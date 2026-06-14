Repubblica titola: "Comincia la rivoluzione di Paratici, cambi nello staff medico e comunicazione"

Il direttore Paratici comincia a breve una grande rivoluzione in viola

Il piano strategico di Fabio Paratici per proiettare la Fiorentina nell'élite del calcio moderno è ormai entrato nella fase operativa. Già un mese fa, poco prima del match contro la Juventus, l'uomo mercato dei viola aveva delineato le linee guida del suo progetto: una metamorfosi che non si ferma alla rivoluzione tecnica — con Fabio Grosso subentrato a Paolo Vanoli — ma che punta a rifondare l'intera architettura societaria.

Secondo quanto rivelato dalle pagine fiorentine di Repubblica, questo programma di ampio respiro è stato recentemente discusso e blindato negli Stati Uniti durante un summit tra Paratici e il patron Commisso, forte di un legame contrattuale della durata di quattro anni. Sul piano del management, la prima grande novità arriva dal mondo della Formula 1 con l'innesto di Francesco Picciotto, ex Ferrari, nel ruolo di revenues & marketing director. A lui è affidato il compito di dare nuova linfa a un reparto commerciale dai margini di crescita elevatissimi, soprattutto attraverso la ricerca di sponsorizzazioni di respiro globale dopo la conclusione del rapporto con la Holding Lamioni. Per quanto riguarda invece la gestione quotidiana e logistica del Viola Park — un gioiello infrastrutturale che necessita ancora di essere sfruttato al massimo delle sue potenzialità — la scelta è caduta su Paolo Morganti; l'ex DG del Catanzaro, storico fedelissimo di Paratici fin dall'esperienza alla Juventus, prenderà in mano le redini operative del centro sportivo, supervisionando ogni dettaglio della routine di atleti e staff.

La ristrutturazione della galassia viola è comunque ben lontana dal concludersi: nelle prossime settimane sono attesi nuovi ingressi strategici nella comunicazione, dove arriveranno professionisti che hanno già collaborato con il dirigente in passato al posto di alcune figure legate alla vecchia governance firmata Barone-Ferrari, e nell'area medica, con l'inserimento di specialisti focalizzati sull'ottimizzazione delle prestazioni atletiche. L'ambizione della proprietà è quella di innestare una vera e propria mentalità vincente in ogni singola componente del club, un cambio di paradigma culturale considerato da Paratici cruciale tanto quanto la campagna acquisti sul mercato.