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Notizie Dani Alves Fiorentina

F.Melo: "Dani Alves? ho una figlia di 15 anni, ci fosse stata lei di mezzo non sarei qui"

27 marzo 2024 22:01

L'ex terzino della Juventus Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale

22 febbraio 2024 12:12

Bucciantini esalta Dodò: "Sembrava Dani Alves con la Samp. Sapevamo fosse forte, bello vederlo esplodere"

02 maggio 2023 14:20

Arrestato Dani Alves, l'accusa è quella di molestie sessuali dopo la denuncia di una ragazza

20 gennaio 2023 11:35

Dani Alves con un'entrata killer rischia di far perdere il mondiale a Pedro nell'allenamento del Brasile

16 novembre 2022 22:20

Dani Alves si infortuna e salta il mondiale. Ironia dei tifosi viola dopo le parole su Astori: "Karma"

11 maggio 2018 21:43

Dani Alves: "Astori? Per piacere alle persone devo essere ipocrita ma chiedo scusa"

08 marzo 2018 16:17

Vergogna Dani Alves: "Astori? Non mi tocca, tutti moriamo prima o poi. Muoiono tanti bambini..."

05 marzo 2018 15:56

Verso la Juventus: rientrano Bonucci e Alex Sandro. Lichtsteiner e Dani Alves out

09 gennaio 2017 12:01

Diks: "Non gioco perché ho davanti Tello e Bernardeschi. Dani Alves mi ha fatto un doppio regalo per la mia avventura alla Fiorentina"

04 novembre 2016 12:42

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