Notizie Wolfsburg Fiorentina

Fiorentina Womens travolta in Champions dal Wolfsburg , per Commisso altra delusione
18 settembre 2024 23:07
Dalla Germania, La Fiorentina non molla Vranckx. Il centrocampista vuole fortemente Firenze
17 luglio 2024 18:07
Nazione: “Vranckx-Fiorentina in fase di stallo, le cifre non convincono i viola. No ai 13 milioni richiesti”
13 luglio 2024 09:30
Corriere dello Sport: “La Fiorentina non molla Vranckx, massimo offre 10 milioni. Trattativa ad oltranza”
12 luglio 2024 09:40
Corriere dello Sport: “Vranckx in cima alla lista della Fiorentina, i viola vogliono chiudere per meno di 10 milioni”
11 luglio 2024 08:57
Repubblica: “Vranckx-Fiorentina? Il Wolfsburg chiede troppo, deve scendere di 3 milioni per la chiusura”
09 luglio 2024 08:56
Nazione: “La Fiorentina alza l’offerta per Vranckx, così aumenteranno le chance di vederlo a Firenze”
09 luglio 2024 08:46
Corriere dello Sport: “Per Vranckx ballano 3 milioni. Thorstvedt? Troppi i 9 milioni chiesti dal Sassuolo”
08 luglio 2024 09:11
Gazzetta: “La Fiorentina a breve chiude per Vranckx del Wolfsburg. Sarà il primo colpo a centrocampo”
08 luglio 2024 08:44
Gazzetta: "Vranckx-Fiorentina settimana decisiva. Ballano 2mln con il Wolfsburg. Pronto quadriennale"
07 luglio 2024 09:17
Nazione: "Vranckx in pole position per la Fiorentina ma ballano 5 milioni tra domanda ed offerta"
05 luglio 2024 08:41
Gazzetta: "Vranckx è una priorità per la Fiorentina, lui vuole la Serie A. La chiusura a 8mln bonus compresi?"
04 luglio 2024 08:30
Corriere dello Sport: “La Fiorentina rilancia per Vranckx, il giocatore apre ai viola ma chiede ingaggio alto"
04 luglio 2024 08:23
Di Marzio: "Fiorentina, obiettivo rifondare il centrocampo, fari puntati su Bove e Vranckx"
04 luglio 2024 00:21
Corriere dello Sport: “Fiorentina-Wolfsburg previsto incontro per chiudere Vranckx nelle prossime ore”
26 giugno 2024 08:28
Gazzetta: “Vranckx-Fiorentina accordo fino al 2029, ingaggio da 1,4 milioni. Con il Wolfsburg si può chiudere a 8 milioni”
19 giugno 2024 08:37
Di Marzio: "Accordo tra la Fiorentina e Vranckx, manca quello col Wolfsburg, la richiesta è 10 milioni"
18 giugno 2024 19:09
Vranckx era stato accostato alla Fiorentina la scorsa estate, ora potrebbe tornare in Serie A: c'è il Milan
08 aprile 2024 23:03
TMW, In estate ad un passo dalla Fiorentina, ora Vranckx può tornare al Milan
20 novembre 2023 18:21
Repubblica: “Vranckx in pole per sostituire Amrabat: i rapporti si potrebbero riallacciare e chiudere l’affare”
31 agosto 2023 09:44
Nazione, Vranckx-Fiorentina oggi può sbloccarsi l'affare. Ieri i due club sono tornati a parlare"
30 agosto 2023 09:23
Corriere dello Sport, Vranckx-Fiorentina brusca frenata: il Wolfsburg alza il prezzo
29 agosto 2023 09:11
Vranckx e la Fiorentina, una trattativa mai in chiusura nè tantomeno fatta. Per ora non ci sono accordi
27 agosto 2023 12:49
Corriere dello Sport: "Vranckx, la Fiorentina vuole chiudere ad inizio settimana. Costo? 7 milioni"
27 agosto 2023 09:46
Vranckx alla Fiorentina? Arrivo vicino ma trattativa con Wolfsburg non ancora definita. Non è fatta
26 agosto 2023 10:57
Sky Sport annuncia: "Vranckx alla Fiorentina per 7 milioni. Suo arrivo non è legato a cessione Amrabat"
25 agosto 2023 22:18
Gazzetta, Fiorentina, idea Gendrey per sostituire Venuti sulla fascia destra. Concorrenza Wolfsburg
01 luglio 2023 08:01
Siamo ai dettagli per Brekalo alla Fiorentina, l'esterno arriverà a Firenze. Il Napoli non è mai stata un possibilità
27 gennaio 2023 14:22
Brekalo alla Fiorentina, è tutto fatto. 1,5 milioni al Wolfsburg, 1,5 milioni al giocatore per 4 anni
27 gennaio 2023 00:04
Pedullà annuncia: "La Fiorentina ha riaperto la pista Brekalo. Contatti importanti nelle ultime ore"
26 gennaio 2023 12:04
TMW, Brekalo e il suo entourage stanno spingendo per trovare accordo con la Fiorentina
23 gennaio 2023 13:01
Repubblica, Fiorentina-Brekalo si stringe nel weekend: l’accordo con il calciatore c’è già
20 gennaio 2023 08:54
Nazione, Italiano ha chiesto di anticipare a gennaio il colpo Brekalo: lunedì o martedì l’accordo
20 gennaio 2023 08:47
Tuttosport, Fiorentina-Wolfsburg, balla 1,5 milioni tra domanda ed offerta per Brekalo
20 gennaio 2023 08:42
Nicolodi (Sky Sport): "Brekalo al Wolfsburg quest'anno non ha mai giocato. Giudicarlo è difficile adesso"
19 gennaio 2023 13:38
La Nazione scrive: "Fiorentina per Brekalo deve pagare 3 milioni, a giugno si svincola dal Wolfsburg"
19 gennaio 2023 12:03
Pedullà rivela: "Brekalo è stato offerto alla Fiorentina. Costa 1 milione più altri 2 milioni di commissioni"
10 gennaio 2023 00:18
Nazione, Brekalo temporeggia prima del sì al Monza: occhio alla Fiorentina, può arrivare l'offerta
09 gennaio 2023 09:47
Corriere dello Sport, la Fiorentina torna su Brekalo? Il suo arrivo al Monza pare essersi bloccato
07 gennaio 2023 09:20
Niente Fiorentina per Brekalo, lo compra il Monza a titolo definitivo dal Wolfsburg, ci sarà già a Firenze?
28 dicembre 2022 21:14
Nazione, Brekalo sta aspettando la chiamata della Fiorentina: viola a caccia di un esterno
28 dicembre 2022 09:24
Nazione, Fiorentina in vantaggio per Brekalo, ma adesso il calciatore vuole delle garanzie
27 dicembre 2022 08:58
Nazione, Brekalo nome in pole per la Fiorentina: può arrivare in prestito con diritto di riscatto
24 dicembre 2022 08:59
Nazione, Brekalo può essere un'occasione per la Fiorentina ma non è un centravanti
20 dicembre 2022 10:18
Parisi-Fiorentina tramonta l'idea? Di Marzio rivela: "C'è il Wolfsburg sul terzino dell'Empoli"
30 novembre 2022 23:51
Corriere Fiorentino, Pradè torna alla carica per Brekalo: ora è in scadenza con il Wolfsburg
26 novembre 2022 09:38
TMW, la Fiorentina vuole Aster Vranckx, centrocampista classe 2002, il Wolfsburg chiede 20 milioni
13 agosto 2022 19:32
Ikonè-viola, gli accordi sono totali. Adesso la Fiorentina ha paura che il Lille chieda più soldi
10 dicembre 2021 00:07
La Nazione, Fiorentina in cerca di un'ala. Si fa forte la candidatura di Josip Brekalo del Wolfsburg
12 agosto 2021 09:20
Tuttosport, Brekalo, tutti pazzi per lui, c'è anche la Fiorentina: il Wolfsburg chiede 15 milioni
08 agosto 2021 08:44
Ds Wolfsburg: "Brekalo ha chiesto la cessione, ma nessun club ha fatto offerte"
02 agosto 2021 13:51
Nazione, tutti pazzi per Vlahovic: il Wolfsburg aveva offerto circa 30 milioni. La Roma...
23 ottobre 2020 08:41
Neto è il grande colpo della Fiorentina Women's, è fatta per la pluricampionessa portoghese
26 giugno 2020 18:45
La Fiorentina Women's vuole Neto: la centrocampista ha deciso di lasciare il Wolfsburg
25 giugno 2020 10:41
Ex viola Błaszczykowski torna la Wisla Cracovia. Giocherà gratis. Ecco il gesto per il salvare il club
13 gennaio 2019 17:31
Fiorentina Women's, ampio turnover in Champions dopo la disfatta dell'andata. Contro il Wolfsburg dalle 18...
15 novembre 2017 17:21
Fiorentina Women's travolta a domicilio dal Wolfsburg: 0-4 al Franchi, davanti a 2500 spettatori. Primo tempo in equilibrio, poi...
08 novembre 2017 20:46
Mencucci: ''Sorteggio Champions, peggio di così non ci poteva andare. Wolfsburg top club da anni, noi...''
16 ottobre 2017 15:22
Repubblica, il Wolfsburg sembrava una squadra di Lega Pro. Bene Astori e Veretout, Zekhnini e Bruno Gaspar ancora rimandati
07 agosto 2017 11:50
Gomez: "Firenze esperienza bellissima, torno sempre quando posso. Ecco cosa ho detto a Babacar..."
06 agosto 2017 21:22
Kalinic e Chiesa stendono il Wolfsburg, la Viola finalmente vince e convince
06 agosto 2017 17:41
La Fiorentina costruisce e passa meritatamente in vantaggio, contro il Wolfsburg decide il gol di Kalinic
06 agosto 2017 16:43
Wolfsburg-Fiorentina, si cambia stadio: Volkswagen Arena infestata dai...funghi!
03 agosto 2017 14:56
La preparazione viola sta prendendo forma: amichevoli anche contro Sporting Lisbona e Wolfsburg
10 giugno 2017 13:17
Mario Gomez segna e salva il Wolfsburg nell'andata dello spareggio salvezza in Germania
25 maggio 2017 23:19
Il fallimento del Wolfsburg che farà lo spareggio per la retrocessione. Si salva solo Mario Gomez con 16 gol
21 maggio 2017 14:20
Il Bayern Monaco rivuole Mario Gomez, il centravanti segna con continuità al Wolfsburg
24 aprile 2017 01:07
Sirene tedesche per Paulo Sousa: il portoghese nel mirino del Wolfsburg
22 febbraio 2017 12:52
Rossi & Gomez. Delusioni anche in Germania e Spagna. Solo 3 gol del tedesco, flop totale Pepito
12 novembre 2016 13:31
SOLO UN MILIONE DAL WOLFSBURG PER MARIO GOMEZ, IL MOTIVO. ECCO QUANTO RISPARMIA LA FIORENTINA
18 agosto 2016 20:17
Bild: Gomez è del Wolfsburg, già versati 7 milioni alla Fiorentina
17 agosto 2016 19:18
Cinque milioni dal Wolfsburg per Gomez, sorride la Fiorentina. Ora si aspetta il si del calciatore
17 agosto 2016 10:09
Mario Gomez addio Fiorentina, il centravanti tedesco è vicinissimo al Wolfsburg
16 agosto 2016 22:22
Sportitalia, il Wolfsburg ha chiesto Mario Gomez, ma la Fiorentina ha fatto il suo prezzo...
02 giugno 2016 23:25
Il Wolfsburg prepara un'offerta da sogno alla Fiorentina per Mario Gomez
01 giugno 2016 00:29
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