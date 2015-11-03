Notizie Alex Sandro Fiorentina

Non lo chiama Mancini ma lo chiama la Procura, Bernardeschi nell'indagine sulla Juventus
25 marzo 2022 16:41
Al 76' la Fiorentina raddoppia contro la Juventus grazie all'autogol di Alex Sandro
22 dicembre 2020 22:22
Alex Sandro: "Rigore dubbio? Ma se l'arbitro ha consultato pure il VAR. Vuol dire che era certo"
02 febbraio 2020 16:11
De Marco: "Non ci può essere fuorigioco, era rigore per la Fiorentina. La tocca Alex Sandro"
10 febbraio 2018 12:43
Verso la Juventus: rientrano Bonucci e Alex Sandro. Lichtsteiner e Dani Alves out
09 gennaio 2017 12:01
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