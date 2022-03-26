Labaro Viola

La Fiorentina mostra ai giocatori viola e a Italiano il suo nuovo stemma, le reazioni riprese in un video

La Fiorentina dalla prossima stagione avrà il nuovo logo, un cambiamento dopo 30 anni. Le reazioni al centro sportivo della truppa viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 16:09
La Fiorentina mostra ai giocatori viola e a Italiano il suo nuovo stemma, le reazioni riprese in un video -
Video
Fiorentina
Saponara
Italiano
Nuovo Stemma
Condividi

La Fiorentina mostra ai giocatori viola e a Italiano il suo nuovo stemma, le reazioni riprese in un video

La Fiorentina ha presentato ieri il suo nuovo stemma. Queste le reazioni dei giocatori viola, di Italiano e del suo staff alla vista del logo. Il video

IL RICORDO DI ADANI

https://www.labaroviola.com/adani-ricorda-batistuta-calciava-a-fine-allenamento-fino-a-quando-il-piede-non-gli-faceva-male/170195/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok