Ha parlato così l’ex allenatore Giovanni Galeone a Libero, analizzando la prossima Serie A e parlando di un giocatore in specifico: “Vlahovic? Ho sempre amato i giocatori serbi, croati. Ma Vlahovic è tecnicamente a zero. Non sa stoppare un pallone. E prende un milione di euro al mese”.

Sorpresa? “La Fiorentina, che il mio Goretti, bravissimo, sta consegnando a Pioli. Se resta Kean, la Fiorentina è l’outsider del prossimo campionato”.