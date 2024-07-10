Corriere dello Sport: “Dopo Kean, Thorstvedt e Vranckx. Se non arrivano, Bondo l’alternativa”

Thorstvedt e Vranckx restano i preferiti per rinforzare il centrocampo

Sullo sfondo Colpani, graditissimo a Palladino ma al momento privo di offerte e trattative che lo riguardino (citando Galliani ieri alla presentazione di Nesta), il tentativo vero per aggiungere un secondo acquisto dopo quello di Kean a pochi giorni dall’inizio del ritiro (l’anno scorso fu Parisi, preso per dieci milioni dall’Empoli e aggregato al terzo giorno di allenamento al Viola Park) il club viola lo sta facendo per il centrocampo, con Thorstvedt e Vranckx che rimangono i preferiti in lista e in qualche modo i più vicini.

Ancora su piani differenti di difficoltà e quindi con tanti piccoli pezzi da sistemare per finire il mosaico: per il belga con lo stesso calciatore (ingaggio) e con il Wolfsburg che non si muove dai dodici milioni chiesti in origine e ne rimangono due-tre da limare;per il norvegese nessun problema con il diretto interessato, mentre rimane la divergenza di valutazione con il Sassuolo, ma nulla che possa definirsi insormontabile. E a proposito di sfondi, Bondo del Monza è più di un’alternativa a chi tra Vranckx e Thorstvedt non dovesse trovare la strada per Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.