Tuttosport, Fiorentina-Wolfsburg, balla 1,5 milioni tra domanda ed offerta per Brekalo

Giusto un anno fa colpì la Fiorentina due volte contribuendo alla goleada (4-0) con cui il Torino inaugurò il 2022. Una prestazione straripante quella di Josip Brekalo che nelle prossime ore potrebbe sbarcare a Firenze per iniziare una nuova avventura nel calcio italiano dopo quella vissuta in granata. Nel clan viola nessuno si sbilancia ma i contatti con il Wolfsburg sono sempre più intensi: c’è da limare la distanza fra la richiesta di 3 milioni del club tedesco che deve anche cercare un sostituto e l’offerta della società viola che non intende sborsarne più di 1,5 (inserendo una percentuale su un’eventuale futura cessione) visto che il giocatore croato è da tempo ai margini e soprattutto in scadenza di contratto.

L’operazione potrebbe avere un’accelerata entro il fine settimana così da superare la concorrenza di Monza e Getafe e permettere allo stesso Brekalo di aggregarsi al gruppo di Vincenzo Italiano entro l’inizio della prossima settimana. Lo scrive Tuttosport.

