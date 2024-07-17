Dalla Germania, La Fiorentina non molla Vranckx. Il centrocampista vuole fortemente Firenze
Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport Germania, la Fiorentina continua il pressing per il centrocampista belga del Wolfsburg, Aster Vranckx. L'ex Milan sarebbe impaziente di trasferirs...
Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport Germania, la Fiorentina continua il pressing per il centrocampista belga del Wolfsburg, Aster Vranckx. L'ex Milan sarebbe impaziente di trasferirsi a Firenze ed iniziare una nuova avventura in Italia ma in questo momento il club tedesco è intenzionato a rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2025, prima di intavolare trattative ed accettare offerte.
PONGRACIC E' DELLA FIORENTINA: DOMANI LE VISITE MEDICHE E LA FIRMA
https://www.labaroviola.com/sky-sport-annuncia-pongracic-sceglie-la-fiorentina-domani-sara-a-firenze-per-le-visite-mediche/261051/