30 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:33

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Papa Waigo: “Mi ricordano sempre quel gol alla Juventus. Spero che la Fiorentina possa salvarsi”:

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Papa Waigo: “Mi ricordano sempre quel gol alla Juventus. Spero che la Fiorentina possa salvarsi”:

Redazione

30 Marzo · 20:06

Aggiornamento: 30 Marzo 2026 · 20:06

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Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina, ricordato soprattutto per quel gol alla Juventus nel rocambolesco 2-3 di Torino del 2008

In vista del match di sabato contro il Verona, l’ex calciatore della Fiorentina Papa Waigo ha raccontato a Radio Bruno: «È sempre un piacere sentire la gente di Firenze. Mi ricordano spesso quel gol alla Juventus, e sapere di aver regalato gioia ai tifosi viola mi fa davvero piacere. Quel giorno sembrava che fossi un campione per loro: non avevo mai visto un’accoglienza così».

Sulla stagione della Fiorentina «Spero che la Fiorentina riesca a salvarsi quest’anno. Ultimamente sta risalendo, e la mia speranza è che raggiunga presto la salvezza per poter poi guardare a un futuro migliore. Prima la salvezza, poi tutto il resto… La Fiorentina è stata tante volte vicina a vincere un trofeo, chissà che quest’anno non sia finalmente la volta giusta. Ma adesso la cosa più importante è centrare la salvezza».

Riguardo al Verona, ha aggiunto: «Mi dispiace per la stagione che stanno vivendo. Sono molto legato a quella piazza, anche se Firenze rimane il mio affetto principale. Giocare al Bentegodi non è mai facile: il loro pubblico è appassionato e caldo, come quello della Fiorentina».

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