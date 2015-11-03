Labaro Viola

Notizie Vranckx Fiorentina

Dalla Germania, La Fiorentina non molla Vranckx. Il centrocampista vuole fortemente Firenze

17 luglio 2024 18:07

Nazione: “Vranckx-Fiorentina in fase di stallo, le cifre non convincono i viola. No ai 13 milioni richiesti” 

13 luglio 2024 09:30

Corriere dello Sport: “La Fiorentina non molla Vranckx, massimo offre 10 milioni. Trattativa ad oltranza”

12 luglio 2024 09:40

Corriere dello Sport: “Vranckx in cima alla lista della Fiorentina, i viola vogliono chiudere per meno di 10 milioni”

11 luglio 2024 08:57

Corriere dello Sport: “Dopo Kean, Thorstvedt e Vranckx. Se non arrivano, Bondo l’alternativa”

10 luglio 2024 08:34

Repubblica: “Vranckx-Fiorentina? Il Wolfsburg chiede troppo, deve scendere di 3 milioni per la chiusura”

09 luglio 2024 08:56

Nazione: “La Fiorentina alza l’offerta per Vranckx, così aumenteranno le chance di vederlo a Firenze”

09 luglio 2024 08:46

Corriere dello Sport: “Per Vranckx ballano 3 milioni. Thorstvedt? Troppi i 9 milioni chiesti dal Sassuolo”

08 luglio 2024 09:11

Gazzetta: “La Fiorentina a breve chiude per Vranckx del Wolfsburg. Sarà il primo colpo a centrocampo”

08 luglio 2024 08:44

Gazzetta: "Vranckx-Fiorentina settimana decisiva. Ballano 2mln con il Wolfsburg. Pronto quadriennale"

07 luglio 2024 09:17

TMW: "Per Vranckx ballano due milioni con il Wolfsburg ma filtra ottimismo, intesa totale con il calciatore"

06 luglio 2024 12:44

Nazione: "Vranckx in pole position per la Fiorentina ma ballano 5 milioni tra domanda ed offerta"

05 luglio 2024 08:41

Corriere dello Sport: "Fiorentina-Roma contatti per Bove. Resistono le piste Vranckx e Thorstvedt"

05 luglio 2024 08:35

Gazzetta: "Vranckx è una priorità per la Fiorentina, lui vuole la Serie A. La chiusura a 8mln bonus compresi?"

04 luglio 2024 08:30

Corriere dello Sport: “La Fiorentina rilancia per Vranckx, il giocatore apre ai viola ma chiede ingaggio alto"

04 luglio 2024 08:23

Di Marzio: "Fiorentina, obiettivo rifondare il centrocampo, fari puntati su Bove e Vranckx"

04 luglio 2024 00:21

Bucchioni sul mercato: "La Fiorentina continua a trattare Zaniolo. Su Vranckx niente di vero"

02 luglio 2024 18:35

Dal Belgio: Crystal Palace si inserisce per Vranckx. Pronti 10 milioni per accontentare il Wolfsburg

01 luglio 2024 14:45

Corriere dello Sport: "Per il centrocampo il favorito resta Vranckx. Bisogna aspettare la fine dell'europeo del Belgio"

01 luglio 2024 10:33

Corriere dello Sport: “Fiorentina-Wolfsburg previsto incontro per chiudere Vranckx nelle prossime ore”

26 giugno 2024 08:28

Pedullà smorza il dibattito sul mercato viola: "Siamo già a 30 nomi fatti, 28 non mi risultano"

22 giugno 2024 23:39

Cecchi: "Vranckx e Bove buoni giocatori ma servono certezze. Quali ambizioni ha la Fiorentina?"

21 giugno 2024 18:53

Gazzetta: "Vranckx, si tratta, ballano 2 milioni con il Wolfsburg. Lindstrom piace ma decide Conte"

21 giugno 2024 09:44

Per il centrocampo della Fiorentina non c'è solo Vranckx. Adesso spunta il possibile scambio Pobega - Amrabat tra la società gigliata e il Milan

19 giugno 2024 16:14

Vranckx per aggiungere centimetri e forza al centrocampo di Palladino, con ancora margini di crescita

19 giugno 2024 11:37

Gazzetta: “Vranckx-Fiorentina accordo fino al 2029, ingaggio da 1,4 milioni. Con il Wolfsburg si può chiudere a 8 milioni”

19 giugno 2024 08:37

Corriere dello Sport: “Fiorentina forte su Valentini, con il Boca si può chiudere a 5 milioni. Nessun accordo per Vranckx”

19 giugno 2024 08:34

Pedullà cauto: "Vranckx obiettivo, ma per la Fiorentina il cartellino non vale più di 6mln"

19 giugno 2024 00:05

Amoruso: "Retegui non vale 30 milioni, Vranckx lo prenderei subito ha qualità superiori alla media"

18 giugno 2024 18:52

Corriere Fiorentino rivela: “Italiano voleva Vranckx, ora c’è concorrenza. Allacciati i rapporti per Pobega”

18 giugno 2024 08:57

Corriere dello Sport: “Fiorentina forte su Vranckx, Palladino convinto. Presto l’incontro con l’entourage”

18 giugno 2024 08:55

Di Marzio rivela: "La Fiorentina vuole Vranckx, servono 10 milioni per portarlo a Firenze"

17 giugno 2024 10:24

Vranckx accostato alla Fiorentina la scorsa estate. Ora il Bologna di Italiano ci pensa per il centrocampo

08 giugno 2024 17:13

Vranckx era stato accostato alla Fiorentina la scorsa estate, ora potrebbe tornare in Serie A: c'è il Milan

08 aprile 2024 23:03

TMW, In estate ad un passo dalla Fiorentina, ora Vranckx può tornare al Milan

20 novembre 2023 18:21

Sentite Vranckx: "Ho avuto contatti positivi con la Fiorentina, sicuro che mi sarei trovato bene lì"

13 ottobre 2023 17:00

Corriere Fiorentino: “Problema a centrocampo per la Fiorentina. Italiano voleva Vranckx”

08 settembre 2023 08:52

Corriere Fiorentino: “Mercato in sintonia con Italiano ma il difensore? Perché Maxime se serviva Vranckx?”

05 settembre 2023 09:02

Repubblica: “Vranckx in pole per sostituire Amrabat: i rapporti si potrebbero riallacciare e chiudere l’affare”

31 agosto 2023 09:44

Nazione, Vranckx-Fiorentina oggi può sbloccarsi l'affare. Ieri i due club sono tornati a parlare"

30 agosto 2023 09:23

Corriere dello Sport, Vranckx-Fiorentina brusca frenata: il Wolfsburg alza il prezzo

29 agosto 2023 09:11

Vranckx e la Fiorentina, una trattativa mai in chiusura nè tantomeno fatta. Per ora non ci sono accordi

27 agosto 2023 12:49

Corriere dello Sport: "Vranckx, la Fiorentina vuole chiudere ad inizio settimana. Costo? 7 milioni"

27 agosto 2023 09:46

Vranckx subentra all'85 con il Wolfsburg: ci sarà la Fiorentina nel suo futuro?

26 agosto 2023 17:30

Vranckx alla Fiorentina? Arrivo vicino ma trattativa con Wolfsburg non ancora definita. Non è fatta

26 agosto 2023 10:57

Gazzetta: “Vranckx? Altra scommessa per la Fiorentina di Italiano. È lui il post Amrabat”

26 agosto 2023 09:19

Sky Sport annuncia: "Vranckx alla Fiorentina per 7 milioni. Suo arrivo non è legato a cessione Amrabat"

25 agosto 2023 22:18

TMW, la Fiorentina vuole Aster Vranckx, centrocampista classe 2002, il Wolfsburg chiede 20 milioni

13 agosto 2022 19:32

Archivio

Esplora l'archivio di Vranckx

Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 15
Sett. 47 Sett. 41 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34
Sett. 32