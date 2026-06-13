Paratici dall'America: "Stiamo facendo di tutto per costruire una Fiorentina più forte possibile"

Alla festa dei tifosi nel Valdarno, Fabio Paratici, in collegamento telefonico, ha parlato ai tifosi viola

Alla festa Viola del Valdarno ha parlato, attraverso una telefonata, il direttore sportivo Fabio Paratici, queste le sue parole:

«Un saluto e grazie per il sostegno che ci dimostrate. Sono arrivato soltanto cinque mesi fa e posso assicurare che stiamo facendo tutto il possibile per costruire qualcosa di importante e allestire la squadra migliore possibile. Tutti noi siamo pienamente concentrati sull’obiettivo di regalare a Firenze e alla Fiorentina i risultati e le soddisfazioni che meritano».