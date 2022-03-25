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Non lo chiama Mancini ma lo chiama la Procura, Bernardeschi nell'indagine sulla Juventus

Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la Juventus nell'ambito dell'accusa di falso in bilancio.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 16:41
Non lo chiama Mancini ma lo chiama la Procura, Bernardeschi nell'indagine sulla Juventus -
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TURIN, ITALY - OCTOBER 17: Federico Bernardeschi of Juventus FC during the Italian Serie A match between Juventus v AS Roma at the Allianz Stadium on October 17, 2021 in Turin Italy (Photo by Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images)

Continua ad intensificarsi, almeno sulla carta, la posizione della Juventus nell'ambito dell'indagine della procura di Torino nell'inchiesta Prisma. Le indagini, lo si ricorda, vertono sull'inchiesta Prisma, che secondo l'accusa coinvolgerebbe la Juve nell'ambito di un falso in bilancio operato attraverso la cosiddetta ''manovra stipendi'' iniziata nel Marzo del 2020 attraverso il taglio degli stipendi dei tesserati della prima squadra, una manovra che, secondo la procura, avrebbe invece agevolato le condotte illecite.

Dopo aver ascoltato Paulo Dybala, si apprende da Sky Sport, questo venerdì saranno ascoltati Alex Sandro e Bernardeschi, ai quali si aggiungeranno i nelle prossime ore i rientranti dalle nazionali Kulusewski, Ramsey Bonucci, Danilo e Cuadrado.

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