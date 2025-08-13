Juve-Vlahovic, è rottura totale: fischi dai tifosi e gelo dopo il gol nell'amichevole di presentazione

L’attaccante serbo non vuole rinnovare e viene contestato allo Stadium. Tensione alle stelle in casa bianconera, Tudor lo difende

Pare ormai deteriorato il rapporto tra Dusan Vlahovic e la tifoseria della Juventus. L'attaccante serbo, già finito nel mirino per la scelta di non rinnovare il contratto, è stato nuovamente bersaglio di fischi e contestazioni, questa volta nel corso dell’amichevole odierna contro la Juventus Next Gen allo Stadium.

Fin dal momento della presentazione delle squadre, i tifosi hanno infatti manifestato il proprio malumore, fischiando l'ex Fiorentina. Un clima teso che si è fatto ancora più evidente durante la partita: diversi errori sotto porta da parte del numero 9 sono stati accompagnati da mugugni e commenti polemici dagli spalti. E anche quando Vlahovic ha segnato il gol del momentaneo 2-0, l'atmosfera non è cambiata. Nessuna esultanza da parte sua, solo un'espressione cupa e distante. Un gesto che ha confermato quanto la situazione sia delicata, con la frattura tra giocatore e ambiente ormai sempre più evidente.

Nell'intervista post gara a Tudor viene chiesto anche dei fischi riservati al serbo: "Si allena bene, è un professionista dal primo giorno: non ho nulla da dire, anzi il contrario. Mi dispiace perché è un giocatore nostro, è un ragazzo che mette tutto e lo fa tutti i giorni".