Notizie Juventus Fiorentina

Parisi dopo l'operazione: "Grazie a chi mi ha sostenuto, le difficoltà ci rendono più forti"
18 maggio 2026 22:02
Juve affondata! La Fiorentina vince 2-0 e mette (per ora) i bianconeri fuori dalla Champions
17 maggio 2026 14:10
Fagioli: "Anche se salvi dobbiamo fare il nostro meglio e mostrare affetto per questa maglia"
17 maggio 2026 11:51
Tuttosport annuncia: "Nico Gonzalez torna alla Juventus, ma l'Atletico Madrid ci riproverà a prenderlo"
16 maggio 2026 19:07
Van der sar su De Gea: "Il migliore allo United. Contento della chance con la Fiorentina"
15 maggio 2026 13:49
Ravanelli consiglia Vlahovic: "Non lasciare la Juve come ho fatto io, l'errore più grande della mia vita"
14 maggio 2026 23:04
Juventus, Thuram rischia di saltare la partita contro la Fiorentina. Yildiz non è ancora al 100%
12 maggio 2026 19:53
Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus"
11 maggio 2026 14:14
A Vlahovic bastano 12 secondi. Juve corsara a Lecce, salentini ancora a -5 dalla Fiorentina
09 maggio 2026 23:02
Tuttosport riporta: "Arthur torna a Torino e la Juventus chiede 6 milioni per venderlo"
09 maggio 2026 19:00
TMW riporta: "Nico Gonzalez torna alla Juventus e potrebbe addirittura rimanere con Spalletti"
07 maggio 2026 14:03
Derby di Roma a rischio slittamento: si va verso il Lunedì, coinvolgerebbe anche Juve-Fiorentina
06 maggio 2026 22:44
Sogliano esplode dopo Juve-Verona: “Qui è sempre così, se dicessi quel che penso smetterei di lavorare”
03 maggio 2026 23:22
Romano rivela: "Nico Gonzalez non verrà riscattato dall'Atletico Madrid, tornerà a Torino momentaneamente"
29 aprile 2026 14:27
TMW riporta: "Vicario è il preferito della Fiorentina per la porta, su di lui anche Inter e Juventus"
22 aprile 2026 14:50
Prandelli su Vlahovic: "Va rinnovato perché è un attaccante da 30 gol come era a Firenze e può fare benissimo"
19 aprile 2026 15:19
Tra Roma e Atalanta gode la Juve. Spalletti sfida il Bologna per scavare il solco Champions
18 aprile 2026 23:35
Spalletti sgambetta Palladino nella corsa Champions: Boga firma il colpo che vale il 4° posto
11 aprile 2026 23:15
Miccoli: "Alla Juve, dopo il prestito alla Fiorentina, fui umiliato. Moggi non mi perdonò il no alla Gea"
11 aprile 2026 22:32
TMW titola: "Dopo Fiorentina e Como anche Roma e Juventus ci provano per Kessié in estate"
11 aprile 2026 15:55
Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic vicino al rinnovo con la Juventus, pronto un biennale a 7 milioni"
10 aprile 2026 14:45
La Stampa riporta: "Kayode piace alla Juventus, l'ex viola potrebbe tornare in Italia in estate"
10 aprile 2026 14:29
Paratici: "Non mi sento colpevole di nulla. Alla Juve 20 anni avanti a tutti. Ronaldo? Prezioso"
09 aprile 2026 09:40
De Rossi, applausi dai tifosi della Juve: "Sono l'allenatore che vorresti avere nella tua squadra"
06 aprile 2026 22:18
Papa Waigo: "Mi ricordano sempre quel gol alla Juventus. Spero che la Fiorentina possa salvarsi":
30 marzo 2026 20:06
(VIDEO) Vlahovic è in crisi? L'ammissione che scuote Torino: "Una volta ero forte..."
26 marzo 2026 14:42
Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull'1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale
21 marzo 2026 22:51
La Fiorentina sorpassa la Juve nel ranking UEFA: ora è al 22° posto
20 marzo 2026 09:54
(VIDEO) La Juventus femminile arriva a Firenze e attacca in città gli adesivi con il loro logo
12 marzo 2026 12:52
Vlahovic rinnoverà con la Juve a 7 milioni a stagione: non prima di averne guadagnati 12 quest'anno
07 marzo 2026 12:10
Juve-Pisa, Cuadrado emozionato: "La Juve mi ha fatto crescere anche come uomo, sarà speciale"
05 marzo 2026 22:46
Corriere dello Sport: "De Gea piace all'estero. La Fiorentina piomberà su Di Gregorio della Juve?"
05 marzo 2026 09:20
Sabatini: "Con Kean e Fagioli la Juventus sarebbe un'altra squadra. Cessioni imperdonabili"
02 marzo 2026 14:42
Juve, la maledizione Champions continua: sfiora l’impresa ma il Galatasaray la elimina
25 febbraio 2026 23:54
Tuttosport svela: “De Gea alla Juventus? Nel mirino della Fiorentina c’è Perin. Si farà lo scambio?”
23 febbraio 2026 09:23
Il Como asfalta una Juventus in versione "carcerati": i ragazzi di Fabregas vincono 2-0 a Torino
21 febbraio 2026 17:15
La rivelazione di Corona su Vlahovic: “Ogni sera si fa i palloncini di droga con l’elio nei locali. Ecco perché non gioca mai”
19 febbraio 2026 12:08
Felipe Melo festeggia la disfatta della Juve col Galatasaray e conta fino a cinque su Instagram
17 febbraio 2026 23:47
Figuraccia europea Juventus: perde 5-2 contro il Galatasaray, espulso Cabal e doppietta di Noa Lang
17 febbraio 2026 21:37
Moratti: "Elkann ha chiamato Gravina? Ora la Juventus fa la vittima, ma la storia non li ricorda così"
16 febbraio 2026 11:10
Chivu imbarazzante dopo Inter-Juventus. Ha dato lezioni a tutti ma poi si è rivelato peggio degli altri
15 febbraio 2026 13:58
Rocchi: “La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione. Cercano in tutti i modi di fregarci”
15 febbraio 2026 12:13
Amoruso sulla difesa: "Rugani ha esperienza, può aiutare. Stiamo peggiorando rispetto a inizio anno".
13 febbraio 2026 18:50
Cecchi: “Fiorentina, per salvarti puoi perdere anche 6 gare. Bastano 36 punti. Calendario del lecce più tosto”
09 febbraio 2026 15:05
Palladino castiga ancora la Juventus: ancora un 3-0 e Spalletti eliminato dalla Coppa Italia
06 febbraio 2026 11:54
Rugani dovrebbe essere già a disposizione per Fiorentina-Torino. L'infortunio al polpaccio alle spalle
03 febbraio 2026 19:02
Classifica dei debiti della A 24/25: Juve e Inter le più indebitate, Fiorentina esempio virtuoso
03 febbraio 2026 15:44
Bucchioni: "Rugani voleva la Lazio ma Romagnoli è restato, la Fiorentina solo un ripiego"
02 febbraio 2026 23:22
"Paratici è un valore aggiunto, fatto un mercato funzionale. Rugani è un grande colpo"
02 febbraio 2026 22:59
La Fiorentina in difesa aveva bisogno di un leader, ma Rugani non lo è mai stato in carriera
02 febbraio 2026 12:24
Pedullà: "Accordo per Rugani: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, adesso tocca al giocatore"
01 febbraio 2026 17:58
Pedullà rivela: "La Fiorentina ci riprova con Rugani, la Lazio ha rinunciato a prenderlo, c'è Romagnoli"
01 febbraio 2026 13:41
Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha chiesto Rugani in prestito secco. La Juve punta all'obbligo di riscatto"
01 febbraio 2026 10:21
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Rugani. Ipotesi prestito con obbligo di riscatto a fine stagione"
31 gennaio 2026 09:56
Ceccarini scrive: "La Fiorentina sta lavorando per il prestito di Rugani dalla Juventus"
30 gennaio 2026 23:24
Spalletti, lite con tifoso Juve dietro la panchina, poi dopo il gol: "La prossima stai a casa"
21 gennaio 2026 23:03
Di Marzio: "La Juve vuole Gudmundsson come vice Yldiz, per la Fiorentina è incedibile"
20 gennaio 2026 22:17
Pedullà: "Gatti alla Fiorentina? Lo escludo, fatico ad immaginare rapporti tra Paratici e la Juventus"
20 gennaio 2026 15:39
Nazione: “Juve su Fortini, pronta a mettere sul piatto Rugani e Gatti per la Fiorentina”
19 gennaio 2026 09:08
La Juventus di Spalletti non aiuta la Fiorentina e perde 1-0 a Cagliari: sardi a +8 sulla salvezza
17 gennaio 2026 22:49
Gazzetta: "Fortini alla Juve? Più di un'idea. Rugani o Gatti alla Fiorentina"
16 gennaio 2026 08:56
Ferrara: "Fortini? L'ingenuità è stata lasciarlo con quel contratto, i talenti vanno tenuti"
15 gennaio 2026 23:25
Gazzetta: “Ipotesi doppio colpo Rugani-Gatti dalla Juve. Paratici ha ottimi rapporti con Chiellini”
15 gennaio 2026 09:28
Gazzetta: "Idea Rugani, piace anche Gatti. Gud nello scambio? Difficile, per la Fiorentina è incedibile"
13 gennaio 2026 09:22
Corriere Fiorentino: "Paratici? C'è il rischio che il Tottenham gli chiede di finire il mercato di gennaio"
06 gennaio 2026 10:37
Nazione: “Paratici continua a lavorare su Miretti, elemento duttile che può servire alla Fiorentina”
06 gennaio 2026 10:13
Nazione: “Paratici nelle prossime ore parlerà con la Juve per Miretti alla Fiorentina. Jolly duttile”
05 gennaio 2026 09:48
Dzeko in uscita dalla Fiorentina. Tuttosport: "Juve su di lui come soluzione low cost"
05 gennaio 2026 09:37
La Juventus sbatte su Falcone e il Lecce strappa un punto allo Stadium: David fallisce un rigore comico
03 gennaio 2026 20:05
La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno di Chiesa dopo l'esperienza flop al Liverpool
03 gennaio 2026 11:39
McKennie pallino di Paratici. Nazione: “Rinnovo lontano, la Fiorentina proverà a ri-trattare con la Juve”
29 dicembre 2025 09:33
La Juve vince a Pisa e dalla curva bianconera si alza il coro di sfottò: "Con i Viola in B"
28 dicembre 2025 22:36
La Juve soffre ma vince a Pisa e lascia la squadra di Gila al penultimo posto a +2 sulla Fiorentina
27 dicembre 2025 22:49
Spalletti ha fatto svoltare la Juventus: nelle ultime 7 partite 6 vittorie, si vede la sua mano sul gioco
21 dicembre 2025 11:50
Vaciago (Tuttosport): "Alla Juve ciclo straordinario, Paratici un vincente, tra i migliori al mondo"
20 dicembre 2025 22:01
Spalletti: "Ho detto a tutti di prendere Italiano, è uno dei più forti che abbiamo, si deve imparare da lui"
13 dicembre 2025 18:41
Tifosi della Juventus intonano "Odio Napoli", "Bas***di stiamo arrivando" durante la gara con il Cagliari
29 novembre 2025 22:00
Si rivede Pioli dopo il fallimento con la Fiorentina: alla Continassa con i campioni della Juve dell'85
28 novembre 2025 12:05
Bucciantini: "A centrocampo ci sono solo i gol di Mandragora, Vanoli non ha ancora trovato i titolari"
26 novembre 2025 13:40
Capuano attacca: “A Firenze solito spettacolo indecente. La Juventus ha punito i responsabili del gesto dell’aereo…”
24 novembre 2025 17:06
Giaccherini: "La Fiorentina prima di Vanoli aveva un deficit fisico notevole, si vedeva che era carente"
24 novembre 2025 13:42
Cecchi: "Kean si è caricato la squadra sulle spalle, non ha segnato ma merita un bell'8"
24 novembre 2025 13:21
Tuttosport insiste: “Pablo Marì atterra Vlahovic, il primo intervento falloso è del centrale viola”
24 novembre 2025 08:58
Flachi: "Buon punto per smuovere la classifica, ma la Fiorentina ha troppi limiti in tutta la squadra"
23 novembre 2025 16:34
Polverosi: "Senza Kean e Vlahovic sarebbe stata una delle gare più noiose del campionato"
23 novembre 2025 10:19
Moviola CorSport: "Vi diranno che l’OFR che ha tolto il rigore alla Juve ieri sera è stata giusta. In realtà, è pura follia"
23 novembre 2025 10:12
Gazzetta evidenzia: “Senza insulti a Vlahovic, il gol di Kostic non ci sarebbe stato. Arriva al quinto di recupero”
23 novembre 2025 09:49
Tuttosport: “Cori a Vlahovic? Il solito Franchi. Risponde alla Curva toccandosi gli attributi”
23 novembre 2025 09:46
Dodò carica l'ambiente: "Firenze sei la nostra forza, grazie per essere sempre al nostro fianco"
22 novembre 2025 22:46
Kalulu: "Vlahovic strattonato, era rigore. Cori contro Vlahovic? Gesti brutti da vedere e sentire"
22 novembre 2025 21:01
Spalletti: "Cori contro Vlahovic? La dobbiamo far finita. Imbruttiamo lo sport più bello al mondo"
22 novembre 2025 20:46
Kean è il player of the match di Fiorentina-Juve. Al 25' il tiro che si è stampato all'incrocio dei pali
22 novembre 2025 20:40
Mandragora, che sassata! L'8 viola risponde al gol di Kostic. Fiorentina-Juve finisce 1-1
22 novembre 2025 20:05
PAGELLE FIORENTINA: GIOIA MANDRAGORA, PONGRACIC PERFETTO. FAGIOLI, ORA ALTRA COSA
22 novembre 2025 20:03
Ferrari: "Per noi questa è la partita, speriamo di ripartire oggi. Condivido le parole di Vanoli su Ranieri"
22 novembre 2025 17:47
Chiellini: "A Firenze per vincere, vogliamo portare a casa un successo fondamentale per la Juventus"
22 novembre 2025 17:39
Bucchioni: "Vanoli ha messo una squadra coraggiosa, le due punte sono una decisione rischiosa per l'equilibrio"
22 novembre 2025 17:17
FORMAZIONE FIORENTINA: FAGIOLI TITOLARE, FUORI GUDMUNDSSON, DENTRO PARISI E PICCOLI
22 novembre 2025 16:56
Maglia speciale per la Fiorentina contro la Juventus: edizione limitata per i 25 anni della Kombat di Kappa
22 novembre 2025 15:40
Probabile formazione viola: 3-5-2 confermato per Vanoli, ballottaggio serrato tra Parisi e Fortini sulla fascia
22 novembre 2025 14:34
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