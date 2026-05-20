Fiorentina da ufficio inchieste contro la Roma? La società viola procede per le vie legali contro Padovan

L'ex direttore di Tuttosport a Radio Radio aveva accusato i viola di essere da "ufficio inchieste" contro la Roma: il club respinge le insinuazioni e ricorre alle vie legali

Dopo le dichiarazioni del giornalista Giancarlo Padovan, ex direttore di Tuttosport, che questa mattina a Radio Radio ha detto: "Non è vero che tutte le squadre si impegnano allo stesso modo. La Fiorentina contro la Roma non ha giocato: si è scansata. Sarebbe da ufficio inchieste, ma preferisco dire che era come se fosse in infradito. La Roma non aveva mai segnato quattro gol così facilmente in tutta la stagione. E anche il portiere della Fiorentina non ha fatto il suo dovere. Poi con la Juventus, invece, la squadra ha giocato la sua partita migliore”. La Fiorentina non resta a guardare e decide di ricorrere alle vie legali, reputando le parole dell'ex direttore diffamatorie.