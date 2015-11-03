Notizie Tottenham Fiorentina

Dall'Inghilterra: "Solomon vuole tornare al Tottenham, il giocatore sarebbe felice di avere De Zerbi"
16 maggio 2026 19:16
Solomon riparte da Londra: Conference e finale di stagione per guadagnarsi la Fiorentina
05 aprile 2026 23:32
De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: per lui 5 anni di contratto, a breve la firma e l'annuncio
31 marzo 2026 11:38
Tudor fa il fenomeno. Schiera il secondo portiere, al 15° perde 3-0 e al 16° lo sostituisce
10 marzo 2026 22:59
TMW scrive: Fagioli stuzzica la Premier, sondaggi di Newcastle e Tottenham per l'estate
01 marzo 2026 00:08
Corriere dello Sport: "Nuovo tentativo Fiorentina per Dragusin. Ma è destinato a restare al Tottenham"
01 febbraio 2026 10:23
La Fiorentina non molla Dragusin. Nazione: “L’all in finale su di lui. I viola aspetteranno fino a lunedì”
30 gennaio 2026 09:24
Nazione svela: “Col passare dei giorni aumentano le chance di Paratici di portare Dragusin alla Fiorentina”
29 gennaio 2026 08:59
Dall'Inghilterra: "Paratici andrà alla Fiorentina, ma a gennaio seguirà il mercato del Tottenham"
11 gennaio 2026 19:43
Agente Dragusin: "Fiorentina? con tutto il rispetto ma non sarebbe la strada giusta per lui"
09 gennaio 2026 23:38
Pedullà: "Per Dragusin serve un prestito con obbligo di riscatto, è un'operazione che costa"
09 gennaio 2026 15:40
Nazione: “Paratici al Viola Park dopo il 10. Ostruzione strategica da parte del Tottenham”
08 gennaio 2026 09:39
Frank chiarisce: “Paratici? Gli stiamo pagando lo stipendio, lavora duramente per la nostra causa”
07 gennaio 2026 16:09
Corriere dello Sport: "Paratici proverà a convincere Dragusin. Ma serve limare l'ingaggio"
06 gennaio 2026 10:31
Franck frena la Fiorentina: "Paratici è il nostro DS, sta lavorando duramente per il Tottenham"
02 gennaio 2026 23:56
Konur rivela: "Fiorentina e Valencia interessate a riportare in Europa Emerson Royal"
02 gennaio 2026 23:05
Solomon primo rinforzo targato Paratici per la Fiorentina. Gli infortuni la maggiore incognita
01 gennaio 2026 22:00
Romano rivela: "La Fiorentina ha raggiunto un accordo con l'esterno del Tottenham Solomon"
31 dicembre 2025 19:39
Paratici via dal Tottenham? Frank: "Qualcosa che spetta anche a qualcuno più in alto nel club"
25 dicembre 2025 11:23
Vaciago (Tuttosport): "Alla Juve ciclo straordinario, Paratici un vincente, tra i migliori al mondo"
20 dicembre 2025 22:01
Ceferin duro sugli stadi italiani: "Infrastrutture terribili, Comuni e Governo devono migliorare la situazione"
14 agosto 2025 14:06
Dall'Argentina: "Fiorentina interessata a Veliz del Tottenham. Su di lui anche il Rosario Central"
02 giugno 2025 17:26
La finale di Europa League dimostra che le finali hanno poco senso, il Tottenham trionfa con 1 tiro
21 maggio 2025 23:14
Tuttosport: “Arsenal e Tottenham osservano Kean: duello fra le due big inglesi. Clausola da 52 milioni”
09 febbraio 2025 09:52
Paura per Bentancur, crolla a terra ed esce in barella con l'ossigeno. È in ospedale ma cosciente
08 gennaio 2025 23:46
Corriere dello Sport: “Il sogno della Fiorentina è Dragusin del Tottenham. Quarta felice del ritorno in patria”
28 dicembre 2024 10:35
Il retroscena dal Marocco sull'arrivo di Richardson. Lo voleva il Tottenham ma Palladino l'ha convinto
25 novembre 2024 19:07
Corriere dello Sport: "Kayode ha giocato poco, Liverpool alla finestra. La Fiorentina chiede 30 milioni"
14 ottobre 2024 11:27
Dall'Argentina, La Fiorentina è su Alejo Veliz del Tottenham. Prevista offerta in questi giorni per l'attaccante
01 agosto 2024 18:33
Dall'Inghilterra: "Forte interesse del Tottenham per Kayode. La Fiorentina chiede 40 milioni"
21 giugno 2024 16:58
TgR Rai: "La Fiorentina incontrerà anche Gabbanini, ex capo scouting del Tottenham"
22 maggio 2024 19:28
Omicidio vicino lo stadio del Tottenham ma la partita alle 19 si gioca lo stesso
07 aprile 2024 18:29
La lettera di Kulusevski: "Alla Juve ero in imbarazzo, vedevo che al mio posto giocava anche chi non era ala"
12 marzo 2024 22:54
TMW rivela: "La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Alejo Veliz del Tottenham"
31 gennaio 2024 21:52
Di Marzio annuncia: "Il colpo della Fiorentina per l'esterno potrebbe essere Bryan Gil del Tottenham"
08 gennaio 2024 23:17
"In Inghilterra punito chi fa gli occhi a mandorla. Al tifoso della Juventus che fa l'annegamento, zero sanzioni"
09 novembre 2023 15:13
Una brutta notizia per Amrabat, l'Atletico Madrid trova l'accordo con Højbjerg del Tottenham
24 luglio 2023 02:46
Nazione: "Cabral-Tottenham pista concreta, Fiorentina pronta ad ascoltare eventuali offerta"
23 luglio 2023 09:19
Dall'Inghilterra: "Il Tottenham vuole Cabral per sostituire Harry Kane se dovesse essere ceduto"
21 luglio 2023 01:05
Da meteora alla Fiorentina a colpo in Premier? Il Tottenham vuole riportare Pedro in Europa
20 luglio 2023 16:20
Sfuma ancora Vicario per la Fiorentina. Va al Tottenham per 19 milioni e contratto fino al 2028
22 giugno 2023 19:07
Sfuma Vicario per la Fiorentina, accordo tra l'Empoli e il Tottenham sulla base di 20 milioni di euro
21 giugno 2023 21:39
Criscitiello annuncia: "Il Tottenham piomba su Vicario. Gli Spurs stanno trattando con l'Empoli"
21 giugno 2023 16:30
I brogli di Paratici con la Juventus sono una batosta in Inghilterra, è sospeso dal Tottenham
31 marzo 2023 23:37
Lo spogliatoio del Tottenham accusa Conte dopo l'addio: "Un clima tossico e marcio con lui"
27 marzo 2023 15:09
Pioli: "Non abbiamo perso contro la Fiorentina perchè pensavamo al Tottenham, erano meglio di noi"
09 marzo 2023 14:09
Crudeli: "Pensiero al Tottenham? Milan deve volare basso. Fiorentina esprime un ottimo calcio"
02 marzo 2023 19:09
Il City come la Fiorentina: Conte piange ancora, il Tottenham si fa rimontare da 2-0 a 4-2
19 gennaio 2023 23:09
TMW, il PSG farà un'offerta per Amrabat. Lo vogliono anche Klopp e Conte, parte per 30 milioni
27 dicembre 2022 11:13
Dalla Spagna: "Amrabat piace a tutte le big europee, ma vorrebbe trasferirsi al Liverpool di Klopp"
19 dicembre 2022 11:35
Ennesimo errore strategico della Fiorentina, perchè non ha rinnovato Amrabat dopo addio Torreira?
17 dicembre 2022 12:28
Conte scrive messaggio a Paratici: "Con Amrabat nel mezzo non passa nessuno". Lo vuole al Tottenham
11 dicembre 2022 17:33
Conferme dall'Inghilterra: Liverpool e Tottenham pronte all'assalto per Amrabat già a gennaio
08 dicembre 2022 21:35
Gazzetta, Siviglia e Liverpool su Amrabat ma la Fiorentina lo blinda. I viola hanno l'opzione
04 dicembre 2022 10:14
Nazione, Premier su Amrabat ma Pradè pensa al contrattacco: rinnovo al suo ritorno dal Mondiale?
03 dicembre 2022 09:37
Repubblica, il futuro di Amrabat è alla Fiorentina: viola pronti a trattare il rinnovo al ritorno dal Mondiale
29 novembre 2022 09:25
Repubblica, Amrabat sotto i riflettori, Tottenham pronto a farsi avanti. Ora urge il rinnovo
28 novembre 2022 09:40
Antonio Conte sotto accusa, tifosi del Tottenham vogliono l'esonero: "Ci fa giocare come il Burnley"
24 ottobre 2022 15:18
Gollini vittima di Pio e Amedeo. Conto di 7 mila euro, e scherzi notturni in casa anche a Kulusevski
05 ottobre 2022 23:51
Rissa tra Conte e Tuchel in Chelsea-Tottenham: "Si guarda in faccia quando si stringe la mano"
15 agosto 2022 01:00
Pedullà: "La Fiorentina ci ha provato per Lo Celso ma la sua volontà sul Villarreal ha fatto la differenza"
12 agosto 2022 16:09
Nazione, la Fiorentina c’è su Lo Celso: il Tottenham pensa al prestito con riscatto
11 agosto 2022 08:42
Dalla Spagna, Lo Celso vicino al Villarreal, il Tottenham ha aperto al prestito secco senza riscatto
10 agosto 2022 12:23
Nazione, Lo Celso, il Tottenham potrebbe aprire ad un prestito: corsa a due Fiorentina-Villarreal
10 agosto 2022 08:59
Repubblica, Lo Celso-Fiorentina sarà decisiva la volontà del giocatore. Può arrivare in prestito?
10 agosto 2022 08:46
Pedullà fa sognare: "Lo Celso obiettivo della Fiorentina, dieci giorni fa il rilancio con il Tottenham"
09 agosto 2022 12:05
Fabrizio Romano scrive: "Lo Celso vicino al ritorno al Villarreal in prestito con diritto di riscatto"
08 agosto 2022 18:20
Nazione, Lo Celso-Fiorentina giovedì giorno cruciale. Svolta possibile grazie a Commisso
08 agosto 2022 08:09
Nazione, Lo Celso-Fiorentina? Spunta l’ipotesi prestito con diritto di riscatto nel 2023
07 agosto 2022 08:28
Nazione, Lo Celso-Fiorentina c'è l'accordo, manca quello con il Tottenham. Villarreal distante
05 agosto 2022 08:52
L'assist di Conte alla Fiorentina: "Lo Celso? Avere giocatori scontenti non fa bene alla squadra"
04 agosto 2022 19:42
Nazione, Fiorentina vigile su Lo Celso, l’accordo con il Villarreal manca ma il Tottenham spara
04 agosto 2022 09:03
Corriere Fiorentino, Milenkovic ad un bivio, entro 4 giorni la decisione: Juve e Tottenham in pole
02 agosto 2022 08:53
Nazione, Lo Celso-Fiorentina operazione congelata, il Tottenham chiede 20 milioni, nodo formula
27 luglio 2022 08:44
Corriere dello Sport, Lo Celso-Fiorentina contatti interrotti: il Tottenham non apre al prestito
26 luglio 2022 08:42
Conferme anche dall'Argentina. TyC SPORTS riporta: "Fiorentina in forte pressing per Lo Celso".
26 luglio 2022 01:38
Dall'Inghilterra: "Fiorentina su Lo Celso, offerto al Tottenham un prestito con riscatto a 17 milioni"
21 luglio 2022 18:40
Nazione, Lo Celso-Fiorentina? Trattativa complicata, il Tottenham vuole cederlo a titolo definitivo
21 luglio 2022 09:14
Nazione, Fiorentina su Lo Celso: vuole il prestito con diritto di riscatto a 20 milioni bonus compresi
20 luglio 2022 09:12
Nazione, Lo Celso-Fiorentina il nodo è l’ingaggio da 4,5 milioni: resta un’opzione affascinante
17 luglio 2022 09:26
Corriere dello Sport, la Fiorentina tenta Lo Celso. Ma il Tottenham chiede 20 milioni
16 luglio 2022 13:39
Nazione, Lo Celso più di un’idea, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto
16 luglio 2022 09:01
TMW, il Tottenham ha preso il mago delle punizioni Vio, ha fatto la fortuna della Fiorentina di Montella
29 giugno 2022 12:42
Nazione, la Fiorentina ha scelto Gollini, pronta un'operazione in prestito con diritto di riscatto
27 maggio 2022 09:52
Klopp demolisce il catenaccio di Conte: "Il suo calcio non mi piace, non a caso è quinto in classifica"
08 maggio 2022 13:56
Dalla Liguria, osservatori da tutta Europa a La Spezia per seguire da vicino i giocatori della Fiorentina
16 febbraio 2022 10:48
Retroscena Vlahovic, Tottenham si era inserito nella trattativa e aveva offerto più soldi alla Fiorentina
05 febbraio 2022 11:38
Pulgar vicino al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Cosi Amrabat resta alla Fiorentina
30 gennaio 2022 20:53
Repubblica, Lo Celso-Amrabat, intrigo di mercato tra Tottenham e Fiorentina
28 gennaio 2022 10:27
Dall'Argentina: "La trattativa della Fiorentina per Lo Celso si è interrotta, ostacolo ingaggio"
28 gennaio 2022 02:10
De Santis: "Dall'Argentina mi dicono che Lo Celso gradisce l'opzione Fiorentina. Qualcosa c'è"
27 gennaio 2022 20:50
CorSport, Amrabat-Tottenham intesa vicina: prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni
27 gennaio 2022 09:28
Dall'Argentina svelano l'enigma: "La Fiorentina sta provando a prendere Lo Celso dal Tottenham"
27 gennaio 2022 05:48
Valcareggi rivela: "Se Vlahovic avesse avuto la richiesta di Conte poteva non andare alla Juve"
26 gennaio 2022 19:35
Amrabat vicino al Tottenham in prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto a 15 milioni
26 gennaio 2022 11:31
Pedullà conferma: "Amrabat se ne va ed è vicinissimo al Tottenham, trattativa vicina alla conclusione"
25 gennaio 2022 22:44
Dall'Inghilterra confermano, Antonio Conte vuole Amrabat al Tottenham, primi contatti positivi
25 gennaio 2022 14:50
Fabrizio Romano annuncia: "Il Tottenham vuole Amrabat in caso di cessione di Ndombelè al Psg"
24 gennaio 2022 01:26
Conte parla di Vlahovic: "Se ho paura di averlo contro? In questo momento ho altri problemi"
19 gennaio 2022 19:57
Nato e cresciuto alla Fiorentina, adesso Gollini viene bocciato da Conte, dirà addio al Tottenham
30 dicembre 2021 19:30
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