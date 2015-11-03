Notizie Pedulla Fiorentina

Pedullà annuncia: "La Fiorentina farà l’ultima proposta per il rinnovo di Fortini. La Roma segue"
10 aprile 2026 23:48
Pedullà durissimo: "Palladino deve essere più umile, ha scritto la pagina più nera come sconfitta dell'Atalanta"
12 marzo 2026 14:19
Pedullà: "All'Inter per il petardo la stessa multa data alla Fiorentina per la scritta Juve Merda. Vergogna"
06 febbraio 2026 14:10
Pedullà: "I dialoghi tra Fiorentina e Cagliari per uno scambio tra Kouamè e Luvumbo continuano"
02 febbraio 2026 16:27
Pedullà: "Nuovo tentativo di Paratici per portare Rugani alla Fiorentina, ma lui vuole solo la Lazio"
01 febbraio 2026 11:55
Pedullà: "Nel pomeriggio primi contatti diretti tra Roma e Fiorentina per Nicolò Fortini"
30 gennaio 2026 23:35
Pedullà: "La Roma alzerà l'offerta per Fortini, Ranieri verso la permanenza. Kouame sta rifiutando tutto"
30 gennaio 2026 15:09
Pedullà: "Arrivato il via libera della Fiorentina, accordo totale con il Sassuolo per Nzola"
28 gennaio 2026 21:54
Pedullà: "Ranieri più passa il tempo più è difficile che parta, il Bologna su Fazzini. Caviglia al Parma"
27 gennaio 2026 15:06
Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"
27 gennaio 2026 00:10
Pedullà conferma: "Nicolussi Caviglia al Parma, il via libera già nelle prossime ore"
26 gennaio 2026 23:36
Pedullà: "Per Ranieri la storia con la Fiorentina è finita. Coppola al Paris FC, per Fortini tutto fermo"
23 gennaio 2026 15:07
Pedullà conferma: "Schalke 04 in vantaggio per Dzeko, operazione vicina alla chiusura"
20 gennaio 2026 22:44
Pedullà: "L'agente di Fortini spinge per la Roma, occhio a Ranieri in uscita. Dzeko verso lo Schalke"
20 gennaio 2026 15:14
Pedullà: "La Roma offre 8 milioni per Fortini, la Fiorentina chiede 16. Chiesto Fabbian, Italiano fa muro"
16 gennaio 2026 19:06
Pedullà: "Il sogno dell’Atalanta è quello di riportare Gosens a Bergamo. La Fiorentina non lo cede"
15 gennaio 2026 00:31
Pedullà: “Timido sondaggio dell’Atalanta per Gosens. Roma e Juventus su Gudmundsson ma porte chiuse”
13 gennaio 2026 16:38
Pedullà: “Enorme interesse della Roma per Fortini, la Fiorentina non apre ma c’è il problema rinnovo”
13 gennaio 2026 16:17
Pedullà: "In definizione Harrison, Cagliari su Nicolussi, la Fiorentina chiede soldi. Il Bologna vuole Fazzini"
13 gennaio 2026 15:14
Pedullà rivela: "Prosegue il pressing Viola per Baldanzi, nuovi contatti anche in mattinata"
10 gennaio 2026 15:21
Pedullà: “Dodó? Sarei molto sorpreso se Marotta e Paratici facessero affari visti i loro rapporti”
09 gennaio 2026 16:34
Pedullà: "Baldanzi piace moltissimo alla Fiorentina. Se non si trova una soluzione Nzola resta al Pisa"
09 gennaio 2026 15:18
Pedullà: "Brescianini piace ma c'è anche il Cagliari: i sardi prenderebbero anche Nicolussi Caviglia"
06 gennaio 2026 16:07
Pedullà: "Piace Brescianini, deciderà l'Atalanta. Su Chiesa non c'è nulla, Dragusin ha tante richieste"
06 gennaio 2026 15:36
Pedullà rivela: "Non ci sono margini di manovra per uno scambio tra Mandragora e Casadei"
01 gennaio 2026 17:02
Fiorentina su Samardzic. Pedullà: "L'Atalanta non fa sconti, servono 18-20 milioni. C'è la Lazio"
01 gennaio 2026 10:49
Pedullà: "Lazio torna su Samardzic, l'Atalanta richiede un'offerta importante. Sarri lo vuole entro 10 giorni"
30 dicembre 2025 18:14
Pedullà rivela: "Offerto Piccoli per Castellanos, ma la Lazio rifiuta, non si adatta al gioco di Sarri"
29 dicembre 2025 17:37
Il retroscena: "Incontro tra Goretti e Paratici anche nei giorni scorsi a Roma. Siamo ai dettagli"
22 dicembre 2025 22:02
Pedullà: "Paratici è l'unico dirigente davvero sondato dalla viola. Entro 48 ore la risposta"
20 dicembre 2025 17:18
Pedullà: "Contatti con Paratici per liberarlo dal Tottenham, si attende una risposta dal dirigente"
20 dicembre 2025 15:20
Pedullà: "Alla Fiorentina ci vuole uno come Ballardini, sa isolare le squadre da tutto"
15 dicembre 2025 14:06
Pedullà su Dzeko: “La Fiorentina è inguardabile per colpa loro, non dei tifosi. L’AEK sembrava il City”
28 novembre 2025 16:24
Pedullà duro su Pioli: “Si è capito che è andato via e che è arrivato Vanoli, si vede la sua mano”
25 novembre 2025 19:12
Pedullà: "Vanoli il favorito per la Fiorentina, ma prima c'è una partita e c'è chi spinge per Palladino"
05 novembre 2025 22:14
Pedullà: "Altro che amore per Firenze. Pioli, senza umiltà, non ha voluto rinunciare neanche a un centesimo"
04 novembre 2025 17:00
Pedullà: “Vanoli non decolla, De Rossi è stato proposto alla Fiorentina. Mancano accordi per salutare Pioli”
02 novembre 2025 23:59
Pedullà: "La Fiorentina a Milano si è sgretolata e le uniche responsabilità sono di Pioli, non dei tifosi"
22 ottobre 2025 21:59
Pedullà sicuro: “La Fiorentina non valuta l’esonero di Pioli. Non pensa ad altre alternative”
01 ottobre 2025 16:31
Pedullà contro Trevisani: “Per difendere un allenatore non bisogna infamare Firenze e i fiorentini. Sarà colpa di Pioli se la squadra non rende?!”
24 settembre 2025 15:24
Pedullà fiducioso: “La Fiorentina ha un organico forte, non mi lascio condizionare da tre partite”
14 settembre 2025 16:58
Pedullà rilancia: “Ceballos ha aperto alla Fiorentina. Dopo Ikone si cerca di cedere altri esuberi”
31 agosto 2025 16:14
Pedullà: "La Fiorentina ha messo Lindelof in stand-by. Nessun contatto con l'Atalanta per Comuzzo"
29 agosto 2025 15:07
Pedullà: “Comuzzo resta alla Fiorentina al 92%. Lindelof ha dato la sua apertura al trasferimento"
28 agosto 2025 15:04
Pedullà: "Comuzzo ha rifiutato 5 milioni l'anno dall'Al-Hilal, ogni tanto i soldi non sono tutto"
28 agosto 2025 00:16
Pedullà: "La Fiorentina non è su Diogo Leite. Offerto un biennale più opzione a Lindelof"
27 agosto 2025 15:44
Pedullà: "Trattativa avanzata per Nicolussi Caviglia per 7 milioni. Lindelof può arrivare, Comuzzo può andar via"
26 agosto 2025 16:34
Pedullà: “Fiorentina sempre più convinta di Nicolussi Caviglia. Può essere l’alternativa a Fagioli”
26 agosto 2025 14:09
Pedullà: “La Fiorentina non ha mai aperto alla cessione di Fortini. Lamptey può arrivare comunque”
26 agosto 2025 13:54
Pedullà: "La Fiorentina ha fatto un offerta per Lindelof, sfida ad Everton e Brentford"
26 agosto 2025 12:05
Pedullà: "La Fiorentina con forza su Nicolussi Caviglia. Non dipende dall'uscita di Mandragora"
26 agosto 2025 11:49
"La Fiorentina corre per Piccoli. 25 milioni più 3-4 di bonus, trattativa in stato avanzato con il Cagliari"
20 agosto 2025 17:54
Pedullà rivela: "Primi contatti tra Fiorentina e Cagliari per Piccoli. La valutazione è di 25 milioni"
20 agosto 2025 15:44
Pedullà: "Dalla Russia 15 milioni per Beltran. Ilenikhena piace alla Fiorentina, Piccoli costa 30 milioni"
19 agosto 2025 15:16
Pedullà chiarisce: "Pellegrini non è nella lista della Fiorentina, viola a posto a centrocampo"
19 agosto 2025 00:37
Pedullà: "Fiorentina ferma sul centravanti, ora si punta a vendere. Mandragora può restare, Pioli ci punta"
14 agosto 2025 17:25
Pedullà: "Il Torino sta provando a prendere Asslani, ma il Bologna è in contatto diretto con l'Inter"
13 agosto 2025 11:15
Pedullà: "La Fiorentina non pensa a Nicolussi, lavora su altri ruoli e al rinnovo di Mandragora"
13 agosto 2025 00:10
Pedullà: "La Fiorentina ferma sul centravanti, prima le cessioni. Su Mandragora possibile offerta più alta"
11 agosto 2025 15:21
Pedullà: "Distanza di 200 mila euro con Mandragora, se va via arriva un altro. Costo 6/7 milioni"
08 agosto 2025 16:17
Pedullà: "Arriverà un attaccante, Nicolussi Caviglia costa 8 milioni. Mandragora chiede 2 milioni"
05 agosto 2025 15:40
Pedullà: “Il Flamengo insiste per Beltran ma non c’è ancora il suo sì al trasferimento”
05 agosto 2025 00:55
Pedullà: “Sohm alla Fiorentina per 15 milioni+1 di bonus e 5% sulla futura rivendita”
03 agosto 2025 11:26
Pedullà: "Sohm, previsto incontro tra Fiorentina e Parma nelle prossime ore. Per Kessie mai chance concrete"
01 agosto 2025 19:04
Pedullà: "Incontro tra Fiorentina e Parma per Sohm, richiesta scesa a 16 milioni. Nzola verso il Pisa in prestito"
01 agosto 2025 16:08
Pedullà annuncia: "Christensen verso lo Sturm Graz, accordo in chiusura. Lezzerini alla Fiorentina come rimpiazzo"
30 luglio 2025 23:54
Pedullà: "Il Pisa vuole Nzola ma deve alzare l'offerta, la Fiorentina lo cede ma alle sue condizioni"
29 luglio 2025 00:12
Pedullà: "La Roma alza di due milioni la propria offerta per Ghilardi. La Fiorentina riceverà 6 milioni"
28 luglio 2025 17:00
Pedullà: “Per Beltran ancora nessuna offerta concreta, il Flamengo ha solo sondato, servono 15 milioni”
26 luglio 2025 16:17
Pedullà: "Kessie è stato offerto ma devono cambiare le condizioni, a Parisi verrà rinnovato il contratto"
25 luglio 2025 15:12
Pedullà: "Richardson in cima al borsino dei partenti, Ndour lo vedo più dentro alla Fiorentina"
23 luglio 2025 11:45
Pedullà: "Sohm offerto ma la Fiorentina ha altri obiettivi. Un colpo in attacco, dietrofront Juve su Dodò"
22 luglio 2025 15:29
Pedullà: "Difficile un offerta da una big per Comuzzo, resterà se non arriva qualcosa dall'estero"
19 luglio 2025 10:56
Pedullà sugli esuberi: "Cremonese e Pisa su Ikonè, Nzola ha mercato. Entro fine luglio due uscite"
18 luglio 2025 16:32
Pedullà: "La Fiorentina non vuole Kessiè, Sohm non è una trattativa ora. Arriva un attaccante oltre Beltran"
18 luglio 2025 15:17
Pedullà: "Sohm non è una priorità, per Kessié nessuna conferma per ingaggio e fattibilità"
18 luglio 2025 00:15
Alfredo Pedullà dichiara: "Mandragora rinnoverà con la Fiorentina, Betis e Bologna mai concrete per lui"
17 luglio 2025 20:13
Pedullà: "Kean rinnoverà con la Fiorentina, 4 milioni a stagione. Nessuna trattativa calda a centrocampo"
15 luglio 2025 15:00
Pedullà: "Kean sta mostrando interesse verso la Fiorentina. I viola faranno 2-3 operazioni di mercato"
12 luglio 2025 19:32
Pedullà chiarisce: "La Fiorentina vuol tenere Dodò, per meno di 35 milioni poi non lo cederebbe"
11 luglio 2025 23:22
Pedullà: "Fiorentina non vuole privarsi di Mandragora. Incontro nei prossimi giorni per il rinnovo"
09 luglio 2025 15:45
Pedullà: "Sebastiano Esposito, sorpasso Cagliari: pressing sull’Inter per chiudere a 6 milioni"
07 luglio 2025 23:39
Folorunsho riparte da Cagliari? Pedullà: "È in cima alla lista, vogliono anticipare la concorrenza"
07 luglio 2025 14:40
Pedullà: "Valentini è sul mercato, chiuso da Ranieri. La Fiorentina non vuole darlo in prestito ma definitivo"
05 luglio 2025 18:02
Pedullà: "Il Verona riprenderebbe Valentini. Ma la Fiorentina non vuole ridarlo in prestito"
05 luglio 2025 14:30
Pedullà: "Il Betis ha offerto un piatto di lenticchie. Bisogna convincere sia la Fiorentina che Mandragora"
05 luglio 2025 12:25
Pedullà: "Sarri pronto a riabbracciare Insigne alla Lazio, timido sondaggio della Fiorentina"
04 luglio 2025 23:32
Pedullà: "Esposito nome concreto, a 5-6 milioni è un affare e verrebbe volentieri alla Fiorentina"
04 luglio 2025 19:04
Pedullà: "Ad oggi nessuno su Kean. Seba Esposito verrebbe alla Fiorentina. Betis offre poco per Mandragora"
04 luglio 2025 15:10
Pedullà: "Kean non ha aperto a nessuno, Seba Esposito occasione a 5-6 milioni. Frendrup? Servono 25-30 milioni"
27 giugno 2025 15:00
Pedullà conferma: "Sebastiano Esposito lascerà l'Inter, la Fiorentina studia l'operazione"
27 giugno 2025 00:13
Pedullà: "Le visite mediche di Viti con la Fiorentina slittano di qualche giorno per motivi burocratici"
26 giugno 2025 18:50
Pedullà: "Lazio, mercato bloccato? Sarri non si aspettava questa situazione e vuole spiegazioni"
25 giugno 2025 23:43
Pedulla: “Pioli non è più l’allenatore dell’ Al Nassr. Ora può firmare il contratto con la Fiorentina”
25 giugno 2025 11:01
Pedullà chiarisce: "Kean non ha mai aperto all'Arabia, la Fiorentina non cerca sostituti"
24 giugno 2025 23:33
Pedullà: "Oggi incontro tra Fiorentina e Genoa per chiudere Gud. Kean? Tutto fermo. Pioli valuterà Fortini"
24 giugno 2025 15:00
Pedullà: "Viti e Fazzini faranno le visite mediche con la Fiorentina entro 48 ore"
24 giugno 2025 14:40
Pedullà rivela: "Forte interesse della Fiorentina per Viti, difensore ex Empoli di proprietà del Nizza"
22 giugno 2025 15:14
Pedullà: "La Fiorentina non spende 17 milioni per Gudmundsson. Chiesto sconto di 5 milioni o nuovo prestito"
22 giugno 2025 13:43
Pedullà: "Fabbian, Bennacer, Asslani e Traoré nomi senza riscontro, la Fiorentina vuole Seba Esposito"
21 giugno 2025 23:22
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