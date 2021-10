Vitale: “Vlahovic lo spedirei in tribuna, non mi farei prendere in giro dal suo procuratore”

“La Fiorentina può fare bene – ha detto il direttore sportivo Pino Vitale a TMW Radio -, ma c’è il caso Vlahovic e può avere ripercussioni. Io lo terrei fermo l’attaccante, non mi farei prendere in giro dal procuratore. Lo farei allenare fino al sabato, poi in tribuna la domenica. La gente può schierarsi con Commisso”.

