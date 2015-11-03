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Notizie Padovan Fiorentina

Padovan: "Fiorentina assente con la Roma, contro la Juve ha fatto la partita della vita”"

20 maggio 2026 10:30

Padovan durissimo: "Pioli ha fallito completamente a Firenze, ha dimostrato di essere ormai un tecnico finito"

12 gennaio 2026 13:55

Padovan sul futuro di Kean: "Se va in Arabia non esce dal calcio vero, ci entra. Avete visto l'Al Hilal?"

01 luglio 2025 22:23

Padovan: “Palladino lo vedrei bene all’Inter. La società Fiorentina dovrebbe tornare a studiare”

05 giugno 2025 18:08

Padovan: "Eliminata in Coppa Italia, incerta in Europa, la Fiorentina si ridimensionerà in campionato"

10 dicembre 2024 23:00

Padovan: "La Fiorentina può arrivare in Champions e mettere in difficoltà Juventus e Milan"

05 novembre 2024 15:53

Padovan: "Barone desiderava una grande Fiorentina, con il Milan è una partita verità per il futuro dei viola"

28 marzo 2024 10:41

Padovan a Sky: "L'Inter vincerà a Firenze anche senza gli squalificati, è una squadra adulta"

25 gennaio 2024 18:11

Padovan critico: "Alla Juve non serve Vlahovic, lo venda subito per non perdere l'investimento fatto"

15 ottobre 2022 12:43

"Mi sorprenderei se la Fiorentina non andasse in Europa League. Meritavano la vittoria a Milano"

26 marzo 2022 23:01

Padovan critico su Gattuso: "Non sarà mai un grande, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra"

28 maggio 2021 15:39

Padovan: "Commisso quanti pasticci, impossibile preparare così la gara col Parma. Montella sarebbe scelta suicida"

05 novembre 2020 13:57

Padovan: "Montolivo mezz'ala illuminante, il migliore in assoluto"

26 settembre 2016 14:52

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