Notizie Thorstvedt Fiorentina

Nazione rivela: “Thorstvedt sarebbe venuto di corsa alla Fiorentina. Mai trovato l’accordo con il Sassuolo”
26 aprile 2026 08:00
Carnevali: “Thorstvedt alla Fiorentina? Una proposta del genere non l’ho presa neanche in considerazione”
02 marzo 2026 17:56
Corriere dello Sport: "Thorstvedt spinge per la cessione. Il Sassuolo dice no ai 15 milioni della Fiorentina"
19 gennaio 2026 09:45
Nazione: “Fiorentina su Thorstvedt, vuole lasciare il Sassuolo. idea prestito con obbligo a 12 milioni”
19 gennaio 2026 09:07
Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"
16 gennaio 2026 13:50
Di Marzio: "La Fiorentina insiste per Thorstvedt, lui è in scadenza e spinge per i viola. Muro Sassuolo"
15 gennaio 2026 23:29
Di Marzio: "La Fiorentina ha chiesto Thorstvedt al Sassuolo ma il club neroverde non apre alla cessione"
15 gennaio 2026 17:42
Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"
06 dicembre 2025 10:02
Nazione: "Idea Thorstvedt per la Fiorentina, i neroverdi chiedono 10 milioni a 7 si può chiudere"
26 agosto 2024 09:24
Gazzetta: “Thorstvedt-Fiorentina? Serve più tempo del previsto per l’accordo. Prosegue la trattativa per Vranckx”
16 luglio 2024 09:08
Corriere dello Sport: “Rinforzi a centrocampo? Palladino ha fretta e Thorstvedt resta nel limbo”
15 luglio 2024 09:16
Carnevali: "Thorstvedt? Nessuna trattativa con la Fiorentina. Vorremmo trattenerlo, è importante per noi"
14 luglio 2024 14:20
Capello: "Bene Kean alla Fiorentina, Bonaventura potrebbe mancare. Gudmundsson grosso sì"
14 luglio 2024 09:50
Gazzetta: “Thorstvedt ha svelato ai suoi amici di essere ad un passo dalla Fiorentina. A 8 milioni si può chiudere”
14 luglio 2024 09:39
Nazione: “La Fiorentina entro la fine della prossima settimana vuole piazzare un colpo. Manca l’accordo per Thorstvedt”
14 luglio 2024 09:37
Corriere dello Sport: “Thorstvedt ha scelto la Fiorentina, ballano 2 milioni con il Sassuolo. Trattativa senza sosta”
14 luglio 2024 09:31
Corriere dello Sport: “Thorstvedt-Fiorentina ballano 2 milioni con il Sassuolo. Prossima settimana decisiva”
13 luglio 2024 09:26
Da Sassuolo sicuri: "Thorstvedt prossimo a vestire la maglia della Fiorentina. Ha detto di no al Bologna"
12 luglio 2024 16:11
Gazzetta: “Thorstvedt arriverà alla Fiorentina per 7 milioni bonus inclusi, accordo ad un passo”
12 luglio 2024 09:44
Corriere dello Sport: “Thorstvedt atteso a breve al Viola Park. Ballano 2 milioni ma oggi si può chiudere”
12 luglio 2024 09:42
Nazione: “Thorstvedt-Fiorentina, la chiusura è ormai una formalità. Pronti 6 milioni più bonus per il Sassuolo”
11 luglio 2024 08:53
Nazione svela: “La Fiorentina deve fare almeno altri cinque acquisti. Bove costa troppo. Thorstvedt promesso sposo”
11 luglio 2024 08:51
Corriere dello Sport: “Dopo Kean, Thorstvedt e Vranckx. Se non arrivano, Bondo l’alternativa”
10 luglio 2024 08:34
Corriere dello Sport: “Thorstvedt-Fiorentina è quasi tutto fatto! C’è l’accordo col giocatore. Ballano 2 milioni tra domanda e offerta”
09 luglio 2024 08:59
Corriere dello Sport: “Per Vranckx ballano 3 milioni. Thorstvedt? Troppi i 9 milioni chiesti dal Sassuolo”
08 luglio 2024 09:11
Nazione: "Pradè ha in pugno Thorstvedt del Sassuolo. È lui il vero obiettivo per rinforzare la squadra"
05 luglio 2024 08:29
Corriere dello Sport: “Thorstvedt-Fiorentina a 9 milioni si può chiudere. Colpani e Almqvist le alternative”
04 luglio 2024 08:20
TMW: "Un centrocampista difensivo sarà la priorità della Fiorentina. Idea Brescianini o Thorstvedt"
03 luglio 2024 10:01
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Thorstvedt, si può chiudere a 8 milioni. Folta concorrenza”
02 luglio 2024 09:47
Gazzetta: “Thorstvedt non vuole restare in Serie B, c’è la Fiorentina. C’è anche l’obiettivo Almqvist”
01 luglio 2024 08:13
Nazione: “Thorstvedt può essere il primo colpo della Fiorentina. La chiusura con il Sassuolo può arrivare a 5 milioni”
26 giugno 2024 08:27
Da Sassuolo sicuri: "La Fiorentina è interessata a Thorstvedt. Il centrocampista piace anche Bologna e Lazio"
13 giugno 2024 18:20
Sassuolo bottega delle occasioni, idea Thorstvedt per il centrocampo della Fiorentina
12 giugno 2024 22:27
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