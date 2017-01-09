Verso la Juventus: rientrano Bonucci e Alex Sandro. Lichtsteiner e Dani Alves out

Tuttosport fa il punto della situazione in vista di Fiorentina-Juventus di domenica sera

Tuttosport fa il punto della situazione in casa Juventus per quanto riguarda la marcia di avvicinamento che porterà, domenica sera, alla sfida contro la Fiorentina che si disputerà al "Franchi".

Secondo quanto riportato dal quotidiano dovrebbero infatti tornare a disposizione sia il difensore centrale Leonardo Bonucci che l'esterno Alex Sandro. Situazione diversa invece per altri due esterni: infatti, mentre Dani Alves sarà out contro i viola poichè il suo rientro è previsto per il mese di febbario, sarà invece una squalifica a fermare lo svizzero Lichtsteiner, che già diffidato è stato ammonito nel corso del primo tempo della partita di ieri sera contro il Bologna.