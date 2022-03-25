Adani ricorda Batistuta: "Calciava a fine allenamento fino a quando il piede non gli faceva male"

Lele Adani ha parlato dei problemi offensivi della nazionale italiana ricordando il suo trascorso con Batistuta alla Fiorentina

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Lele Adani ha commentato cosi il fallimento azzurro e la sconfitta contro la Macedonia, la sua analisi:

"Recentemente mi hanno fatto fare la mia formazione dei compagni di squadra più forti con cui ho giocato, ho schierato l'attacco con Rui Costa dietro Vieri e Batistuta. Vieri e Batistuta erano due attaccanti che calciavano a fine allenamento fino a quando il piede non gli faceva male, due persone nate grezze con il talento e solo il tempo e il lavoro hanno portato loro a essere i più forti. Batistuta è stato il centravanti più forte della storia dell'Argentina. Se anche Immobile e Insigne con Berardi avessero fatto questo magari le cose sarebbero andate meglio"

BERNARDESCHI CHIAMATO IN PROCURA

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