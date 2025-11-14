14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vitale netto su Ferrari: “Le sue parole non mi hanno convinto e non mi convinceranno mai”

News

Vitale netto su Ferrari: “Le sue parole non mi hanno convinto e non mi convinceranno mai”

Redazione

14 Novembre · 16:33

Aggiornamento: 14 Novembre 2025 · 16:33

TAG:

ACF FiorentinaFerrariVitale

Condividi:

di

Il direttore di lungo corso si è espresso sul momento della squadra viola, analizzando le parole dette nella conferenza di mercoledì

Il dirigente Pino Vitale ha parlato a RadioFirenzeViola della situazione in casa Fiorentina“Goretti deve essere un supporto per l’allenatore, mentre Vanoli mi è piaciuto e sono convinto che basta poco per rivedere la Fiorentina, perché, andando a vedere le altre 7-8 che lottano con lei, ritengo che la Fiorentina sia nettamente migliore. Le parole di Ferrari, invece, non mi hanno convinto e non mi convincerà mai”.

Sulle parole di Vanoli: “Sono d’accordo con lui, quando ha parlato di Gudmundsson e di Fagioli, perché sono quelli che possono far fare il salto di qualità. La partita con la Juventus va sfruttata per dare il 110%, che capita a pennello, loro non regalano niente, mentre la Fiorentina contro di loro dà sempre qualcosa in più”.

Sul reparto da rinforzare maggiormente: “Mancherebbe un centrocampista di personalità e un difensore. Difficile reperire un esterno quando hai mandato via tutti quelli che avevi. Mi aspetto che Goretti si guardi intorno, che parli coi procuratori e con l’allenatore”.

Sulla fascia di capitano: “Ranieri l’ho sempre difeso quando non era in prima squadra, ma come capitano metterei un giocatore più maturo. È l’allenatore che cambierà Ranieri, se riterrà qualcuno più maturo di lui. Italiano e Palladino? Sarei stupido se dicessi che non rimpiango Italiano, anche se non mi piaceva il fatto che prendesse tanti gol, mentre Palladino è stato contestato più volte e non lo rimpiango”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio