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Notizie Thorstvedt Fiorentina

Nazione rivela: “Thorstvedt sarebbe venuto di corsa alla Fiorentina. Mai trovato l’accordo con il Sassuolo”

26 aprile 2026 08:00

Carnevali: “Thorstvedt alla Fiorentina? Una proposta del genere non l’ho presa neanche in considerazione”

02 marzo 2026 17:56

Corriere dello Sport: "Thorstvedt spinge per la cessione. Il Sassuolo dice no ai 15 milioni della Fiorentina"

19 gennaio 2026 09:45

Nazione: “Fiorentina su Thorstvedt, vuole lasciare il Sassuolo. idea prestito con obbligo a 12 milioni”

19 gennaio 2026 09:07

Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"

16 gennaio 2026 13:50

Di Marzio: "La Fiorentina insiste per Thorstvedt, lui è in scadenza e spinge per i viola. Muro Sassuolo"

15 gennaio 2026 23:29

Di Marzio: "La Fiorentina ha chiesto Thorstvedt al Sassuolo ma il club neroverde non apre alla cessione"

15 gennaio 2026 17:42

Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"

06 dicembre 2025 10:02

Nazione: "Idea Thorstvedt per la Fiorentina, i neroverdi chiedono 10 milioni a 7 si può chiudere"

26 agosto 2024 09:24

Gazzetta: “Thorstvedt-Fiorentina? Serve più tempo del previsto per l’accordo. Prosegue la trattativa per Vranckx”

16 luglio 2024 09:08

Corriere dello Sport: “Rinforzi a centrocampo? Palladino ha fretta e Thorstvedt resta nel limbo”

15 luglio 2024 09:16

Carnevali: "Thorstvedt? Nessuna trattativa con la Fiorentina. Vorremmo trattenerlo, è importante per noi"

14 luglio 2024 14:20

Capello: "Bene Kean alla Fiorentina, Bonaventura potrebbe mancare. Gudmundsson grosso sì"

14 luglio 2024 09:50

Gazzetta: “Thorstvedt ha svelato ai suoi amici di essere ad un passo dalla Fiorentina. A 8 milioni si può chiudere”

14 luglio 2024 09:39

Nazione: “La Fiorentina entro la fine della prossima settimana vuole piazzare un colpo. Manca l’accordo per Thorstvedt”

14 luglio 2024 09:37

Corriere dello Sport: “Thorstvedt ha scelto la Fiorentina, ballano 2 milioni con il Sassuolo. Trattativa senza sosta”

14 luglio 2024 09:31

Corriere dello Sport: “Thorstvedt-Fiorentina ballano 2 milioni con il Sassuolo. Prossima settimana decisiva”

13 luglio 2024 09:26

Da Sassuolo sicuri: "Thorstvedt prossimo a vestire la maglia della Fiorentina. Ha detto di no al Bologna"

12 luglio 2024 16:11

Gazzetta: “Thorstvedt arriverà alla Fiorentina per 7 milioni bonus inclusi, accordo ad un passo”

12 luglio 2024 09:44

Corriere dello Sport: “Thorstvedt atteso a breve al Viola Park. Ballano 2 milioni ma oggi si può chiudere”

12 luglio 2024 09:42

Nazione: “Thorstvedt-Fiorentina, la chiusura è ormai una formalità. Pronti 6 milioni più bonus per il Sassuolo”

11 luglio 2024 08:53

Nazione svela: “La Fiorentina deve fare almeno altri cinque acquisti. Bove costa troppo. Thorstvedt promesso sposo”

11 luglio 2024 08:51

Corriere dello Sport: “Dopo Kean, Thorstvedt e Vranckx. Se non arrivano, Bondo l’alternativa”

10 luglio 2024 08:34

Corriere dello Sport: “Thorstvedt-Fiorentina è quasi tutto fatto! C’è l’accordo col giocatore. Ballano 2 milioni tra domanda e offerta” 

09 luglio 2024 08:59

Corriere dello Sport: “Per Vranckx ballano 3 milioni. Thorstvedt? Troppi i 9 milioni chiesti dal Sassuolo”

08 luglio 2024 09:11

Nazione: "Pradè ha in pugno Thorstvedt del Sassuolo. È lui il vero obiettivo per rinforzare la squadra"

05 luglio 2024 08:29

Corriere dello Sport: “Thorstvedt-Fiorentina a 9 milioni si può chiudere. Colpani e Almqvist le alternative” 

04 luglio 2024 08:20

TMW: "Un centrocampista difensivo sarà la priorità della Fiorentina. Idea Brescianini o Thorstvedt"

03 luglio 2024 10:01

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Thorstvedt, si può chiudere a 8 milioni. Folta concorrenza”

02 luglio 2024 09:47

Gazzetta: “Thorstvedt non vuole restare in Serie B, c’è la Fiorentina. C’è anche l’obiettivo Almqvist”

01 luglio 2024 08:13

Nazione: “Thorstvedt può essere il primo colpo della Fiorentina. La chiusura con il Sassuolo può arrivare a 5 milioni”

26 giugno 2024 08:27

Da Sassuolo sicuri: "La Fiorentina è interessata a Thorstvedt. Il centrocampista piace anche Bologna e Lazio"

13 giugno 2024 18:20

Sassuolo bottega delle occasioni, idea Thorstvedt per il centrocampo della Fiorentina

12 giugno 2024 22:27

Corriere dello Sport: “Pradè chiama Carnevali, vuole Boloca e Thorstvedt dal Sassuolo”

09 giugno 2024 09:43

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