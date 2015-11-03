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Notizie Juventus Fiorentina

Parisi dopo l'operazione: "Grazie a chi mi ha sostenuto, le difficoltà ci rendono più forti"

18 maggio 2026 22:02

Juve affondata! La Fiorentina vince 2-0 e mette (per ora) i bianconeri fuori dalla Champions

17 maggio 2026 14:10

Fagioli: "Anche se salvi dobbiamo fare il nostro meglio e mostrare affetto per questa maglia"

17 maggio 2026 11:51

Tuttosport annuncia: "Nico Gonzalez torna alla Juventus, ma l'Atletico Madrid ci riproverà a prenderlo"

16 maggio 2026 19:07

Van der sar su De Gea: "Il migliore allo United. Contento della chance con la Fiorentina"

15 maggio 2026 13:49

Ravanelli consiglia Vlahovic: "Non lasciare la Juve come ho fatto io, l'errore più grande della mia vita"

14 maggio 2026 23:04

Juventus, Thuram rischia di saltare la partita contro la Fiorentina. Yildiz non è ancora al 100%

12 maggio 2026 19:53

Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus"

11 maggio 2026 14:14

A Vlahovic bastano 12 secondi. Juve corsara a Lecce, salentini ancora a -5 dalla Fiorentina

09 maggio 2026 23:02

Tuttosport riporta: "Arthur torna a Torino e la Juventus chiede 6 milioni per venderlo"

09 maggio 2026 19:00

TMW riporta: "Nico Gonzalez torna alla Juventus e potrebbe addirittura rimanere con Spalletti"

07 maggio 2026 14:03

Derby di Roma a rischio slittamento: si va verso il Lunedì, coinvolgerebbe anche Juve-Fiorentina

06 maggio 2026 22:44

Sogliano esplode dopo Juve-Verona: “Qui è sempre così, se dicessi quel che penso smetterei di lavorare”

03 maggio 2026 23:22

Romano rivela: "Nico Gonzalez non verrà riscattato dall'Atletico Madrid, tornerà a Torino momentaneamente"

29 aprile 2026 14:27

TMW riporta: "Vicario è il preferito della Fiorentina per la porta, su di lui anche Inter e Juventus"

22 aprile 2026 14:50

Prandelli su Vlahovic: "Va rinnovato perché è un attaccante da 30 gol come era a Firenze e può fare benissimo"

19 aprile 2026 15:19

Tra Roma e Atalanta gode la Juve. Spalletti sfida il Bologna per scavare il solco Champions

18 aprile 2026 23:35

Spalletti sgambetta Palladino nella corsa Champions: Boga firma il colpo che vale il 4° posto

11 aprile 2026 23:15

Miccoli: "Alla Juve, dopo il prestito alla Fiorentina, fui umiliato. Moggi non mi perdonò il no alla Gea"

11 aprile 2026 22:32

TMW titola: "Dopo Fiorentina e Como anche Roma e Juventus ci provano per Kessié in estate"

11 aprile 2026 15:55

Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic vicino al rinnovo con la Juventus, pronto un biennale a 7 milioni"

10 aprile 2026 14:45

La Stampa riporta: "Kayode piace alla Juventus, l'ex viola potrebbe tornare in Italia in estate"

10 aprile 2026 14:29

Paratici: "Non mi sento colpevole di nulla. Alla Juve 20 anni avanti a tutti. Ronaldo? Prezioso"

09 aprile 2026 09:40

De Rossi, applausi dai tifosi della Juve: "Sono l'allenatore che vorresti avere nella tua squadra"

06 aprile 2026 22:18

Papa Waigo: "Mi ricordano sempre quel gol alla Juventus. Spero che la Fiorentina possa salvarsi":

30 marzo 2026 20:06

(VIDEO) Vlahovic è in crisi? L'ammissione che scuote Torino: "Una volta ero forte..."

26 marzo 2026 14:42

Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull'1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale

21 marzo 2026 22:51

La Fiorentina sorpassa la Juve nel ranking UEFA: ora è al 22° posto

20 marzo 2026 09:54

(VIDEO) La Juventus femminile arriva a Firenze e attacca in città gli adesivi con il loro logo

12 marzo 2026 12:52

Vlahovic rinnoverà con la Juve a 7 milioni a stagione: non prima di averne guadagnati 12 quest'anno

07 marzo 2026 12:10

Juve-Pisa, Cuadrado emozionato: "La Juve mi ha fatto crescere anche come uomo, sarà speciale"

05 marzo 2026 22:46

Corriere dello Sport: "De Gea piace all'estero. La Fiorentina piomberà su Di Gregorio della Juve?"

05 marzo 2026 09:20

Sabatini: "Con Kean e Fagioli la Juventus sarebbe un'altra squadra. Cessioni imperdonabili"

02 marzo 2026 14:42

Juve, la maledizione Champions continua: sfiora l’impresa ma il Galatasaray la elimina

25 febbraio 2026 23:54

Tuttosport svela: “De Gea alla Juventus? Nel mirino della Fiorentina c’è Perin. Si farà lo scambio?”

23 febbraio 2026 09:23

Il Como asfalta una Juventus in versione "carcerati": i ragazzi di Fabregas vincono 2-0 a Torino

21 febbraio 2026 17:15

La rivelazione di Corona su Vlahovic: “Ogni sera si fa i palloncini di droga con l’elio nei locali. Ecco perché non gioca mai”

19 febbraio 2026 12:08

Felipe Melo festeggia la disfatta della Juve col Galatasaray e conta fino a cinque su Instagram

17 febbraio 2026 23:47

Figuraccia europea Juventus: perde 5-2 contro il Galatasaray, espulso Cabal e doppietta di Noa Lang

17 febbraio 2026 21:37

Moratti: "Elkann ha chiamato Gravina? Ora la Juventus fa la vittima, ma la storia non li ricorda così"

16 febbraio 2026 11:10

Chivu imbarazzante dopo Inter-Juventus. Ha dato lezioni a tutti ma poi si è rivelato peggio degli altri

15 febbraio 2026 13:58

Rocchi: “La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione. Cercano in tutti i modi di fregarci”

15 febbraio 2026 12:13

Amoruso sulla difesa: "Rugani ha esperienza, può aiutare. Stiamo peggiorando rispetto a inizio anno".

13 febbraio 2026 18:50

Cecchi: “Fiorentina, per salvarti puoi perdere anche 6 gare. Bastano 36 punti. Calendario del lecce più tosto”

09 febbraio 2026 15:05

Palladino castiga ancora la Juventus: ancora un 3-0 e Spalletti eliminato dalla Coppa Italia

06 febbraio 2026 11:54

Rugani dovrebbe essere già a disposizione per Fiorentina-Torino. L'infortunio al polpaccio alle spalle

03 febbraio 2026 19:02

Classifica dei debiti della A 24/25: Juve e Inter le più indebitate, Fiorentina esempio virtuoso

03 febbraio 2026 15:44

Bucchioni: "Rugani voleva la Lazio ma Romagnoli è restato, la Fiorentina solo un ripiego"

02 febbraio 2026 23:22

"Paratici è un valore aggiunto, fatto un mercato funzionale. Rugani è un grande colpo"

02 febbraio 2026 22:59

La Fiorentina in difesa aveva bisogno di un leader, ma Rugani non lo è mai stato in carriera

02 febbraio 2026 12:24

Pedullà: "Accordo per Rugani: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, adesso tocca al giocatore"

01 febbraio 2026 17:58

Pedullà rivela: "La Fiorentina ci riprova con Rugani, la Lazio ha rinunciato a prenderlo, c'è Romagnoli"

01 febbraio 2026 13:41

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha chiesto Rugani in prestito secco. La Juve punta all'obbligo di riscatto"

01 febbraio 2026 10:21

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Rugani. Ipotesi prestito con obbligo di riscatto a fine stagione"

31 gennaio 2026 09:56

Ceccarini scrive: "La Fiorentina sta lavorando per il prestito di Rugani dalla Juventus"

30 gennaio 2026 23:24

Spalletti, lite con tifoso Juve dietro la panchina, poi dopo il gol: "La prossima stai a casa"

21 gennaio 2026 23:03

Di Marzio: "La Juve vuole Gudmundsson come vice Yldiz, per la Fiorentina è incedibile"

20 gennaio 2026 22:17

Pedullà: "Gatti alla Fiorentina? Lo escludo, fatico ad immaginare rapporti tra Paratici e la Juventus"

20 gennaio 2026 15:39

Nazione: “Juve su Fortini, pronta a mettere sul piatto Rugani e Gatti per la Fiorentina”

19 gennaio 2026 09:08

La Juventus di Spalletti non aiuta la Fiorentina e perde 1-0 a Cagliari: sardi a +8 sulla salvezza

17 gennaio 2026 22:49

Gazzetta: "Fortini alla Juve? Più di un'idea. Rugani o Gatti alla Fiorentina"

16 gennaio 2026 08:56

Ferrara: "Fortini? L'ingenuità è stata lasciarlo con quel contratto, i talenti vanno tenuti"

15 gennaio 2026 23:25

Gazzetta: “Ipotesi doppio colpo Rugani-Gatti dalla Juve. Paratici ha ottimi rapporti con Chiellini”

15 gennaio 2026 09:28

Gazzetta: "Idea Rugani, piace anche Gatti. Gud nello scambio? Difficile, per la Fiorentina è incedibile"

13 gennaio 2026 09:22

Corriere Fiorentino: "Paratici? C'è il rischio che il Tottenham gli chiede di finire il mercato di gennaio"

06 gennaio 2026 10:37

Nazione: “Paratici continua a lavorare su Miretti, elemento duttile che può servire alla Fiorentina”

06 gennaio 2026 10:13

Nazione: “Paratici nelle prossime ore parlerà con la Juve per Miretti alla Fiorentina. Jolly duttile”

05 gennaio 2026 09:48

Dzeko in uscita dalla Fiorentina. Tuttosport: "Juve su di lui come soluzione low cost"

05 gennaio 2026 09:37

La Juventus sbatte su Falcone e il Lecce strappa un punto allo Stadium: David fallisce un rigore comico

03 gennaio 2026 20:05

La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno di Chiesa dopo l'esperienza flop al Liverpool

03 gennaio 2026 11:39

McKennie pallino di Paratici. Nazione: “Rinnovo lontano, la Fiorentina proverà a ri-trattare con la Juve”

29 dicembre 2025 09:33

La Juve vince a Pisa e dalla curva bianconera si alza il coro di sfottò: "Con i Viola in B"

28 dicembre 2025 22:36

La Juve soffre ma vince a Pisa e lascia la squadra di Gila al penultimo posto a +2 sulla Fiorentina

27 dicembre 2025 22:49

Spalletti ha fatto svoltare la Juventus: nelle ultime 7 partite 6 vittorie, si vede la sua mano sul gioco

21 dicembre 2025 11:50

Vaciago (Tuttosport): "Alla Juve ciclo straordinario, Paratici un vincente, tra i migliori al mondo"

20 dicembre 2025 22:01

Spalletti: "Ho detto a tutti di prendere Italiano, è uno dei più forti che abbiamo, si deve imparare da lui"

13 dicembre 2025 18:41

Tifosi della Juventus intonano "Odio Napoli", "Bas***di stiamo arrivando" durante la gara con il Cagliari

29 novembre 2025 22:00

Si rivede Pioli dopo il fallimento con la Fiorentina: alla Continassa con i campioni della Juve dell'85

28 novembre 2025 12:05

Bucciantini: "A centrocampo ci sono solo i gol di Mandragora, Vanoli non ha ancora trovato i titolari"

26 novembre 2025 13:40

Capuano attacca: “A Firenze solito spettacolo indecente. La Juventus ha punito i responsabili del gesto dell’aereo…”

24 novembre 2025 17:06

Giaccherini: "La Fiorentina prima di Vanoli aveva un deficit fisico notevole, si vedeva che era carente"

24 novembre 2025 13:42

Cecchi: "Kean si è caricato la squadra sulle spalle, non ha segnato ma merita un bell'8"

24 novembre 2025 13:21

Tuttosport insiste: “Pablo Marì atterra Vlahovic, il primo intervento falloso è del centrale viola”

24 novembre 2025 08:58

Flachi: "Buon punto per smuovere la classifica, ma la Fiorentina ha troppi limiti in tutta la squadra"

23 novembre 2025 16:34

Polverosi: "Senza Kean e Vlahovic sarebbe stata una delle gare più noiose del campionato"

23 novembre 2025 10:19

Moviola CorSport: "Vi diranno che l’OFR che ha tolto il rigore alla Juve ieri sera è stata giusta. In realtà, è pura follia"

23 novembre 2025 10:12

Gazzetta evidenzia: “Senza insulti a Vlahovic, il gol di Kostic non ci sarebbe stato. Arriva al quinto di recupero”

23 novembre 2025 09:49

Tuttosport: “Cori a Vlahovic? Il solito Franchi. Risponde alla Curva toccandosi gli attributi”

23 novembre 2025 09:46

Dodò carica l'ambiente: "Firenze sei la nostra forza, grazie per essere sempre al nostro fianco"

22 novembre 2025 22:46

Kalulu: "Vlahovic strattonato, era rigore. Cori contro Vlahovic? Gesti brutti da vedere e sentire"

22 novembre 2025 21:01

Spalletti: "Cori contro Vlahovic? La dobbiamo far finita. Imbruttiamo lo sport più bello al mondo"

22 novembre 2025 20:46

Kean è il player of the match di Fiorentina-Juve. Al 25' il tiro che si è stampato all'incrocio dei pali

22 novembre 2025 20:40

Mandragora, che sassata! L'8 viola risponde al gol di Kostic. Fiorentina-Juve finisce 1-1

22 novembre 2025 20:05

PAGELLE FIORENTINA: GIOIA MANDRAGORA, PONGRACIC PERFETTO. FAGIOLI, ORA ALTRA COSA

22 novembre 2025 20:03

Ferrari: "Per noi questa è la partita, speriamo di ripartire oggi. Condivido le parole di Vanoli su Ranieri"

22 novembre 2025 17:47

Chiellini: "A Firenze per vincere, vogliamo portare a casa un successo fondamentale per la Juventus"

22 novembre 2025 17:39

Bucchioni: "Vanoli ha messo una squadra coraggiosa, le due punte sono una decisione rischiosa per l'equilibrio"

22 novembre 2025 17:17

FORMAZIONE FIORENTINA: FAGIOLI TITOLARE, FUORI GUDMUNDSSON, DENTRO PARISI E PICCOLI

22 novembre 2025 16:56

Maglia speciale per la Fiorentina contro la Juventus: edizione limitata per i 25 anni della Kombat di Kappa

22 novembre 2025 15:40

Probabile formazione viola: 3-5-2 confermato per Vanoli, ballottaggio serrato tra Parisi e Fortini sulla fascia

22 novembre 2025 14:34

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