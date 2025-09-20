Tudor furioso a Dazn: "Arbitro vergognoso, solo chi non ha giocato a calcio decide cosi. Inaccettabile"

Durissime le parole di Igor Tudor a Dazn contro le decisioni della squadra arbitrale, Questo il suo sfogo in diretta a Dazn

Dopo il pari maturato al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona, Igor Tudor ha commentato così il match ai microfoni di DAZN, queste le parole dell'allenatore della Juventus:

Ci sta il pari dopo una settimana impegnativa. Lei avrebbe voluto più controllo e palleggio.

"Oggi avrei voluto che la squadra avesse più energia. Qui è totalmente diverso, si gioca ogni sette giorni, 3 partite in 7 giorni come abbiamo fatto noi, è totalmente un calcio diverso. E poi oggi vorrei avere un altro arbitro, quello sì. Queste cose vorrei vedere. Sono d'accordo, non abbiamo fatto una delle miglior partite, alla fine prendiamo questo punto perchè non si può neanche vincere sempre".

Cosa le ha dato più fastidio dell'arbitraggio?

"C'è il rigore dato che è una roba vergognosa, come può... uno non vede la palla, cosa deve fare? Non esistono questi rigori qua. Lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio. Questa è una regola vergognosa. Poi il rosso su Gatti, io ero davanti, l'ho visto io. Non ha caricato... uno deve caricare così.... Mai viste due decisioni così. Non so cosa dire. Poi va detto, è mancata energia oggi, l'abbiamo preparata al massimo..... (scorrono le immagini della gomitata a Gatti, ndr).... Cioè, se non dai rosso per questo, non so per cosa dai rosso, non guarda niente... se questo non è rosso, veramente, una vergogna. Una vergogna. Con il Var oggi queste due decisioni no.... Non voglio parlare di questo, di scuse, ma alla fine si decidono le partite così. Questa decisione è 10-0. Non è 80-20, è 100% a 0. Due decisioni tutte e due sbagliate".