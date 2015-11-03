Notizie Vlahovic Fiorentina

La Fiorentina fa perdere le staffe a Locatelli e Vlahovic: litigano in campo e poi vengono multati
19 maggio 2026 10:35
Vaciago: "Vlahovic resta il punto fisso della Juventus e domani cercherà di far male alla sua ex squadra"
16 maggio 2026 19:12
Ravanelli consiglia Vlahovic: "Non lasciare la Juve come ho fatto io, l'errore più grande della mia vita"
14 maggio 2026 23:04
Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus"
11 maggio 2026 14:14
A Vlahovic bastano 12 secondi. Juve corsara a Lecce, salentini ancora a -5 dalla Fiorentina
09 maggio 2026 23:02
Corvino sottolinea: "Cessione di Vlahovic? Record storico per la Fiorentina"
07 maggio 2026 13:27
Prandelli su Vlahovic: "Va rinnovato perché è un attaccante da 30 gol come era a Firenze e può fare benissimo"
19 aprile 2026 15:19
Ci risiamo, il procuratore di Vlahovic, Ristic, lo mette contro la Juventus. La confessione del centravanti
11 aprile 2026 14:04
Vlahovic rinnoverà con la Juve a 7 milioni a stagione: non prima di averne guadagnati 12 quest'anno
07 marzo 2026 12:10
La rivelazione di Corona su Vlahovic: “Ogni sera si fa i palloncini di droga con l’elio nei locali. Ecco perché non gioca mai”
19 febbraio 2026 12:08
Vlahovic KO: "lesione di alto grado della giunzione dell’adduttore, rischia 3/4 mesi di stop"
01 dicembre 2025 15:50
Infortunio muscolare per Dusan Vlahovic, l'attaccante bianconero esce in lacrime zoppicando
29 novembre 2025 19:01
Cesari: "Secondo la UEFA e la FIFA è giusto revocare il calcio di rigore su Vlahovic, non c'è fallo di Pablo Marì"
24 novembre 2025 16:58
Tuttosport insiste: “Pablo Marì atterra Vlahovic, il primo intervento falloso è del centrale viola”
24 novembre 2025 08:58
Gazzetta evidenzia: “Senza insulti a Vlahovic, il gol di Kostic non ci sarebbe stato. Arriva al quinto di recupero”
23 novembre 2025 09:49
Tuttosport: “Cori a Vlahovic? Il solito Franchi. Risponde alla Curva toccandosi gli attributi”
23 novembre 2025 09:46
Tuttosport rivela: “Cori contro Vlahovic? Ranieri sotto la curva fa il gesto del 3-0 a tavolino”
23 novembre 2025 09:43
Vlahovic verso una maglia da titolare, dietro di lui Mckennie con Yildiz. Confermato Koopmeiners braccetto
22 novembre 2025 14:59
Corriere dello Sport lancia l'allarme: "Vlahovic cerca il primo gol alla Fiorentina"
22 novembre 2025 10:00
Orlando: "Vlahovic non dovrebbe giocare contro la Fiorentina, la Juve lo preserverà per la Champions"
21 novembre 2025 16:29
Verso Fiorentina-Juventus, Sky Sport conferma: “Vlahovic recuperato, ma partirà dalla panchina”
21 novembre 2025 15:31
Tuttosport su Vlahovic: "Il giocatore non ha recuperato totalmente, va verso la panchina dall'inizio"
21 novembre 2025 14:20
Vlahovic, prosegue la maledizione? In dubbio per sabato, contro la Fiorentina solo 3 gare da titolare in A
20 novembre 2025 16:12
Vlahovic non sta bene? A Spalletti non importa e vuole fare di tutto per farlo giocare a Firenze
19 novembre 2025 19:01
Comotto duro: "Kean devastante solo se sta bene, Vlahovic è fragile. La Serie A non ha più campioni"
19 novembre 2025 15:21
Graziani: "Il rendimento di Kean è ai minimi storici, non ci saremmo mai aspettati due gol in 10 gare"
19 novembre 2025 14:39
Cresce l'ottimismo in casa Juventus: Vlahovic può recuperare per la Fiorentina oggi gli esami decisivi
17 novembre 2025 12:33
Nazione: “Vlahovic rischia il forfait per Fiorentina-Juve. Infortunio muscolare, starà fermo 2-3 giorni”
17 novembre 2025 09:36
Sonetti: "La gestione di Vlahovic è stata sbagliata, lui è uno degli attaccanti europei migliori"
16 novembre 2025 15:12
Gazzetta: Problema muscolare per Vlahovic, escluse lesioni ma è in dubbio per Fiorentina-Juve
15 novembre 2025 19:59
Il CT della Serbia su Vlahovic: “Quando era alla Fiorentina sembrava poter arrivare lontanissimo”
19 ottobre 2025 15:51
Italiano: "Ndoye anno scorso ha fatto come faceva Vlahovic alla Fiorentina, aveva continua voglia di migliorare"
02 ottobre 2025 10:22
"Mai pentito di aver speso 80 milioni per Vlahovic, rimpiango il talento di Fagioli e Soulé"
30 settembre 2025 23:14
Arrivabene su Vlahovic: “Mai pentito di averlo preso. Ha pagato il fatto che la Fiorentina giocasse per lui”
30 settembre 2025 09:30
La Juventus vuole vendere Vlahovic a Gennaio, su di lui ci sono Chelsea e Manchester United
26 settembre 2025 12:42
Prandelli: "Vlahovic come Mutu? No, Adrian rimase felicemente alla Fiorentina. Dusan è un campione"
23 settembre 2025 12:04
Pistocchi: “Vlahovic svillaneggiato tutta l’estate, ora salva la Juve. E se fosse tornato quello della Fiorentina?”
17 settembre 2025 20:47
Vlahovic trascina la Juve in Champions: show con doppietta e assist in mezz'ora, ma rinnovo lontano
16 settembre 2025 23:33
Marsch rivela: "Volevamo Vlahovic al Lipsia nel 2018, ma la Fiorentina riuscì a soffiarcelo"
10 settembre 2025 16:51
Trezeguet: "Vlahovic non ha capito dove si trovi, la Fiorentina non è come la Juventus"
03 settembre 2025 14:19
Corvino difende Vlahovic: “Critiche ingiuste, altro che flop, i numeri parlano per lui”
26 agosto 2025 01:36
Juve-Vlahovic, è rottura totale: fischi dai tifosi e gelo dopo il gol nell'amichevole di presentazione
13 agosto 2025 23:03
Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic va via a zero, a Firenze cominciano a ridere sotto i baffi"
13 agosto 2025 14:55
Cm.com riporta: "Vlahovic blocca il mercato bianconero, non intende rinunciare ai 12 milioni di ingaggio"
12 agosto 2025 14:06
Vlahovic fa infuriare i tifosi della Juventus in un amichevole: "Il calciatore più scarso della nostra storia"
11 agosto 2025 12:15
Corvino: "Vidic era della Fiorentina, poi arrivò lo United e me lo soffiarono senza dire nulla"
09 agosto 2025 16:11
“Chiesa a Firenze si rilancerebbe, Vlahovic ha limiti tecnici evidenti, al Milan non serve"
02 agosto 2025 00:13
Calamai: "Vlahovic sembra un uomo prigioniero del dio denaro, è eternamente in guerra."
21 luglio 2025 11:29
Tuttosport: "Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbahce, primo contatto con l'entourage del giocatore"
19 luglio 2025 16:06
Galeone: "Vlahovic tecnicamente zero. Non sa stoppare un pallone. La sorpresa della prossima SerieA? La Fiorentina"
19 luglio 2025 14:43
Tuttosport sul caso Vlahovic: "Servono un'offerta da 25 milioni e 5 di buonuscita per liberarsene"
17 luglio 2025 19:14
La Juve le prova tutte per liberarsi di Vlahovic, gli proporrà la risoluzione consensuale del contratto
09 luglio 2025 11:53
Repubblica: Vlahovic chiede alla Juve 10 milioni per andarsene. Fallimento Nico, è già sul mercato
08 luglio 2025 22:55
De Canio avverte il Napoli: "Kean ideale per Conte ma potrebbe fare la fine di Vlahovic"
03 luglio 2025 16:53
Alla Juventus tifosi e società vogliono cacciare Vlahovic. Ma lui non vuole rinunciare ai 12 milioni netti
30 giugno 2025 19:04
La Gazzetta dello Sport riporta: "Vlahovic vuole andare a scadenza e blocca il mercato della Juventus"
29 giugno 2025 14:13
Vlahovic in caduta libera: da 80 a 35 milioni, in 4 anni dimezzato il valore di mercato
19 giugno 2025 23:29
Il nuovo direttore generale della Juventus Comolli scarica Vlahovic: "Qualcosa non ha funzionato"
11 giugno 2025 15:55
Gazzetta dello Sport: "Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbache. Rimane aperta la pista Milan dell'ex Allegri"
07 giugno 2025 16:14
Adani difende Vlahovic: "Giocare alla Fiorentina è più facile che alla Juve, il contesto è diverso"
20 maggio 2025 13:39
Adani su Vlahovic: "A Firenze dominava, alla Juve no: cambiano i livelli, non ha fatto il salto”
19 maggio 2025 23:44
Domani l'ultima partita di Vlahovic allo Juventus Stadium: il fallimento è segnato e verrà scaricato
17 maggio 2025 23:39
Italiano su Vlahovic: "Ricordo bene quei 6 mesi, alla Fiorentina ho allenato un giocatore fenomenale"
03 maggio 2025 17:24
"Sei uno zingaro" a Vlahovic: Daspo per alcuni tifosi della Fiorentina dopo mesi di indagini
30 aprile 2025 22:33
Cassano su Arnautovic: "Un mini Ibra. Batte 10-0 Kean e Vlahovic. E' più forte di Thuram"
15 aprile 2025 20:18
Gazzetta rivela: "Vlahovic e quel bonifico da 100 mila euro, ha pagato il debito di Fagioli?". Lo scenario
12 aprile 2025 09:56
Gazzetta, Arsenal e Newcastle virano su Vlahovic mollando Kean che costa di più
01 aprile 2025 12:38
Galeone: "Vlahovic prende un milione al mese e non sa stoppare nemmeno un pallone"
28 marzo 2025 13:37
Ferrara: "Dopo i soldi avuti per Nico e Vlahovic i tifosi viola avrebbero dovuto scrivere Grazie Juve"
22 marzo 2025 11:25
Lo stadio inizia a cantare: "Thiago Motta mettici anche Vlahovic". E la regia lo inquadra in panchina
17 marzo 2025 12:59
Papa Waigo: "Fiorentina-Juve, sempre bellissima. La Viola merita più dell'ottavo posto"
15 marzo 2025 23:11
Palladino ha la tentazione di confermare l'11 di Conference, Motta con Nico trequarti, Vlahovic fuori
15 marzo 2025 22:32
Monti: "Gli ex? Nico e Vlahovic fanno la panchina, chi s'è preso noi gioca titolare almeno..."
15 marzo 2025 18:23
Bernardeschi critica la Juventus: "Gestione Vlahovic? Dal punto di vista societario per me un errore"
15 marzo 2025 09:35
Prandelli: "Ho allenato Vlahovic alla Fiorentina, è fortissimo. Uscirà rafforzato da questo momento difficile"
06 marzo 2025 13:38
Insulti razzisti, offese e minacce di morte a Vlahovic dai tifosi della Juventus: "Bidone torna a Firenze"
27 febbraio 2025 11:11
L'Empoli dopo la Fiorentina elimina anche la Juventus. In semifinale di Coppa Italia sfiderà il Bologna di Italiano
26 febbraio 2025 23:37
Il Corriere contro la Juventus: "Nico Gonzalez sopravvalutato e Vlahovic strapagato alla Fiorentina"
21 febbraio 2025 11:41
Juve pronta a liberarsi di Vlahovic, dalla Spagna: "Atletico Madrid su di lui per affiancarlo ad Alvarez"
20 febbraio 2025 16:15
La Juventus voleva scaricare Vlahovic già a gennaio: possibile partenza in estate, priorità a Kolo Muani
18 febbraio 2025 16:31
Motta avvisa Vlahovic: "Non conta giocare tanto, mi interessa la qualità dei minuti realizzati"
16 febbraio 2025 17:54
Viviano non esita: "Vlahovic o Kean? Preferisco l'attaccante della Fiorentina, aveva bisogno di fiducia"
10 febbraio 2025 13:36
Vlahovic in panchina per 90 minuti, beccato dalle telecamere a criticare i compagni che giocano
08 febbraio 2025 12:04
TMW: "Vlahovic è un separato in casa, cessione certa in estate al PSG o in Premier"
30 gennaio 2025 13:57
Bucciantini: "Prima Vlahovic, ora Comuzzo. Passa chiaramente un messaggio di precarietà"
29 gennaio 2025 22:34
Di Marzio: "Cristiano Ronaldo chiama Vlahovic, offerta dell'Al Nassr per il serbo, lui non è convinto"
28 gennaio 2025 00:11
Che flop Vlahovic alla Juventus: fa panchina ma la Juve ha investito su di lui oltre 120 milioni di euro
25 gennaio 2025 12:56
Vlahovic è ormai al capolinea della sua esperienza bianconera: un flop sotto ogni aspetto
24 gennaio 2025 14:14
Adani bacchetta Vlahovic: "La maglia della Juventus non è quella della Fiorentina, gli alibi sono finiti"
13 gennaio 2025 14:28
Monza-Fiorentina? I cori razzisti contro Vlahovic fanno saltare la trasferta ai viola
09 gennaio 2025 08:12
Cassano attacca Vlahovic: "Giocatore improponibile, è isterico e non sa stoppare un pallone"
08 gennaio 2025 13:24
La stagione di Vlahovic è un flop e la Juventus si mette in contatto con l'agente di Zirkzee
03 gennaio 2025 12:44
Giudice Sportivo con il pugno duro: 20mila euro di multa alla Fiorentina per cori discriminatori contro Vlahovic
31 dicembre 2024 16:56
Comuzzo ed una maturità da veterano, a Torino ha annullato Vlahovic. Ora anche Lukaku?
31 dicembre 2024 10:51
Adani: "Ranieri sbaglia lettura sul primo gol di Thuram, saltato il centrocampo doveva uscire veloce"
31 dicembre 2024 00:48
Calamai: "Vlahovic grande attaccante, ma ieri nessuno della Fiorentina lo avrebbe voluto al posto di Kean"
30 dicembre 2024 15:00
Sabatini: "Kean ha stravinto la sfida con Vlahovic. La Juve lo ha regalato, ora vale il triplo"
30 dicembre 2024 14:20
Sentite Adani: "Invertendo i centravanti la Juventus poteva vincere 3 a 0. Vlahovic è sempre in ritardo"
30 dicembre 2024 14:20
Da Torino: "Classifica Juve deludente perché non è la Fiorentina. Vlahovic? L'investimento non rende"
28 dicembre 2024 15:27
Polverosi svela: “Vlahovic voleva la Juventus a tutti i costi, Nico no. A Firenze stava bene”
28 dicembre 2024 10:39
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