Notizie Alex Sandro Fiorentina

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Non lo chiama Mancini ma lo chiama la Procura, Bernardeschi nell'indagine sulla Juventus

25 marzo 2022 16:41

Al 76' la Fiorentina raddoppia contro la Juventus grazie all'autogol di Alex Sandro

22 dicembre 2020 22:22

Alex Sandro: "Rigore dubbio? Ma se l'arbitro ha consultato pure il VAR. Vuol dire che era certo"

02 febbraio 2020 16:11

De Marco: "Non ci può essere fuorigioco, era rigore per la Fiorentina. La tocca Alex Sandro"

10 febbraio 2018 12:43

Verso la Juventus: rientrano Bonucci e Alex Sandro. Lichtsteiner e Dani Alves out

09 gennaio 2017 12:01

Scoppia Football Leaks, i casi e i retroscena di Higuain, Alex Sandro, Dybala, Kovacic e Iturbe

04 dicembre 2016 11:15

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