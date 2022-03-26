"Mi sorprenderei se la Fiorentina non andasse in Europa League. Meritavano la vittoria a Milano"

Le parole di Cesare Padovan ai microfoni de Il Pentasport sulla corsa all'Europa che vede tra le protagoniste la Fiorentina

Giancarlo Padovan, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della corsa all'Europa che vede la Fiorentina tra le protagoniste. Ecco le sue parole: "I viola sono lì in classifica e ancora hanno una partita da recuperare. Stanno anche attraversando un buon periodo di forma, a Milano avrebbero meritato la vittoria. È una squadra che gioca molto bene a calcio e mi sorprenderei se non si qualificasse per l'Europa League. Ci sono squadre in quella zona di classifica che non se lo meritano. La Fiorentina è una delle poche squadre che ha sempre onorato la competizione, raggiungendo in più episodi anche le semifinali".

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