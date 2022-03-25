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Adani ricorda Batistuta: "Calciava a fine allenamento fino a quando il piede non gli faceva male"

Lele Adani ha parlato dei problemi offensivi della nazionale italiana ricordando il suo trascorso con Batistuta alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 22:32
Adani ricorda Batistuta: "Calciava a fine allenamento fino a quando il piede non gli faceva male" -
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Adani ricorda Batistuta: "Calciava a fine allenamento fino a quando il piede non gli faceva male"

Nel corso della Bobo Tv in diretta su TwitchLele Adani ha commentato cosi il fallimento azzurro e la sconfitta contro la Macedonia, la sua analisi:

"Recentemente mi hanno fatto fare la mia formazione dei compagni di squadra più forti con cui ho giocato, ho schierato l'attacco con Rui Costa dietro Vieri e Batistuta. Vieri e Batistuta erano due attaccanti che calciavano a fine allenamento fino a quando il piede non gli faceva male, due persone nate grezze con il talento e solo il tempo e il lavoro hanno portato loro a essere i più forti. Batistuta è stato il centravanti più forte della storia dell'Argentina. Se anche Immobile e Insigne con Berardi avessero fatto questo magari le cose sarebbero andate meglio"

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