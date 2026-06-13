Paratici dall'America: "Stiamo facendo di tutto per costruire una Fiorentina più forte possibile"
Alla festa dei tifosi nel Valdarno, Fabio Paratici, in collegamento telefonico, ha parlato ai tifosi viola
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2026 21:43
Alla festa Viola del Valdarno ha parlato, attraverso una telefonata, il direttore sportivo Fabio Paratici, queste le sue parole:
«Un saluto e grazie per il sostegno che ci dimostrate. Sono arrivato soltanto cinque mesi fa e posso assicurare che stiamo facendo tutto il possibile per costruire qualcosa di importante e allestire la squadra migliore possibile. Tutti noi siamo pienamente concentrati sull’obiettivo di regalare a Firenze e alla Fiorentina i risultati e le soddisfazioni che meritano».