Notizie Vranckx Fiorentina

Dalla Germania, La Fiorentina non molla Vranckx. Il centrocampista vuole fortemente Firenze
17 luglio 2024 18:07
Nazione: “Vranckx-Fiorentina in fase di stallo, le cifre non convincono i viola. No ai 13 milioni richiesti”
13 luglio 2024 09:30
Corriere dello Sport: “La Fiorentina non molla Vranckx, massimo offre 10 milioni. Trattativa ad oltranza”
12 luglio 2024 09:40
Corriere dello Sport: “Vranckx in cima alla lista della Fiorentina, i viola vogliono chiudere per meno di 10 milioni”
11 luglio 2024 08:57
Corriere dello Sport: “Dopo Kean, Thorstvedt e Vranckx. Se non arrivano, Bondo l’alternativa”
10 luglio 2024 08:34
Repubblica: “Vranckx-Fiorentina? Il Wolfsburg chiede troppo, deve scendere di 3 milioni per la chiusura”
09 luglio 2024 08:56
Nazione: “La Fiorentina alza l’offerta per Vranckx, così aumenteranno le chance di vederlo a Firenze”
09 luglio 2024 08:46
Corriere dello Sport: “Per Vranckx ballano 3 milioni. Thorstvedt? Troppi i 9 milioni chiesti dal Sassuolo”
08 luglio 2024 09:11
Gazzetta: “La Fiorentina a breve chiude per Vranckx del Wolfsburg. Sarà il primo colpo a centrocampo”
08 luglio 2024 08:44
Gazzetta: "Vranckx-Fiorentina settimana decisiva. Ballano 2mln con il Wolfsburg. Pronto quadriennale"
07 luglio 2024 09:17
TMW: "Per Vranckx ballano due milioni con il Wolfsburg ma filtra ottimismo, intesa totale con il calciatore"
06 luglio 2024 12:44
Nazione: "Vranckx in pole position per la Fiorentina ma ballano 5 milioni tra domanda ed offerta"
05 luglio 2024 08:41
Corriere dello Sport: "Fiorentina-Roma contatti per Bove. Resistono le piste Vranckx e Thorstvedt"
05 luglio 2024 08:35
Gazzetta: "Vranckx è una priorità per la Fiorentina, lui vuole la Serie A. La chiusura a 8mln bonus compresi?"
04 luglio 2024 08:30
Corriere dello Sport: “La Fiorentina rilancia per Vranckx, il giocatore apre ai viola ma chiede ingaggio alto"
04 luglio 2024 08:23
Di Marzio: "Fiorentina, obiettivo rifondare il centrocampo, fari puntati su Bove e Vranckx"
04 luglio 2024 00:21
Bucchioni sul mercato: "La Fiorentina continua a trattare Zaniolo. Su Vranckx niente di vero"
02 luglio 2024 18:35
Dal Belgio: Crystal Palace si inserisce per Vranckx. Pronti 10 milioni per accontentare il Wolfsburg
01 luglio 2024 14:45
Corriere dello Sport: "Per il centrocampo il favorito resta Vranckx. Bisogna aspettare la fine dell'europeo del Belgio"
01 luglio 2024 10:33
Corriere dello Sport: “Fiorentina-Wolfsburg previsto incontro per chiudere Vranckx nelle prossime ore”
26 giugno 2024 08:28
Pedullà smorza il dibattito sul mercato viola: "Siamo già a 30 nomi fatti, 28 non mi risultano"
22 giugno 2024 23:39
Cecchi: "Vranckx e Bove buoni giocatori ma servono certezze. Quali ambizioni ha la Fiorentina?"
21 giugno 2024 18:53
Gazzetta: "Vranckx, si tratta, ballano 2 milioni con il Wolfsburg. Lindstrom piace ma decide Conte"
21 giugno 2024 09:44
Per il centrocampo della Fiorentina non c'è solo Vranckx. Adesso spunta il possibile scambio Pobega - Amrabat tra la società gigliata e il Milan
19 giugno 2024 16:14
Vranckx per aggiungere centimetri e forza al centrocampo di Palladino, con ancora margini di crescita
19 giugno 2024 11:37
Gazzetta: “Vranckx-Fiorentina accordo fino al 2029, ingaggio da 1,4 milioni. Con il Wolfsburg si può chiudere a 8 milioni”
19 giugno 2024 08:37
Corriere dello Sport: “Fiorentina forte su Valentini, con il Boca si può chiudere a 5 milioni. Nessun accordo per Vranckx”
19 giugno 2024 08:34
Pedullà cauto: "Vranckx obiettivo, ma per la Fiorentina il cartellino non vale più di 6mln"
19 giugno 2024 00:05
Amoruso: "Retegui non vale 30 milioni, Vranckx lo prenderei subito ha qualità superiori alla media"
18 giugno 2024 18:52
Corriere Fiorentino rivela: “Italiano voleva Vranckx, ora c’è concorrenza. Allacciati i rapporti per Pobega”
18 giugno 2024 08:57
Corriere dello Sport: “Fiorentina forte su Vranckx, Palladino convinto. Presto l’incontro con l’entourage”
18 giugno 2024 08:55
Di Marzio rivela: "La Fiorentina vuole Vranckx, servono 10 milioni per portarlo a Firenze"
17 giugno 2024 10:24
Vranckx accostato alla Fiorentina la scorsa estate. Ora il Bologna di Italiano ci pensa per il centrocampo
08 giugno 2024 17:13
Vranckx era stato accostato alla Fiorentina la scorsa estate, ora potrebbe tornare in Serie A: c'è il Milan
08 aprile 2024 23:03
TMW, In estate ad un passo dalla Fiorentina, ora Vranckx può tornare al Milan
20 novembre 2023 18:21
Sentite Vranckx: "Ho avuto contatti positivi con la Fiorentina, sicuro che mi sarei trovato bene lì"
13 ottobre 2023 17:00
Corriere Fiorentino: “Problema a centrocampo per la Fiorentina. Italiano voleva Vranckx”
08 settembre 2023 08:52
Corriere Fiorentino: “Mercato in sintonia con Italiano ma il difensore? Perché Maxime se serviva Vranckx?”
05 settembre 2023 09:02
Repubblica: “Vranckx in pole per sostituire Amrabat: i rapporti si potrebbero riallacciare e chiudere l’affare”
31 agosto 2023 09:44
Nazione, Vranckx-Fiorentina oggi può sbloccarsi l'affare. Ieri i due club sono tornati a parlare"
30 agosto 2023 09:23
Corriere dello Sport, Vranckx-Fiorentina brusca frenata: il Wolfsburg alza il prezzo
29 agosto 2023 09:11
Vranckx e la Fiorentina, una trattativa mai in chiusura nè tantomeno fatta. Per ora non ci sono accordi
27 agosto 2023 12:49
Corriere dello Sport: "Vranckx, la Fiorentina vuole chiudere ad inizio settimana. Costo? 7 milioni"
27 agosto 2023 09:46
Vranckx subentra all'85 con il Wolfsburg: ci sarà la Fiorentina nel suo futuro?
26 agosto 2023 17:30
Vranckx alla Fiorentina? Arrivo vicino ma trattativa con Wolfsburg non ancora definita. Non è fatta
26 agosto 2023 10:57
Gazzetta: “Vranckx? Altra scommessa per la Fiorentina di Italiano. È lui il post Amrabat”
26 agosto 2023 09:19
Sky Sport annuncia: "Vranckx alla Fiorentina per 7 milioni. Suo arrivo non è legato a cessione Amrabat"
25 agosto 2023 22:18
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