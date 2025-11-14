Vitale netto su Ferrari: “Le sue parole non mi hanno convinto e non mi convinceranno mai”

Il dirigente Pino Vitale ha parlato a RadioFirenzeViola della situazione in casa Fiorentina: “Goretti deve essere un supporto per l’allenatore, mentre Vanoli mi è piaciuto e sono convinto che basta poco per rivedere la Fiorentina, perché, andando a vedere le altre 7-8 che lottano con lei, ritengo che la Fiorentina sia nettamente migliore. Le parole di Ferrari, invece, non mi hanno convinto e non mi convincerà mai”.

Sulle parole di Vanoli: “Sono d’accordo con lui, quando ha parlato di Gudmundsson e di Fagioli, perché sono quelli che possono far fare il salto di qualità. La partita con la Juventus va sfruttata per dare il 110%, che capita a pennello, loro non regalano niente, mentre la Fiorentina contro di loro dà sempre qualcosa in più”.

Sul reparto da rinforzare maggiormente: “Mancherebbe un centrocampista di personalità e un difensore. Difficile reperire un esterno quando hai mandato via tutti quelli che avevi. Mi aspetto che Goretti si guardi intorno, che parli coi procuratori e con l’allenatore”.

Sulla fascia di capitano: “Ranieri l’ho sempre difeso quando non era in prima squadra, ma come capitano metterei un giocatore più maturo. È l’allenatore che cambierà Ranieri, se riterrà qualcuno più maturo di lui. Italiano e Palladino? Sarei stupido se dicessi che non rimpiango Italiano, anche se non mi piaceva il fatto che prendesse tanti gol, mentre Palladino è stato contestato più volte e non lo rimpiango”.