Labaro Viola

Notizie Vlahovic Fiorentina

La Fiorentina fa perdere le staffe a Locatelli e Vlahovic: litigano in campo e poi vengono multati

19 maggio 2026 10:35

Vaciago: "Vlahovic resta il punto fisso della Juventus e domani cercherà di far male alla sua ex squadra"

16 maggio 2026 19:12

Ravanelli consiglia Vlahovic: "Non lasciare la Juve come ho fatto io, l'errore più grande della mia vita"

14 maggio 2026 23:04

Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus"

11 maggio 2026 14:14

A Vlahovic bastano 12 secondi. Juve corsara a Lecce, salentini ancora a -5 dalla Fiorentina

09 maggio 2026 23:02

Corvino sottolinea: "Cessione di Vlahovic? Record storico per la Fiorentina"

07 maggio 2026 13:27

Prandelli su Vlahovic: "Va rinnovato perché è un attaccante da 30 gol come era a Firenze e può fare benissimo"

19 aprile 2026 15:19

Ci risiamo, il procuratore di Vlahovic, Ristic, lo mette contro la Juventus. La confessione del centravanti

11 aprile 2026 14:04

Vlahovic rinnoverà con la Juve a 7 milioni a stagione: non prima di averne guadagnati 12 quest'anno

07 marzo 2026 12:10

La rivelazione di Corona su Vlahovic: “Ogni sera si fa i palloncini di droga con l’elio nei locali. Ecco perché non gioca mai”

19 febbraio 2026 12:08

Vlahovic KO: "lesione di alto grado della giunzione dell’adduttore, rischia 3/4 mesi di stop"

01 dicembre 2025 15:50

Infortunio muscolare per Dusan Vlahovic, l'attaccante bianconero esce in lacrime zoppicando

29 novembre 2025 19:01

Cesari: "Secondo la UEFA e la FIFA è giusto revocare il calcio di rigore su Vlahovic, non c'è fallo di Pablo Marì"

24 novembre 2025 16:58

Tuttosport insiste: “Pablo Marì atterra Vlahovic, il primo intervento falloso è del centrale viola”

24 novembre 2025 08:58

Gazzetta evidenzia: “Senza insulti a Vlahovic, il gol di Kostic non ci sarebbe stato. Arriva al quinto di recupero”

23 novembre 2025 09:49

Tuttosport: “Cori a Vlahovic? Il solito Franchi. Risponde alla Curva toccandosi gli attributi”

23 novembre 2025 09:46

Tuttosport rivela: “Cori contro Vlahovic? Ranieri sotto la curva fa il gesto del 3-0 a tavolino”

23 novembre 2025 09:43

Vlahovic verso una maglia da titolare, dietro di lui Mckennie con Yildiz. Confermato Koopmeiners braccetto

22 novembre 2025 14:59

Corriere dello Sport lancia l'allarme: "Vlahovic cerca il primo gol alla Fiorentina"

22 novembre 2025 10:00

Orlando: "Vlahovic non dovrebbe giocare contro la Fiorentina, la Juve lo preserverà per la Champions"

21 novembre 2025 16:29

Verso Fiorentina-Juventus, Sky Sport conferma: “Vlahovic recuperato, ma partirà dalla panchina”

21 novembre 2025 15:31

Tuttosport su Vlahovic: "Il giocatore non ha recuperato totalmente, va verso la panchina dall'inizio"

21 novembre 2025 14:20

Vlahovic, prosegue la maledizione? In dubbio per sabato, contro la Fiorentina solo 3 gare da titolare in A

20 novembre 2025 16:12

Vlahovic non sta bene? A Spalletti non importa e vuole fare di tutto per farlo giocare a Firenze

19 novembre 2025 19:01

Comotto duro: "Kean devastante solo se sta bene, Vlahovic è fragile. La Serie A non ha più campioni"

19 novembre 2025 15:21

Graziani: "Il rendimento di Kean è ai minimi storici, non ci saremmo mai aspettati due gol in 10 gare"

19 novembre 2025 14:39

Cresce l'ottimismo in casa Juventus: Vlahovic può recuperare per la Fiorentina oggi gli esami decisivi

17 novembre 2025 12:33

Nazione: “Vlahovic rischia il forfait per Fiorentina-Juve. Infortunio muscolare, starà fermo 2-3 giorni”

17 novembre 2025 09:36

Sonetti: "La gestione di Vlahovic è stata sbagliata, lui è uno degli attaccanti europei migliori"

16 novembre 2025 15:12

Gazzetta: Problema muscolare per Vlahovic, escluse lesioni ma è in dubbio per Fiorentina-Juve

15 novembre 2025 19:59

Il CT della Serbia su Vlahovic: “Quando era alla Fiorentina sembrava poter arrivare lontanissimo”

19 ottobre 2025 15:51

Italiano: "Ndoye anno scorso ha fatto come faceva Vlahovic alla Fiorentina, aveva continua voglia di migliorare"

02 ottobre 2025 10:22

"Mai pentito di aver speso 80 milioni per Vlahovic, rimpiango il talento di Fagioli e Soulé"

30 settembre 2025 23:14

Arrivabene su Vlahovic: “Mai pentito di averlo preso. Ha pagato il fatto che la Fiorentina giocasse per lui”

30 settembre 2025 09:30

La Juventus vuole vendere Vlahovic a Gennaio, su di lui ci sono Chelsea e Manchester United

26 settembre 2025 12:42

Prandelli: "Vlahovic come Mutu? No, Adrian rimase felicemente alla Fiorentina. Dusan è un campione"

23 settembre 2025 12:04

Pistocchi: “Vlahovic svillaneggiato tutta l’estate, ora salva la Juve. E se fosse tornato quello della Fiorentina?”

17 settembre 2025 20:47

Vlahovic trascina la Juve in Champions: show con doppietta e assist in mezz'ora, ma rinnovo lontano

16 settembre 2025 23:33

Marsch rivela: "Volevamo Vlahovic al Lipsia nel 2018, ma la Fiorentina riuscì a soffiarcelo"

10 settembre 2025 16:51

Trezeguet: "Vlahovic non ha capito dove si trovi, la Fiorentina non è come la Juventus"

03 settembre 2025 14:19

Corvino difende Vlahovic: “Critiche ingiuste, altro che flop, i numeri parlano per lui”

26 agosto 2025 01:36

Juve-Vlahovic, è rottura totale: fischi dai tifosi e gelo dopo il gol nell'amichevole di presentazione

13 agosto 2025 23:03

Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic va via a zero, a Firenze cominciano a ridere sotto i baffi"

13 agosto 2025 14:55

Cm.com riporta: "Vlahovic blocca il mercato bianconero, non intende rinunciare ai 12 milioni di ingaggio"

12 agosto 2025 14:06

Vlahovic fa infuriare i tifosi della Juventus in un amichevole: "Il calciatore più scarso della nostra storia"

11 agosto 2025 12:15

Corvino: "Vidic era della Fiorentina, poi arrivò lo United e me lo soffiarono senza dire nulla"

09 agosto 2025 16:11

“Chiesa a Firenze si rilancerebbe, Vlahovic ha limiti tecnici evidenti, al Milan non serve"

02 agosto 2025 00:13

Calamai: "Vlahovic sembra un uomo prigioniero del dio denaro, è eternamente in guerra."

21 luglio 2025 11:29

Tuttosport: "Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbahce, primo contatto con l'entourage del giocatore"

19 luglio 2025 16:06

Galeone: "Vlahovic tecnicamente zero. Non sa stoppare un pallone. La sorpresa della prossima SerieA? La Fiorentina"

19 luglio 2025 14:43

Tuttosport sul caso Vlahovic: "Servono un'offerta da 25 milioni e 5 di buonuscita per liberarsene"

17 luglio 2025 19:14

La Juve le prova tutte per liberarsi di Vlahovic, gli proporrà la risoluzione consensuale del contratto

09 luglio 2025 11:53

Repubblica: Vlahovic chiede alla Juve 10 milioni per andarsene. Fallimento Nico, è già sul mercato

08 luglio 2025 22:55

De Canio avverte il Napoli: "Kean ideale per Conte ma potrebbe fare la fine di Vlahovic"

03 luglio 2025 16:53

Alla Juventus tifosi e società vogliono cacciare Vlahovic. Ma lui non vuole rinunciare ai 12 milioni netti

30 giugno 2025 19:04

La Gazzetta dello Sport riporta: "Vlahovic vuole andare a scadenza e blocca il mercato della Juventus"

29 giugno 2025 14:13

Vlahovic in caduta libera: da 80 a 35 milioni, in 4 anni dimezzato il valore di mercato

19 giugno 2025 23:29

Il nuovo direttore generale della Juventus Comolli scarica Vlahovic: "Qualcosa non ha funzionato"

11 giugno 2025 15:55

Gazzetta dello Sport: "Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbache. Rimane aperta la pista Milan dell'ex Allegri"

07 giugno 2025 16:14

Adani difende Vlahovic: "Giocare alla Fiorentina è più facile che alla Juve, il contesto è diverso"

20 maggio 2025 13:39

Adani su Vlahovic: "A Firenze dominava, alla Juve no: cambiano i livelli, non ha fatto il salto”

19 maggio 2025 23:44

Domani l'ultima partita di Vlahovic allo Juventus Stadium: il fallimento è segnato e verrà scaricato

17 maggio 2025 23:39

Italiano su Vlahovic: "Ricordo bene quei 6 mesi, alla Fiorentina ho allenato un giocatore fenomenale"

03 maggio 2025 17:24

"Sei uno zingaro" a Vlahovic: Daspo per alcuni tifosi della Fiorentina dopo mesi di indagini

30 aprile 2025 22:33

Cassano su Arnautovic: "Un mini Ibra. Batte 10-0 Kean e Vlahovic. E' più forte di Thuram"

15 aprile 2025 20:18

Gazzetta rivela: "Vlahovic e quel bonifico da 100 mila euro, ha pagato il debito di Fagioli?". Lo scenario

12 aprile 2025 09:56

Gazzetta, Arsenal e Newcastle virano su Vlahovic mollando Kean che costa di più

01 aprile 2025 12:38

Galeone: "Vlahovic prende un milione al mese e non sa stoppare nemmeno un pallone"

28 marzo 2025 13:37

Ferrara: "Dopo i soldi avuti per Nico e Vlahovic i tifosi viola avrebbero dovuto scrivere Grazie Juve"

22 marzo 2025 11:25

Lo stadio inizia a cantare: "Thiago Motta mettici anche Vlahovic". E la regia lo inquadra in panchina

17 marzo 2025 12:59

Papa Waigo: "Fiorentina-Juve, sempre bellissima. La Viola merita più dell'ottavo posto"

15 marzo 2025 23:11

Palladino ha la tentazione di confermare l'11 di Conference, Motta con Nico trequarti, Vlahovic fuori

15 marzo 2025 22:32

Monti: "Gli ex? Nico e Vlahovic fanno la panchina, chi s'è preso noi gioca titolare almeno..."

15 marzo 2025 18:23

Bernardeschi critica la Juventus: "Gestione Vlahovic? Dal punto di vista societario per me un errore"

15 marzo 2025 09:35

Prandelli: "Ho allenato Vlahovic alla Fiorentina, è fortissimo. Uscirà rafforzato da questo momento difficile"

06 marzo 2025 13:38

Insulti razzisti, offese e minacce di morte a Vlahovic dai tifosi della Juventus: "Bidone torna a Firenze"

27 febbraio 2025 11:11

L'Empoli dopo la Fiorentina elimina anche la Juventus. In semifinale di Coppa Italia sfiderà il Bologna di Italiano

26 febbraio 2025 23:37

Il Corriere contro la Juventus: "Nico Gonzalez sopravvalutato e Vlahovic strapagato alla Fiorentina"

21 febbraio 2025 11:41

Juve pronta a liberarsi di Vlahovic, dalla Spagna: "Atletico Madrid su di lui per affiancarlo ad Alvarez"

20 febbraio 2025 16:15

La Juventus voleva scaricare Vlahovic già a gennaio: possibile partenza in estate, priorità a Kolo Muani

18 febbraio 2025 16:31

Motta avvisa Vlahovic: "Non conta giocare tanto, mi interessa la qualità dei minuti realizzati"

16 febbraio 2025 17:54

Viviano non esita: "Vlahovic o Kean? Preferisco l'attaccante della Fiorentina, aveva bisogno di fiducia"

10 febbraio 2025 13:36

Vlahovic in panchina per 90 minuti, beccato dalle telecamere a criticare i compagni che giocano

08 febbraio 2025 12:04

TMW: "Vlahovic è un separato in casa, cessione certa in estate al PSG o in Premier"

30 gennaio 2025 13:57

Bucciantini: "Prima Vlahovic, ora Comuzzo. Passa chiaramente un messaggio di precarietà"

29 gennaio 2025 22:34

Di Marzio: "Cristiano Ronaldo chiama Vlahovic, offerta dell'Al Nassr per il serbo, lui non è convinto"

28 gennaio 2025 00:11

Che flop Vlahovic alla Juventus: fa panchina ma la Juve ha investito su di lui oltre 120 milioni di euro

25 gennaio 2025 12:56

Vlahovic è ormai al capolinea della sua esperienza bianconera: un flop sotto ogni aspetto

24 gennaio 2025 14:14

Adani bacchetta Vlahovic: "La maglia della Juventus non è quella della Fiorentina, gli alibi sono finiti"

13 gennaio 2025 14:28

Monza-Fiorentina? I cori razzisti contro Vlahovic fanno saltare la trasferta ai viola 

09 gennaio 2025 08:12

Cassano attacca Vlahovic: "Giocatore improponibile, è isterico e non sa stoppare un pallone"

08 gennaio 2025 13:24

La stagione di Vlahovic è un flop e la Juventus si mette in contatto con l'agente di Zirkzee

03 gennaio 2025 12:44

Giudice Sportivo con il pugno duro: 20mila euro di multa alla Fiorentina per cori discriminatori contro Vlahovic

31 dicembre 2024 16:56

Comuzzo ed una maturità da veterano, a Torino ha annullato Vlahovic. Ora anche Lukaku?

31 dicembre 2024 10:51

Adani: "Ranieri sbaglia lettura sul primo gol di Thuram, saltato il centrocampo doveva uscire veloce"

31 dicembre 2024 00:48

Calamai: "Vlahovic grande attaccante, ma ieri nessuno della Fiorentina lo avrebbe voluto al posto di Kean"

30 dicembre 2024 15:00

Sabatini: "Kean ha stravinto la sfida con Vlahovic. La Juve lo ha regalato, ora vale il triplo"

30 dicembre 2024 14:20

Sentite Adani: "Invertendo i centravanti la Juventus poteva vincere 3 a 0. Vlahovic è sempre in ritardo"

30 dicembre 2024 14:20

Da Torino: "Classifica Juve deludente perché non è la Fiorentina. Vlahovic? L'investimento non rende"

28 dicembre 2024 15:27

Polverosi svela: “Vlahovic voleva la Juventus a tutti i costi, Nico no. A Firenze stava bene”

28 dicembre 2024 10:39

Archivio

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