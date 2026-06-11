Chi è davvero Daniel Levy: il manager che ha costruito un impero al Tottenham intriga Firenze

Dal nuovo stadio da oltre un miliardo alle trattative più dure del calcio europeo: il profilo dell'uomo che divide i tifosi ma che ha rivoluzionato gli Spurs

Il suo nome è emerso nelle ultime ore tra le indiscrezioni che riguardano il futuro della Fiorentina e l'eventuale interesse per il club della famiglia Commisso. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma il semplice accostamento è sufficiente per riportare sotto i riflettori una delle figure più influenti e controverse del calcio europeo degli ultimi venticinque anni: Daniel Levy.

Per capire chi sia davvero Levy bisogna partire dal Tottenham. Quando nel 2001 assunse il controllo operativo del club londinese insieme al gruppo ENIC, gli Spurs erano una società storica ma lontana dall'élite europea. Nel corso della sua lunga gestione, invece, il Tottenham è diventato un brand globale, aumentando in maniera esponenziale il proprio valore economico e consolidandosi stabilmente tra le grandi della Premier League.

Il capolavoro di Levy è stato soprattutto fuori dal campo. Sotto la sua guida sono nati il modernissimo Tottenham Hotspur Stadium e il centro sportivo di Hotspur Way, due infrastrutture che hanno cambiato la dimensione del club e che ancora oggi vengono considerate tra le migliori al mondo. La sua gestione ha trasformato il Tottenham in una macchina da ricavi capace di competere economicamente con realtà storicamente più blasonate.

Ma Levy non è mai stato soltanto un dirigente. Nel mondo del calcio è diventato una vera e propria istituzione. Per molti anni è stato considerato il negoziatore più duro d'Europa. Presidenti, direttori sportivi e procuratori sapevano che trattare con lui significava affrontare settimane, se non mesi, di discussioni. Giocatori come Gareth Bale, Luka Modric e Harry Kane hanno contribuito a costruire la sua reputazione di uomo inflessibile quando si trattava di difendere gli interessi economici del club.

Proprio questa filosofia gli ha garantito l'ammirazione di molti osservatori ma anche l'ostilità di una parte consistente della tifoseria del Tottenham. A Levy è stato spesso rimproverato di aver privilegiato la sostenibilità finanziaria rispetto alla ricerca ossessiva del successo sportivo. Nonostante una finale di Champions League raggiunta nel 2019 e una costante presenza nelle competizioni europee, gli Spurs non sono mai riusciti a trasformare la propria crescita economica in un ciclo vincente all'altezza delle aspettative.

Negli ultimi anni la sua figura è diventata sempre più divisiva. Da una parte chi lo considera il principale artefice della crescita del Tottenham, dall'altra chi ritiene che la sua gestione prudente abbia impedito al club di compiere il definitivo salto di qualità. Un dibattito che ha accompagnato tutta la fase finale della sua esperienza londinese e che si è concluso nel 2025 con la sua uscita dalla guida operativa del club dopo quasi venticinque anni.

Anche dopo l'addio alla presidenza, Levy è rimasto un personaggio centrale nel panorama calcistico internazionale. La sua esperienza nella gestione di asset sportivi, nella valorizzazione dei brand e nello sviluppo infrastrutturale continua a renderlo uno dei dirigenti più rispettati del settore.

Ed è proprio questo aspetto che rende intriganti le voci che lo accostano alla Fiorentina. Se davvero un giorno dovesse interessarsi al club viola, non arriverebbe a Firenze soltanto un investitore. Arriverebbe uno degli uomini che più di tutti hanno contribuito a ridefinire il concetto moderno di gestione calcistica: meno presidente tifoso e più amministratore globale, capace di vedere una società sportiva come un'impresa internazionale da sviluppare e valorizzare nel lungo periodo.

Per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni. Ma il nome di Daniel Levy basta da solo ad accendere la fantasia di una piazza che sogna di vedere la Fiorentina compiere un ulteriore salto di dimensione, dentro e fuori dal campo.