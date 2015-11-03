Notizie Padovan Fiorentina

Padovan: "Fiorentina assente con la Roma, contro la Juve ha fatto la partita della vita”"
20 maggio 2026 10:30
Padovan durissimo: "Pioli ha fallito completamente a Firenze, ha dimostrato di essere ormai un tecnico finito"
12 gennaio 2026 13:55
Padovan sul futuro di Kean: "Se va in Arabia non esce dal calcio vero, ci entra. Avete visto l'Al Hilal?"
01 luglio 2025 22:23
Padovan: “Palladino lo vedrei bene all’Inter. La società Fiorentina dovrebbe tornare a studiare”
05 giugno 2025 18:08
Padovan: "Eliminata in Coppa Italia, incerta in Europa, la Fiorentina si ridimensionerà in campionato"
10 dicembre 2024 23:00
Padovan: "La Fiorentina può arrivare in Champions e mettere in difficoltà Juventus e Milan"
05 novembre 2024 15:53
Padovan: "Barone desiderava una grande Fiorentina, con il Milan è una partita verità per il futuro dei viola"
28 marzo 2024 10:41
Padovan a Sky: "L'Inter vincerà a Firenze anche senza gli squalificati, è una squadra adulta"
25 gennaio 2024 18:11
Padovan critico: "Alla Juve non serve Vlahovic, lo venda subito per non perdere l'investimento fatto"
15 ottobre 2022 12:43
"Mi sorprenderei se la Fiorentina non andasse in Europa League. Meritavano la vittoria a Milano"
26 marzo 2022 23:01
Padovan critico su Gattuso: "Non sarà mai un grande, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra"
28 maggio 2021 15:39
Padovan: "Commisso quanti pasticci, impossibile preparare così la gara col Parma. Montella sarebbe scelta suicida"
05 novembre 2020 13:57
Padovan: "Montolivo mezz'ala illuminante, il migliore in assoluto"
26 settembre 2016 14:52
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