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Notizie Wolfsburg Fiorentina

Fiorentina Womens travolta in Champions dal Wolfsburg , per Commisso altra delusione

18 settembre 2024 23:07

Dalla Germania, La Fiorentina non molla Vranckx. Il centrocampista vuole fortemente Firenze

17 luglio 2024 18:07

Nazione: “Vranckx-Fiorentina in fase di stallo, le cifre non convincono i viola. No ai 13 milioni richiesti” 

13 luglio 2024 09:30

Corriere dello Sport: “La Fiorentina non molla Vranckx, massimo offre 10 milioni. Trattativa ad oltranza”

12 luglio 2024 09:40

Corriere dello Sport: “Vranckx in cima alla lista della Fiorentina, i viola vogliono chiudere per meno di 10 milioni”

11 luglio 2024 08:57

Repubblica: “Vranckx-Fiorentina? Il Wolfsburg chiede troppo, deve scendere di 3 milioni per la chiusura”

09 luglio 2024 08:56

Nazione: “La Fiorentina alza l’offerta per Vranckx, così aumenteranno le chance di vederlo a Firenze”

09 luglio 2024 08:46

Corriere dello Sport: “Per Vranckx ballano 3 milioni. Thorstvedt? Troppi i 9 milioni chiesti dal Sassuolo”

08 luglio 2024 09:11

Gazzetta: “La Fiorentina a breve chiude per Vranckx del Wolfsburg. Sarà il primo colpo a centrocampo”

08 luglio 2024 08:44

Gazzetta: "Vranckx-Fiorentina settimana decisiva. Ballano 2mln con il Wolfsburg. Pronto quadriennale"

07 luglio 2024 09:17

Nazione: "Vranckx in pole position per la Fiorentina ma ballano 5 milioni tra domanda ed offerta"

05 luglio 2024 08:41

Gazzetta: "Vranckx è una priorità per la Fiorentina, lui vuole la Serie A. La chiusura a 8mln bonus compresi?"

04 luglio 2024 08:30

Corriere dello Sport: “La Fiorentina rilancia per Vranckx, il giocatore apre ai viola ma chiede ingaggio alto"

04 luglio 2024 08:23

Di Marzio: "Fiorentina, obiettivo rifondare il centrocampo, fari puntati su Bove e Vranckx"

04 luglio 2024 00:21

Corriere dello Sport: “Fiorentina-Wolfsburg previsto incontro per chiudere Vranckx nelle prossime ore”

26 giugno 2024 08:28

Gazzetta: “Vranckx-Fiorentina accordo fino al 2029, ingaggio da 1,4 milioni. Con il Wolfsburg si può chiudere a 8 milioni”

19 giugno 2024 08:37

Di Marzio: "Accordo tra la Fiorentina e Vranckx, manca quello col Wolfsburg, la richiesta è 10 milioni"

18 giugno 2024 19:09

Vranckx era stato accostato alla Fiorentina la scorsa estate, ora potrebbe tornare in Serie A: c'è il Milan

08 aprile 2024 23:03

TMW, In estate ad un passo dalla Fiorentina, ora Vranckx può tornare al Milan

20 novembre 2023 18:21

Repubblica: “Vranckx in pole per sostituire Amrabat: i rapporti si potrebbero riallacciare e chiudere l’affare”

31 agosto 2023 09:44

Nazione, Vranckx-Fiorentina oggi può sbloccarsi l'affare. Ieri i due club sono tornati a parlare"

30 agosto 2023 09:23

Corriere dello Sport, Vranckx-Fiorentina brusca frenata: il Wolfsburg alza il prezzo

29 agosto 2023 09:11

Vranckx e la Fiorentina, una trattativa mai in chiusura nè tantomeno fatta. Per ora non ci sono accordi

27 agosto 2023 12:49

Corriere dello Sport: "Vranckx, la Fiorentina vuole chiudere ad inizio settimana. Costo? 7 milioni"

27 agosto 2023 09:46

Vranckx alla Fiorentina? Arrivo vicino ma trattativa con Wolfsburg non ancora definita. Non è fatta

26 agosto 2023 10:57

Sky Sport annuncia: "Vranckx alla Fiorentina per 7 milioni. Suo arrivo non è legato a cessione Amrabat"

25 agosto 2023 22:18

Gazzetta, Fiorentina, idea Gendrey per sostituire Venuti sulla fascia destra. Concorrenza Wolfsburg

01 luglio 2023 08:01

Siamo ai dettagli per Brekalo alla Fiorentina, l'esterno arriverà a Firenze. Il Napoli non è mai stata un possibilità

27 gennaio 2023 14:22

Brekalo alla Fiorentina, è tutto fatto. 1,5 milioni al Wolfsburg, 1,5 milioni al giocatore per 4 anni

27 gennaio 2023 00:04

Pedullà annuncia: "La Fiorentina ha riaperto la pista Brekalo. Contatti importanti nelle ultime ore"

26 gennaio 2023 12:04

TMW, Brekalo e il suo entourage stanno spingendo per trovare accordo con la Fiorentina

23 gennaio 2023 13:01

Repubblica, Fiorentina-Brekalo si stringe nel weekend: l’accordo con il calciatore c’è già 

20 gennaio 2023 08:54

Nazione, Italiano ha chiesto di anticipare a gennaio il colpo Brekalo: lunedì o martedì l’accordo

20 gennaio 2023 08:47

Tuttosport, Fiorentina-Wolfsburg, balla 1,5 milioni tra domanda ed offerta per Brekalo

20 gennaio 2023 08:42

Nicolodi (Sky Sport): "Brekalo al Wolfsburg quest'anno non ha mai giocato. Giudicarlo è difficile adesso"

19 gennaio 2023 13:38

La Nazione scrive: "Fiorentina per Brekalo deve pagare 3 milioni, a giugno si svincola dal Wolfsburg"

19 gennaio 2023 12:03

Pedullà rivela: "Brekalo è stato offerto alla Fiorentina. Costa 1 milione più altri 2 milioni di commissioni"

10 gennaio 2023 00:18

Nazione, Brekalo temporeggia prima del sì al Monza: occhio alla Fiorentina, può arrivare l'offerta

09 gennaio 2023 09:47

Corriere dello Sport, la Fiorentina torna su Brekalo? Il suo arrivo al Monza pare essersi bloccato 

07 gennaio 2023 09:20

Niente Fiorentina per Brekalo, lo compra il Monza a titolo definitivo dal Wolfsburg, ci sarà già a Firenze?

28 dicembre 2022 21:14

Nazione, Brekalo sta aspettando la chiamata della Fiorentina: viola a caccia di un esterno

28 dicembre 2022 09:24

Nazione, Fiorentina in vantaggio per Brekalo, ma adesso il calciatore vuole delle garanzie

27 dicembre 2022 08:58

Nazione, Brekalo nome in pole per la Fiorentina: può arrivare in prestito con diritto di riscatto

24 dicembre 2022 08:59

Nazione, Brekalo può essere un'occasione per la Fiorentina ma non è un centravanti

20 dicembre 2022 10:18

Parisi-Fiorentina tramonta l'idea? Di Marzio rivela: "C'è il Wolfsburg sul terzino dell'Empoli"

30 novembre 2022 23:51

Corriere Fiorentino, Pradè torna alla carica per Brekalo: ora è in scadenza con il Wolfsburg

26 novembre 2022 09:38

TMW, la Fiorentina vuole Aster Vranckx, centrocampista classe 2002, il Wolfsburg chiede 20 milioni

13 agosto 2022 19:32

Ikonè-viola, gli accordi sono totali. Adesso la Fiorentina ha paura che il Lille chieda più soldi

10 dicembre 2021 00:07

La Nazione, Fiorentina in cerca di un'ala. Si fa forte la candidatura di Josip Brekalo del Wolfsburg

12 agosto 2021 09:20

Tuttosport, Brekalo, tutti pazzi per lui, c'è anche la Fiorentina: il Wolfsburg chiede 15 milioni

08 agosto 2021 08:44

Ds Wolfsburg: "Brekalo ha chiesto la cessione, ma nessun club ha fatto offerte"

02 agosto 2021 13:51

Nazione, tutti pazzi per Vlahovic: il Wolfsburg aveva offerto circa 30 milioni. La Roma...

23 ottobre 2020 08:41

Neto è il grande colpo della Fiorentina Women's, è fatta per la pluricampionessa portoghese

26 giugno 2020 18:45

La Fiorentina Women's vuole Neto: la centrocampista ha deciso di lasciare il Wolfsburg

25 giugno 2020 10:41

Ex viola Błaszczykowski torna la Wisla Cracovia. Giocherà gratis. Ecco il gesto per il salvare il club

13 gennaio 2019 17:31

Fiorentina Women's, ampio turnover in Champions dopo la disfatta dell'andata. Contro il Wolfsburg dalle 18...

15 novembre 2017 17:21

Fiorentina Women's travolta a domicilio dal Wolfsburg: 0-4 al Franchi, davanti a 2500 spettatori. Primo tempo in equilibrio, poi...

08 novembre 2017 20:46

Mencucci: ''Sorteggio Champions, peggio di così non ci poteva andare. Wolfsburg top club da anni, noi...''

16 ottobre 2017 15:22

Repubblica, il Wolfsburg sembrava una squadra di Lega Pro. Bene Astori e Veretout, Zekhnini e Bruno Gaspar ancora rimandati

07 agosto 2017 11:50

Gomez: "Firenze esperienza bellissima, torno sempre quando posso. Ecco cosa ho detto a Babacar..."

06 agosto 2017 21:22

Kalinic e Chiesa stendono il Wolfsburg, la Viola finalmente vince e convince

06 agosto 2017 17:41

La Fiorentina costruisce e passa meritatamente in vantaggio, contro il Wolfsburg decide il gol di Kalinic

06 agosto 2017 16:43

Wolfsburg-Fiorentina, si cambia stadio: Volkswagen Arena infestata dai...funghi!

03 agosto 2017 14:56

La preparazione viola sta prendendo forma: amichevoli anche contro Sporting Lisbona e Wolfsburg

10 giugno 2017 13:17

Mario Gomez segna e salva il Wolfsburg nell'andata dello spareggio salvezza in Germania

25 maggio 2017 23:19

Il fallimento del Wolfsburg che farà lo spareggio per la retrocessione. Si salva solo Mario Gomez con 16 gol

21 maggio 2017 14:20

Il Bayern Monaco rivuole Mario Gomez, il centravanti segna con continuità al Wolfsburg

24 aprile 2017 01:07

Sirene tedesche per Paulo Sousa: il portoghese nel mirino del Wolfsburg

22 febbraio 2017 12:52

Rossi & Gomez. Delusioni anche in Germania e Spagna. Solo 3 gol del tedesco, flop totale Pepito

12 novembre 2016 13:31

SOLO UN MILIONE DAL WOLFSBURG PER MARIO GOMEZ, IL MOTIVO. ECCO QUANTO RISPARMIA LA FIORENTINA

18 agosto 2016 20:17

Bild: Gomez è del Wolfsburg, già versati 7 milioni alla Fiorentina

17 agosto 2016 19:18

Cinque milioni dal Wolfsburg per Gomez, sorride la Fiorentina. Ora si aspetta il si del calciatore

17 agosto 2016 10:09

Mario Gomez addio Fiorentina, il centravanti tedesco è vicinissimo al Wolfsburg

16 agosto 2016 22:22

Sportitalia, il Wolfsburg ha chiesto Mario Gomez, ma la Fiorentina ha fatto il suo prezzo...

02 giugno 2016 23:25

Il Wolfsburg prepara un'offerta da sogno alla Fiorentina per Mario Gomez

01 giugno 2016 00:29

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