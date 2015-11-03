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Notizie Tottenham Fiorentina

Dall'Inghilterra: "Solomon vuole tornare al Tottenham, il giocatore sarebbe felice di avere De Zerbi"

16 maggio 2026 19:16

Solomon riparte da Londra: Conference e finale di stagione per guadagnarsi la Fiorentina

05 aprile 2026 23:32

De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: per lui 5 anni di contratto, a breve la firma e l'annuncio

31 marzo 2026 11:38

Tudor fa il fenomeno. Schiera il secondo portiere, al 15° perde 3-0 e al 16° lo sostituisce

10 marzo 2026 22:59

TMW scrive: Fagioli stuzzica la Premier, sondaggi di Newcastle e Tottenham per l'estate

01 marzo 2026 00:08

Corriere dello Sport: "Nuovo tentativo Fiorentina per Dragusin. Ma è destinato a restare al Tottenham"

01 febbraio 2026 10:23

La Fiorentina non molla Dragusin. Nazione: “L’all in finale su di lui. I viola aspetteranno fino a lunedì”

30 gennaio 2026 09:24

Nazione svela: “Col passare dei giorni aumentano le chance di Paratici di portare Dragusin alla Fiorentina”

29 gennaio 2026 08:59

Dall'Inghilterra: "Paratici andrà alla Fiorentina, ma a gennaio seguirà il mercato del Tottenham"

11 gennaio 2026 19:43

Agente Dragusin: "Fiorentina? con tutto il rispetto ma non sarebbe la strada giusta per lui"

09 gennaio 2026 23:38

Pedullà: "Per Dragusin serve un prestito con obbligo di riscatto, è un'operazione che costa"

09 gennaio 2026 15:40

Nazione: “Paratici al Viola Park dopo il 10. Ostruzione strategica da parte del Tottenham”

08 gennaio 2026 09:39

Frank chiarisce: “Paratici? Gli stiamo pagando lo stipendio, lavora duramente per la nostra causa”

07 gennaio 2026 16:09

Corriere dello Sport: "Paratici proverà a convincere Dragusin. Ma serve limare l'ingaggio"

06 gennaio 2026 10:31

Franck frena la Fiorentina: "Paratici è il nostro DS, sta lavorando duramente per il Tottenham"

02 gennaio 2026 23:56

Konur rivela: "Fiorentina e Valencia interessate a riportare in Europa Emerson Royal"

02 gennaio 2026 23:05

Solomon primo rinforzo targato Paratici per la Fiorentina. Gli infortuni la maggiore incognita

01 gennaio 2026 22:00

Romano rivela: "La Fiorentina ha raggiunto un accordo con l'esterno del Tottenham Solomon"

31 dicembre 2025 19:39

Paratici via dal Tottenham? Frank: "Qualcosa che spetta anche a qualcuno più in alto nel club"

25 dicembre 2025 11:23

Vaciago (Tuttosport): "Alla Juve ciclo straordinario, Paratici un vincente, tra i migliori al mondo"

20 dicembre 2025 22:01

Ceferin duro sugli stadi italiani: "Infrastrutture terribili, Comuni e Governo devono migliorare la situazione"

14 agosto 2025 14:06

Dall'Argentina: "Fiorentina interessata a Veliz del Tottenham. Su di lui anche il Rosario Central"

02 giugno 2025 17:26

La finale di Europa League dimostra che le finali hanno poco senso, il Tottenham trionfa con 1 tiro

21 maggio 2025 23:14

Tuttosport: “Arsenal e Tottenham osservano Kean: duello fra le due big inglesi. Clausola da 52 milioni”

09 febbraio 2025 09:52

Paura per Bentancur, crolla a terra ed esce in barella con l'ossigeno. È in ospedale ma cosciente

08 gennaio 2025 23:46

Corriere dello Sport: “Il sogno della Fiorentina è Dragusin del Tottenham. Quarta felice del ritorno in patria”

28 dicembre 2024 10:35

Il retroscena dal Marocco sull'arrivo di Richardson. Lo voleva il Tottenham ma Palladino l'ha convinto

25 novembre 2024 19:07

Corriere dello Sport: "Kayode ha giocato poco, Liverpool alla finestra. La Fiorentina chiede 30 milioni"

14 ottobre 2024 11:27

Dall'Argentina, La Fiorentina è su Alejo Veliz del Tottenham. Prevista offerta in questi giorni per l'attaccante

01 agosto 2024 18:33

Dall'Inghilterra: "Forte interesse del Tottenham per Kayode. La Fiorentina chiede 40 milioni"

21 giugno 2024 16:58

TgR Rai: "La Fiorentina incontrerà anche Gabbanini, ex capo scouting del Tottenham"

22 maggio 2024 19:28

Omicidio vicino lo stadio del Tottenham ma la partita alle 19 si gioca lo stesso

07 aprile 2024 18:29

La lettera di Kulusevski: "Alla Juve ero in imbarazzo, vedevo che al mio posto giocava anche chi non era ala"

12 marzo 2024 22:54

TMW rivela: "La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Alejo Veliz del Tottenham"

31 gennaio 2024 21:52

Di Marzio annuncia: "Il colpo della Fiorentina per l'esterno potrebbe essere Bryan Gil del Tottenham"

08 gennaio 2024 23:17

"In Inghilterra punito chi fa gli occhi a mandorla. Al tifoso della Juventus che fa l'annegamento, zero sanzioni"

09 novembre 2023 15:13

Una brutta notizia per Amrabat, l'Atletico Madrid trova l'accordo con Højbjerg del Tottenham

24 luglio 2023 02:46

Nazione: "Cabral-Tottenham pista concreta, Fiorentina pronta ad ascoltare eventuali offerta"

23 luglio 2023 09:19

Dall'Inghilterra: "Il Tottenham vuole Cabral per sostituire Harry Kane se dovesse essere ceduto"

21 luglio 2023 01:05

Da meteora alla Fiorentina a colpo in Premier? Il Tottenham vuole riportare Pedro in Europa

20 luglio 2023 16:20

Sfuma ancora Vicario per la Fiorentina. Va al Tottenham per 19 milioni e contratto fino al 2028

22 giugno 2023 19:07

Sfuma Vicario per la Fiorentina, accordo tra l'Empoli e il Tottenham sulla base di 20 milioni di euro

21 giugno 2023 21:39

Criscitiello annuncia: "Il Tottenham piomba su Vicario. Gli Spurs stanno trattando con l'Empoli"

21 giugno 2023 16:30

I brogli di Paratici con la Juventus sono una batosta in Inghilterra, è sospeso dal Tottenham

31 marzo 2023 23:37

Lo spogliatoio del Tottenham accusa Conte dopo l'addio: "Un clima tossico e marcio con lui"

27 marzo 2023 15:09

Pioli: "Non abbiamo perso contro la Fiorentina perchè pensavamo al Tottenham, erano meglio di noi"

09 marzo 2023 14:09

Crudeli: "Pensiero al Tottenham? Milan deve volare basso. Fiorentina esprime un ottimo calcio"

02 marzo 2023 19:09

Il City come la Fiorentina: Conte piange ancora, il Tottenham si fa rimontare da 2-0 a 4-2

19 gennaio 2023 23:09

TMW, il PSG farà un'offerta per Amrabat. Lo vogliono anche Klopp e Conte, parte per 30 milioni

27 dicembre 2022 11:13

Dalla Spagna: "Amrabat piace a tutte le big europee, ma vorrebbe trasferirsi al Liverpool di Klopp"

19 dicembre 2022 11:35

Ennesimo errore strategico della Fiorentina, perchè non ha rinnovato Amrabat dopo addio Torreira?

17 dicembre 2022 12:28

Conte scrive messaggio a Paratici: "Con Amrabat nel mezzo non passa nessuno". Lo vuole al Tottenham

11 dicembre 2022 17:33

Conferme dall'Inghilterra: Liverpool e Tottenham pronte all'assalto per Amrabat già a gennaio

08 dicembre 2022 21:35

Gazzetta, Siviglia e Liverpool su Amrabat ma la Fiorentina lo blinda. I viola hanno l'opzione

04 dicembre 2022 10:14

Nazione, Premier su Amrabat ma Pradè pensa al contrattacco: rinnovo al suo ritorno dal Mondiale?

03 dicembre 2022 09:37

Repubblica, il futuro di Amrabat è alla Fiorentina: viola pronti a trattare il rinnovo al ritorno dal Mondiale

29 novembre 2022 09:25

Repubblica, Amrabat sotto i riflettori, Tottenham pronto a farsi avanti. Ora urge il rinnovo

28 novembre 2022 09:40

Antonio Conte sotto accusa, tifosi del Tottenham vogliono l'esonero: "Ci fa giocare come il Burnley"

24 ottobre 2022 15:18

Gollini vittima di Pio e Amedeo. Conto di 7 mila euro, e scherzi notturni in casa anche a Kulusevski

05 ottobre 2022 23:51

Rissa tra Conte e Tuchel in Chelsea-Tottenham: "Si guarda in faccia quando si stringe la mano"

15 agosto 2022 01:00

Pedullà: "La Fiorentina ci ha provato per Lo Celso ma la sua volontà sul Villarreal ha fatto la differenza"

12 agosto 2022 16:09

Nazione, la Fiorentina c’è su Lo Celso: il Tottenham pensa al prestito con riscatto 

11 agosto 2022 08:42

Dalla Spagna, Lo Celso vicino al Villarreal, il Tottenham ha aperto al prestito secco senza riscatto

10 agosto 2022 12:23

Nazione, Lo Celso, il Tottenham potrebbe aprire ad un prestito: corsa a due Fiorentina-Villarreal

10 agosto 2022 08:59

Repubblica, Lo Celso-Fiorentina sarà decisiva la volontà del giocatore. Può arrivare in prestito?

10 agosto 2022 08:46

Pedullà fa sognare: "Lo Celso obiettivo della Fiorentina, dieci giorni fa il rilancio con il Tottenham"

09 agosto 2022 12:05

Fabrizio Romano scrive: "Lo Celso vicino al ritorno al Villarreal in prestito con diritto di riscatto"

08 agosto 2022 18:20

Nazione, Lo Celso-Fiorentina giovedì giorno cruciale. Svolta possibile grazie a Commisso

08 agosto 2022 08:09

Nazione, Lo Celso-Fiorentina? Spunta l’ipotesi prestito con diritto di riscatto nel 2023

07 agosto 2022 08:28

Nazione, Lo Celso-Fiorentina c'è l'accordo, manca quello con il Tottenham. Villarreal distante

05 agosto 2022 08:52

L'assist di Conte alla Fiorentina: "Lo Celso? Avere giocatori scontenti non fa bene alla squadra"

04 agosto 2022 19:42

Nazione, Fiorentina vigile su Lo Celso, l’accordo con il Villarreal manca ma il Tottenham spara 

04 agosto 2022 09:03

Corriere Fiorentino, Milenkovic ad un bivio, entro 4 giorni la decisione: Juve e Tottenham in pole

02 agosto 2022 08:53

Nazione, Lo Celso-Fiorentina operazione congelata, il Tottenham chiede 20 milioni, nodo formula

27 luglio 2022 08:44

Corriere dello Sport, Lo Celso-Fiorentina contatti interrotti: il Tottenham non apre al prestito 

26 luglio 2022 08:42

Conferme anche dall'Argentina. TyC SPORTS riporta: "Fiorentina in forte pressing per Lo Celso".

26 luglio 2022 01:38

Dall'Inghilterra: "Fiorentina su Lo Celso, offerto al Tottenham un prestito con riscatto a 17 milioni"

21 luglio 2022 18:40

Nazione, Lo Celso-Fiorentina? Trattativa complicata, il Tottenham vuole cederlo a titolo definitivo

21 luglio 2022 09:14

Nazione, Fiorentina su Lo Celso: vuole il prestito con diritto di riscatto a 20 milioni bonus compresi

20 luglio 2022 09:12

Nazione, Lo Celso-Fiorentina il nodo è l’ingaggio da 4,5 milioni: resta un’opzione affascinante 

17 luglio 2022 09:26

Corriere dello Sport, la Fiorentina tenta Lo Celso. Ma il Tottenham chiede 20 milioni

16 luglio 2022 13:39

Nazione, Lo Celso più di un’idea, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto 

16 luglio 2022 09:01

TMW, il Tottenham ha preso il mago delle punizioni Vio, ha fatto la fortuna della Fiorentina di Montella

29 giugno 2022 12:42

Nazione, la Fiorentina ha scelto Gollini, pronta un'operazione in prestito con diritto di riscatto

27 maggio 2022 09:52

Klopp demolisce il catenaccio di Conte: "Il suo calcio non mi piace, non a caso è quinto in classifica"

08 maggio 2022 13:56

Dalla Liguria, osservatori da tutta Europa a La Spezia per seguire da vicino i giocatori della Fiorentina

16 febbraio 2022 10:48

Retroscena Vlahovic, Tottenham si era inserito nella trattativa e aveva offerto più soldi alla Fiorentina

05 febbraio 2022 11:38

Pulgar vicino al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Cosi Amrabat resta alla Fiorentina

30 gennaio 2022 20:53

Repubblica, Lo Celso-Amrabat, intrigo di mercato tra Tottenham e Fiorentina

28 gennaio 2022 10:27

Dall'Argentina: "La trattativa della Fiorentina per Lo Celso si è interrotta, ostacolo ingaggio"

28 gennaio 2022 02:10

De Santis: "Dall'Argentina mi dicono che Lo Celso gradisce l'opzione Fiorentina. Qualcosa c'è"

27 gennaio 2022 20:50

CorSport, Amrabat-Tottenham intesa vicina: prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni

27 gennaio 2022 09:28

Dall'Argentina svelano l'enigma: "La Fiorentina sta provando a prendere Lo Celso dal Tottenham"

27 gennaio 2022 05:48

Valcareggi rivela: "Se Vlahovic avesse avuto la richiesta di Conte poteva non andare alla Juve"

26 gennaio 2022 19:35

Amrabat vicino al Tottenham in prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto a 15 milioni

26 gennaio 2022 11:31

Pedullà conferma: "Amrabat se ne va ed è vicinissimo al Tottenham, trattativa vicina alla conclusione"

25 gennaio 2022 22:44

Dall'Inghilterra confermano, Antonio Conte vuole Amrabat al Tottenham, primi contatti positivi

25 gennaio 2022 14:50

Fabrizio Romano annuncia: "Il Tottenham vuole Amrabat in caso di cessione di Ndombelè al Psg"

24 gennaio 2022 01:26

Conte parla di Vlahovic: "Se ho paura di averlo contro? In questo momento ho altri problemi"

19 gennaio 2022 19:57

Nato e cresciuto alla Fiorentina, adesso Gollini viene bocciato da Conte, dirà addio al Tottenham

30 dicembre 2021 19:30

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