La Fiorentina mostra ai giocatori viola e a Italiano il suo nuovo stemma, le reazioni riprese in un video
La Fiorentina dalla prossima stagione avrà il nuovo logo, un cambiamento dopo 30 anni. Le reazioni al centro sportivo della truppa viola
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 16:09
La Fiorentina ha presentato ieri il suo nuovo stemma. Queste le reazioni dei giocatori viola, di Italiano e del suo staff alla vista del logo. Il video
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