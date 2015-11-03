Notizie Dani Alves Fiorentina

F.Melo: "Dani Alves? ho una figlia di 15 anni, ci fosse stata lei di mezzo non sarei qui"
27 marzo 2024 22:01
L'ex terzino della Juventus Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale
22 febbraio 2024 12:12
Bucciantini esalta Dodò: "Sembrava Dani Alves con la Samp. Sapevamo fosse forte, bello vederlo esplodere"
02 maggio 2023 14:20
Arrestato Dani Alves, l'accusa è quella di molestie sessuali dopo la denuncia di una ragazza
20 gennaio 2023 11:35
Dani Alves con un'entrata killer rischia di far perdere il mondiale a Pedro nell'allenamento del Brasile
16 novembre 2022 22:20
Dani Alves si infortuna e salta il mondiale. Ironia dei tifosi viola dopo le parole su Astori: "Karma"
11 maggio 2018 21:43
Dani Alves: "Astori? Per piacere alle persone devo essere ipocrita ma chiedo scusa"
08 marzo 2018 16:17
Vergogna Dani Alves: "Astori? Non mi tocca, tutti moriamo prima o poi. Muoiono tanti bambini..."
05 marzo 2018 15:56
Verso la Juventus: rientrano Bonucci e Alex Sandro. Lichtsteiner e Dani Alves out
09 gennaio 2017 12:01
Diks: "Non gioco perché ho davanti Tello e Bernardeschi. Dani Alves mi ha fatto un doppio regalo per la mia avventura alla Fiorentina"
04 novembre 2016 12:42
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