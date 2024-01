Pedullà annuncia: “Il Napoli ha chiesto Barak alla Fiorentina, senza nessun giocatore in cambio”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha chiesto alla Fiorentina di prendere Barak in questa sessione di mercato, nella proposta iniziale della società partenopea non ci sono contropartite tecniche offerte al club viola. Il classe 94 della Fiorentina in questa stagione non sta trovando molto spazio e non sta regalando grandi prestazioni, complice anche dei problemi fisici estivi che non gli hanno fatto fare la preparazione.

