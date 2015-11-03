Notizie Tudor Fiorentina

Tudor fa il fenomeno. Schiera il secondo portiere, al 15° perde 3-0 e al 16° lo sostituisce
10 marzo 2026 22:59
Tudor al Tottenham accende i sospetti in Inghilterra. Paratici dietro la nomina? il club smentisce
21 febbraio 2026 23:21
Nazione: “Vanoli non sarà il futuro della Fiorentina, l’addio è possibile. Spunta Tudor”
30 dicembre 2025 09:20
Moretto: "Palladino potrebbe andare al Wolverhampton dopo essere stato avvicinato alla Fiorentina per il post Pioli"
07 novembre 2025 13:16
Scugnizzo Viola: "La Juve cambia, noi restiamo fermi con Pareggioli ad aspettare la fine
27 ottobre 2025 13:06
Tudor esonerato dalla Juventus, Palladino potrebbe prendere il suo posto. Spalletti l'alternativa
27 ottobre 2025 12:42
Fabregas attacca Tudor, scintille post match: "La Juve deve sempre vincere, non ha capito come funziona"
19 ottobre 2025 17:42
Fabregas risponde a Tudor: "Loro sono la Juventus e non deve trovare alibi perché siamo realtà diverse"
19 ottobre 2025 17:00
Rapuano punito dopo Verona-Juventus: arbitrerà in Serie B per le prossime giornate
21 settembre 2025 15:36
Tudor furioso a Dazn: "Arbitro vergognoso, solo chi non ha giocato a calcio decide cosi. Inaccettabile"
20 settembre 2025 20:48
Juve-Vlahovic, è rottura totale: fischi dai tifosi e gelo dopo il gol nell'amichevole di presentazione
13 agosto 2025 23:03
La Gazzetta dello Sport riporta: "Nico Gonzalez apre all'Arabia, potrebbe accettare la proposta dell'Al Ahli"
15 luglio 2025 14:47
Da Torino: "La Juventus pensa all'esonero di Motta, nella notte Giuntoli ha contattato Tudor"
10 marzo 2025 12:06
Schira: "Prossime partite decisive per Palladino. La Fiorentina pensa a Tudor o Aquilani per sostituirlo"
25 febbraio 2025 11:45
Nazione: “Palladino è in bilico. Sarri, Tudor e Aquilani i nomi accostati alla Fiorentina”
25 febbraio 2025 09:48
TMW, l'Atalanta inizia la ricerca del post-Gasperini: Tudor in pole. Sondaggio anche per Sarri
24 febbraio 2025 14:00
Gazzetta: “Palladino all’ultima spiaggia contro la Lazio. Tudor e Sarri i nomi pronti in casa Fiorentina”
20 gennaio 2025 08:25
Nazione: “Chiarimento Fiorentina sia fuori che dentro lo spogliatoio. Palladino? Si sente forte”
16 gennaio 2025 08:37
Il Corriere dello Sport scrive: "Contatti tra la Fiorentina e Tudor, nello sfogo di Pradè anche Palladino"
15 gennaio 2025 08:40
Tudor era stato accostato alla Fiorentina e al Milan. Adesso il tecnico può andare al Rennes
20 ottobre 2024 13:11
Dopo le dimissioni di Tudor, e Palladino alla Fiorentina, la Lazio sceglie Baroni. Manca solo la firma
06 giugno 2024 18:30
Tifosi Lazio contro il tecnico croato: "Come allenatore da valutare, come uomo Tudor uomo di merda"
05 giugno 2024 19:27
Pedullà: "Lotito ha telefonato ad Allegri per chiedergli un'eventuale disponibilità. Il resto lo vedremo"
05 giugno 2024 18:19
Pedullà: "Situazione Tudor difficile. In caso di partenza, Lazio pronta a puntare su Sarri o Italiano (vicino al Bologna)"
03 giugno 2024 17:15
Tudor in bilico? Lotito smentisce: "Io Tudor me lo tengo, voci messe in giro per mettere zizzania"
02 giugno 2024 13:04
Pedullà: "Fiorentina ha chiesto a Palladino di cambiare procuratore per trattare. Attenzione a Tudor"
02 giugno 2024 10:53
La Lazio è vicina alla rottura con Tudor: i biancocelesti si inseriscono per Palladino come suo successore
31 maggio 2024 14:33
Pedullà rivela: "Tudor potrebbe andare via dalla Lazio e nel caso ha Italiano come primo obiettivo"
28 maggio 2024 00:03
Tudor: "Atalanta-Fiorentina il 2 giugno non è normale, compromette la regolarità del campionato"
18 maggio 2024 14:25
Tudor: "Lazio indietro rispetto a Fiorentina, Atalanta e Roma in Europa? Meno guardi gli altri e meglio è"
10 maggio 2024 16:02
Gasperini duro: "Atalanta-Fiorentina rinviata per fatto drammatico, non per un codice giallo"
06 maggio 2024 21:30
Tudor: "Atalanta-Fiorentina a fine campionato? ingiusto e irregolare, il calcio italiano non è cambiato"
03 maggio 2024 22:43
Tudor: "Giocare Atalanta-Fiorentina a fine campionato non è ne giusto e ne regolare, dobbiamo migliorare"
03 maggio 2024 12:58
Tudor ha messo gli occhi su Barak e lo vuole portare alla Lazio: la Fiorentina chiede 10 milioni di euro
19 aprile 2024 12:15
La Lazio si prepara per la rivoluzione estiva: tra le idee di Tudor c'è anche Barak, in uscita dalla Fiorentina
09 aprile 2024 13:51
Pedullà: "Il presidente della Lazio ha incontrato Igor Tudor, c'è l'intesa massima fino al 30 giugno 2025"
15 marzo 2024 00:15
L'agente di Tudor spiega: "Ha rifiutato il Napoli perchè De Laurentiis lo voleva solo fino a giugno"
16 novembre 2023 12:34
De Laurentiis rinuncia a Tudor per chiamare Mazzarri. Il motivo? A giugno vuole prendere Italiano
14 novembre 2023 14:02
Igor prima accetta il Napoli poi prende tempo. De Laurentiis disperato con Garcia, lo richiama
12 novembre 2023 22:18
Lazio Flop, Sarri può essere esonerato? Offerto a Lotito il nome di Tudor come nuovo allenatore
02 ottobre 2023 14:52
Tudor: "Sento ogni giorno che i giocatori del Sassuolo valgono 100 milioni, noi abbiamo più punti"
23 aprile 2022 23:48
Spalletti rivela: "Abbiamo studiato la partita del Verona contro la Fiorentina, hanno meritato pareggio"
12 marzo 2022 17:04
Tudor fiero: "Contro la Fiorentina a Firenze hanno sofferto tutti come cani, noi dovevamo stare 0-2"
06 marzo 2022 17:55
Tudor: "La Fiorentina può andare in Champions, le ultime due partite non meritavano di perdere"
04 marzo 2022 16:30
Tudor non si pone limiti: “Adesso dobbiamo andare a vincere a Firenze contro la Fiorentina”
27 febbraio 2022 21:01
Sentite Tudor: "Vlahovic non ha fatto meglio di Simeone, troppi rigori. Nulla di straordinario"
14 gennaio 2022 20:00
Il Covid si abbatte sul Verona, 8 giocatori positivi. Partita contro lo Spezia a rischio rinvio
04 gennaio 2022 16:13
Tudor: "Meritavamo di vincere noi, dovevamo chiuderla nel primo tempo, pensato di vincerla"
22 dicembre 2021 21:19
Tudor: "Contro la Fiorentina tante assenze, ma dobbiamo fregarcene e fare un grande match"
20 dicembre 2021 13:09
Udinese, ufficiale: esonerato Tudor. Da Gattuso a Guidolin, caccia al sostituto
01 novembre 2019 14:25
Tuttosport, la Fiorentina cala il tris e vola in zona Europa. Mentre Tudor polemizza...
07 ottobre 2019 11:47
Tudor: "De Paul non lo voleva solo la Fiorentina, Ribery tra i 3 più forti in Italia. A Firenze per far male"
04 ottobre 2019 15:56
Dalla Turchia: Tudor vuole Kalinic, ma il Galatasaray non ha i soldi...
05 aprile 2017 15:28
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