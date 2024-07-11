Nazione svela: “La Fiorentina deve fare almeno altri cinque acquisti. Bove costa troppo. Thorstvedt promesso sposo”

Rispetto all'anno scorso per la Fiorentina è più difficile piazzare gli esuberi

Ikoné, Nzola, ma anche Sabiri e Amrabat. Rispetto allo scorso anno sembra più complicato piazzare sul mercato i calciatori individuati come esuberi. Servono almeno altri cinque calciatori: un difensore, due centrocampisti, un trequartista/esterno e una punta. I tempi per averli tutti non saranno brevi, anche perché le richieste sono assai esose, tipo 20 milioni per Bove. Gli stessi che il Monza vuole per Andrea Colpani, uno di quelli che si possono considerare in cima alla lista degli obiettivi assieme a quel Kristian Thorstvedt che ormai da settimane è promesso sposo della società viola. Lo scrive La Nazione.

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