Di Marzio annuncia: “Il colpo della Fiorentina per l’esterno potrebbe essere Bryan Gil del Tottenham”

La Fiorentina è al lavoro per regalare un esterno a Vincenzo Italiano e in quel ruolo il colpo potrebbe essere Bryan Gil del Tottenham. Ala spagnola classe 2001, sarebbe il profilo ideale per le esigenze del club viola e gli Spurs aprirebbero al trasferimento. Nella scorsa stagione era stato in prestito al Siviglia e aveva fatto molto bene contro la Juventus in Europa League. Lo scrive Gianluca Di Marzio

