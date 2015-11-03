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Notizie Vitale Fiorentina

Vitale: "Dopo Vanoli serve un salto di qualità. La Fiorentina deve prendere Sarri o De Zerbi a giugno"

27 marzo 2026 15:24

"Paratici dalla tribuna chiama Cavalletto in panchina e gli dice cosa fare. Vanoli esautorato"

09 marzo 2026 22:15

Vitale: "Paratici è bravo, ma alla Samp e alla Juve ha lavorato con Marotta alle spalle. A Firenze?"

04 marzo 2026 23:09

Vitale: “Contro il Pisa sarà una partita molto importante. Con Paratici la Fiorentina è cambiata”

23 febbraio 2026 15:17

Vitale scalda il derby: "Se il Pisa perde a Firenze, ha praticamente perso ogni speranza di salvezza"

22 febbraio 2026 14:06

Vitale elogia Paratici: “Non c’è mai stato un dirigente di questo spessore e livello in passato”

06 febbraio 2026 16:00

Vitale: "Parole di Ferrari incommentabili. Come può dire che Vanoli ha lavorato bene, non siamo mica stupidi"

02 gennaio 2026 17:22

Vitale: “Mi affido totalmente a Vanoli e ad un grande pubblico. Serve vincere una partita e pensare positivo”

02 dicembre 2025 18:52

Vitale: "Voglio avere fiducia, chiedo ai tifosi che hanno contestato giustamente, di sostenere la squadra"

28 novembre 2025 18:20

Pino Vitale: "Ferrari va arrestato se non rinnova il contratto a Fortini, bisogna mandargli la finanza"

25 novembre 2025 12:51

Vitale netto su Ferrari: “Le sue parole non mi hanno convinto e non mi convinceranno mai”

14 novembre 2025 16:33

Vitale su Pradè: “Ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare prima, forse aveva paura della contestazione”

01 novembre 2025 16:02

Vitale: "Non è il caso di sparare tutto su Pioli, è in confusione ma tutto si risolverà"

30 ottobre 2025 13:58

Vitale: “Basta che la Fiorentina vinca la prossima per ripartire con fiducia. Gud e Fagioli da recuperare”

06 ottobre 2025 16:19

Vitale: “Bisogna ritrovare Fagioli e Gudmundsson. Palladino? Quando si va via non si devono ‘buttare gli stracci’”

26 settembre 2025 15:45

Vitale difende Pioli: "Assurdo metterlo in discussione ora, rimetterà la barca sulla giusta rotta"

25 settembre 2025 22:05

Vitale duro: "Sono stati presi tutti giocatorini. Angelozzi ride ancora per i 27 milioni per Piccoli"

22 settembre 2025 21:51

Vitale realista: “La Fiorentina non è più forte dell’anno scorso. Sono fiducioso che Pioli troverà la quadra”

22 settembre 2025 16:12

Vitale: "Il mercato in uscita della Fiorentina è disastroso, penso che la squadra possa lottare per il sesto posto"

11 settembre 2025 19:14

Vitale: "Kean merita un rinnovo importante e andrà incontro alla Fiorentina alzando la clausola"

24 luglio 2025 18:02

Vitale: "Alla Fiorentina troppi ingaggi pesanti ed esuberi da piazzare, determinanti le uscite"

09 luglio 2025 23:16

Vitale: "Dzeko precisa scelta di Pioli, il mercato di Pradè influenzato dai procuratori amici"

16 giugno 2025 22:49

Vitale: "Commisso non accetta le critiche, ieri ha ribadito il concetto 'Io sono io e voi non siete un c...o' "

28 maggio 2025 23:32

Vitale: "Non è vero che è stato Pradè a rinnovare Palladino. Quest'anno la squadra era buona"

21 maggio 2025 13:53

Vitale: "Palladino ha la squadra per la Champions e se arriva ottavo, va esonerato a fine stagione"

02 maggio 2025 18:18

Vitale: "La Fiorentina adesso deve vincerle tutte, l'ottavo posto sarebbe un fallimento"

08 aprile 2025 22:36

Vitale: "Se Palladino arriva nono, allora va esonerato perché non possiamo fare un campionato senza coppe"

28 marzo 2025 14:34

Vitale: "Palladino è in confusione, dai 1,5 milioni a lui e non 2 a Sarri che sarebbe venuto di corsa"

10 marzo 2025 18:52

Vitale duro con Palladino: "Lui è un presuntuoso, per ora è stato anche molto fortunato in campionato"

16 gennaio 2025 13:51

Vitale: "Rinnovo per tre anni di Kouame eccessivo, i giocatori si fanno la pensione"

18 ottobre 2024 22:40

Vitale: "Commisso è scappato perché non voleva la contestazione. Non vedo una Fiorentina importante"

04 giugno 2024 14:26

Vitale duro: "Dopo ieri, stagione insufficiente. Nico Gonzalez doveva fare di più, ma la Fiorentina è questa"

30 maggio 2024 14:37

Vitale contro Biraghi: "Non è degno di indossare la fascia da capitano della Fiorentina"

04 aprile 2023 17:40

Vitale è tranquillo: "Se il Liverpool offre 45 milioni per Amrabat ce lo porto io in Inghilterra"

24 dicembre 2022 20:09

Vitale sicuro: "Nessuno pagherà Torreira 15 milioni. Fiorentina mossa bene, Arsenal in posizione sfavorevole"

07 giugno 2022 21:58

Vitale consiglia: "Fiorentina, prima l'abbassamento del prezzo di Torreira poi il riscatto"

17 maggio 2022 21:30

Vitale: "Serve una soluzione per Vlahovic. Così la Fiorentina sta lavorando per i suoi procuratori"

20 ottobre 2021 21:52

Vitale: "Vlahovic lo spedirei in tribuna, non mi farei prendere in giro dal suo procuratore"

06 ottobre 2021 20:00

Vitale: "Italiano miglior acquisto della Fiorentina. I Viola daranno fastidio a tutti"

23 settembre 2021 21:06

Vitale: "Italiano destinato a fare bene, ma servono acquisti. Fiorentina giocherà per l'alta classifica"

31 luglio 2021 19:54

Ufficiale, Francesca Vitale è una nuova calciatrice della Fiorentina: arriva a titolo definitivo dal Milan

17 luglio 2021 12:04

Vitale: "La presenza di Antognoni dà fastidio in società. La gente non vuole parlare con Barone"

10 luglio 2021 08:47

Vitale: "Sarei dispiaciuto se non arrivasse Gattuso. Vlahovic deve..."

19 maggio 2021 18:07

Vitale: "Fino ad oggi pensavo che la viola con Prandelli potesse fare di più"

23 febbraio 2021 17:01

Vitale: "Chiesa? Vale quanto chiede Commisso. Punterei su Mandzukic, no ad Higuain"

01 settembre 2020 20:56

Vitale: "Chiesa? Costa 70 milioni, chi potrà spenderli? Iachini se farà bene può giocarsi la permanenza"

20 giugno 2020 23:05

Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi

04 maggio 2020 10:32

Vitale al veleno: “Pradè alla Fiorentina senza meriti, ditemi cosa ha fatto in carriera”

22 dicembre 2019 11:49

Vitale: "C'è un uomo di calcio nella società ma non se ne occupa. Prendersela con Montella è come..."

09 dicembre 2019 19:01

Vitale: "Pradè va messo sotto esame. Chiesa? Commisso non lo cederà a gennaio"

26 novembre 2019 21:11

Vitale:" Pioli si svegli, se trova delle varianti può ancora salvare la stagione. A Gennaio in attacco.."

13 dicembre 2018 19:03

Vitale: "Zaniolo via gratis perché il babbo dava noia. Con Mancini persi due talenti..."

05 dicembre 2018 14:20

Vitale: "La Fiorentina fa gola a tutti, Della Valle sfruttino le loro conoscenze per vendere"

30 giugno 2017 12:30

Vitale: "Presenza di ADV fondamentale. L'Europa è una chimera".

02 maggio 2017 14:56

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