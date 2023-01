Arrestato Dani Alves, l’accusa è quella di molestie sessuali dopo la denuncia di una ragazza

L’ex difensore della Juventus Dani Alves è stato arrestato a Barcellona con l’accusa di presunta violenza sessuale. Il terzino, che ora gioca in Messico, nel Pumas, ed è reduce dai Mondiali con il Brasile, era andato a testimoniare presso una stazione di polizia ed è stato poi fermato e trasferito in tribunale. Tutto è partito dalla denuncia di una ragazza, che ha accusato il calciatore di violenza sessuale in un nightclub di Sutton, a Barcellona. Dani Alves si era recato alla stazione di polizia per essere ascoltato. Dopo la deposizione è stato trasportato in tribunale ed è attualmente in stato di fermo. Ora spetterà al giudice decidere se trasferirlo in prigione o rilasciarlo, in attesa del processo.

LE ULTIME SU BREKALO