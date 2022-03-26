Il campione del Real Madrid Isco è a Firenze, vacanza fiorentina e albergo in Piazza della Repubblica

Isco è stato il sogno di mercato della Fiorentina nel mese di gennaio, accostato ai viola per diverse settimane. Adesso si trova a Firenze

Nei mesi scorsi il nome di Isco è stato accostato alla Fiorentina per via del suo contratto in scadenza con il Real Madrid il prossimo giugno. Ed è proprio a Firenze che si trova il campione del Real in questo momento, in vacanza con sua moglie e sta alloggiando nel noto albergo di Piazza della Repubblica, come mostrato anche dalla storia su Instagram di sua moglie che si ferma a inquadrare proprio il cartellone pubblicitario del nuovo stemma della Fiorentina. Nel pomeriggio Isco ha tranquillamente passeggiato tra le vie del centro riconosciuto quasi da nessuno. E chissà se questa vacanza possa farlo innamorare ancor di più di Firenze con un legame che potrebbe diventare magari un possibile accordo con la Fiorentina a fine campionato.

LE REAZIONI DELLA FIORENTINA AL NUOVO STEMMA

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