premiato al Festival del Calcio: è il miglior Responsabile della Comunicazione stagione 23/24

02 giugno 2025 16:35

Commisso e Ferrari: "Senza stadio non si può stare al vertice, dopo il primo lotto di lavori vogliamo intervenire"

28 maggio 2025 11:24

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