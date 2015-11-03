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Notizie Pedulla Fiorentina

Pedullà annuncia: "La Fiorentina farà l’ultima proposta per il rinnovo di Fortini. La Roma segue"

10 aprile 2026 23:48

Pedullà durissimo: "Palladino deve essere più umile, ha scritto la pagina più nera come sconfitta dell'Atalanta"

12 marzo 2026 14:19

Pedullà: "All'Inter per il petardo la stessa multa data alla Fiorentina per la scritta Juve Merda. Vergogna"

06 febbraio 2026 14:10

Pedullà: "I dialoghi tra Fiorentina e Cagliari per uno scambio tra Kouamè e Luvumbo continuano"

02 febbraio 2026 16:27

Pedullà: "Nuovo tentativo di Paratici per portare Rugani alla Fiorentina, ma lui vuole solo la Lazio"

01 febbraio 2026 11:55

Pedullà: "Nel pomeriggio primi contatti diretti tra Roma e Fiorentina per Nicolò Fortini"

30 gennaio 2026 23:35

Pedullà: "La Roma alzerà l'offerta per Fortini, Ranieri verso la permanenza. Kouame sta rifiutando tutto"

30 gennaio 2026 15:09

Pedullà: "Arrivato il via libera della Fiorentina, accordo totale con il Sassuolo per Nzola"

28 gennaio 2026 21:54

Pedullà: "Ranieri più passa il tempo più è difficile che parta, il Bologna su Fazzini. Caviglia al Parma"

27 gennaio 2026 15:06

Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"

27 gennaio 2026 00:10

Pedullà conferma: "Nicolussi Caviglia al Parma, il via libera già nelle prossime ore"

26 gennaio 2026 23:36

Pedullà: "Per Ranieri la storia con la Fiorentina è finita. Coppola al Paris FC, per Fortini tutto fermo"

23 gennaio 2026 15:07

Pedullà conferma: "Schalke 04 in vantaggio per Dzeko, operazione vicina alla chiusura"

20 gennaio 2026 22:44

Pedullà: "L'agente di Fortini spinge per la Roma, occhio a Ranieri in uscita. Dzeko verso lo Schalke"

20 gennaio 2026 15:14

Pedullà: "La Roma offre 8 milioni per Fortini, la Fiorentina chiede 16. Chiesto Fabbian, Italiano fa muro"

16 gennaio 2026 19:06

Pedullà: "Il sogno dell’Atalanta è quello di riportare Gosens a Bergamo. La Fiorentina non lo cede"

15 gennaio 2026 00:31

Pedullà: “Timido sondaggio dell’Atalanta per Gosens. Roma e Juventus su Gudmundsson ma porte chiuse”

13 gennaio 2026 16:38

Pedullà: “Enorme interesse della Roma per Fortini, la Fiorentina non apre ma c’è il problema rinnovo”

13 gennaio 2026 16:17

Pedullà: "In definizione Harrison, Cagliari su Nicolussi, la Fiorentina chiede soldi. Il Bologna vuole Fazzini"

13 gennaio 2026 15:14

Pedullà rivela: "Prosegue il pressing Viola per Baldanzi, nuovi contatti anche in mattinata"

10 gennaio 2026 15:21

Pedullà: “Dodó? Sarei molto sorpreso se Marotta e Paratici facessero affari visti i loro rapporti”

09 gennaio 2026 16:34

Pedullà: "Baldanzi piace moltissimo alla Fiorentina. Se non si trova una soluzione Nzola resta al Pisa"

09 gennaio 2026 15:18

Pedullà: "Brescianini piace ma c'è anche il Cagliari: i sardi prenderebbero anche Nicolussi Caviglia"

06 gennaio 2026 16:07

Pedullà: "Piace Brescianini, deciderà l'Atalanta. Su Chiesa non c'è nulla, Dragusin ha tante richieste"

06 gennaio 2026 15:36

Pedullà rivela: "Non ci sono margini di manovra per uno scambio tra Mandragora e Casadei"

01 gennaio 2026 17:02

Fiorentina su Samardzic. Pedullà: "L'Atalanta non fa sconti, servono 18-20 milioni. C'è la Lazio"

01 gennaio 2026 10:49

Pedullà: "Lazio torna su Samardzic, l'Atalanta richiede un'offerta importante. Sarri lo vuole entro 10 giorni"

30 dicembre 2025 18:14

Pedullà rivela: "Offerto Piccoli per Castellanos, ma la Lazio rifiuta, non si adatta al gioco di Sarri"

29 dicembre 2025 17:37

Il retroscena: "Incontro tra Goretti e Paratici anche nei giorni scorsi a Roma. Siamo ai dettagli"

22 dicembre 2025 22:02

Pedullà: "Paratici è l'unico dirigente davvero sondato dalla viola. Entro 48 ore la risposta"

20 dicembre 2025 17:18

Pedullà: "Contatti con Paratici per liberarlo dal Tottenham, si attende una risposta dal dirigente"

20 dicembre 2025 15:20

Pedullà: "Alla Fiorentina ci vuole uno come Ballardini, sa isolare le squadre da tutto"

15 dicembre 2025 14:06

Pedullà su Dzeko: “La Fiorentina è inguardabile per colpa loro, non dei tifosi. L’AEK sembrava il City”

28 novembre 2025 16:24

Pedullà duro su Pioli: “Si è capito che è andato via e che è arrivato Vanoli, si vede la sua mano”

25 novembre 2025 19:12

Pedullà: "Vanoli il favorito per la Fiorentina, ma prima c'è una partita e c'è chi spinge per Palladino"

05 novembre 2025 22:14

Pedullà: "Altro che amore per Firenze. Pioli, senza umiltà, non ha voluto rinunciare neanche a un centesimo"

04 novembre 2025 17:00

Pedullà: “Vanoli non decolla, De Rossi è stato proposto alla Fiorentina. Mancano accordi per salutare Pioli”

02 novembre 2025 23:59

Pedullà: "La Fiorentina a Milano si è sgretolata e le uniche responsabilità sono di Pioli, non dei tifosi"

22 ottobre 2025 21:59

Pedullà sicuro: “La Fiorentina non valuta l’esonero di Pioli. Non pensa ad altre alternative”

01 ottobre 2025 16:31

Pedullà contro Trevisani: “Per difendere un allenatore non bisogna infamare Firenze e i fiorentini. Sarà colpa di Pioli se la squadra non rende?!”

24 settembre 2025 15:24

Pedullà fiducioso: “La Fiorentina ha un organico forte, non mi lascio condizionare da tre partite”

14 settembre 2025 16:58

Pedullà rilancia: “Ceballos ha aperto alla Fiorentina. Dopo Ikone si cerca di cedere altri esuberi”

31 agosto 2025 16:14

Pedullà: "La Fiorentina ha messo Lindelof in stand-by. Nessun contatto con l'Atalanta per Comuzzo"

29 agosto 2025 15:07

Pedullà: “Comuzzo resta alla Fiorentina al 92%. Lindelof ha dato la sua apertura al trasferimento"

28 agosto 2025 15:04

Pedullà: "Comuzzo ha rifiutato 5 milioni l'anno dall'Al-Hilal, ogni tanto i soldi non sono tutto"

28 agosto 2025 00:16

Pedullà: "La Fiorentina non è su Diogo Leite. Offerto un biennale più opzione a Lindelof"

27 agosto 2025 15:44

Pedullà: "Trattativa avanzata per Nicolussi Caviglia per 7 milioni. Lindelof può arrivare, Comuzzo può andar via"

26 agosto 2025 16:34

Pedullà: “Fiorentina sempre più convinta di Nicolussi Caviglia. Può essere l’alternativa a Fagioli”

26 agosto 2025 14:09

Pedullà: “La Fiorentina non ha mai aperto alla cessione di Fortini. Lamptey può arrivare comunque”

26 agosto 2025 13:54

Pedullà: "La Fiorentina ha fatto un offerta per Lindelof, sfida ad Everton e Brentford"

26 agosto 2025 12:05

Pedullà: "La Fiorentina con forza su Nicolussi Caviglia. Non dipende dall'uscita di Mandragora"

26 agosto 2025 11:49

"La Fiorentina corre per Piccoli. 25 milioni più 3-4 di bonus, trattativa in stato avanzato con il Cagliari"

20 agosto 2025 17:54

Pedullà rivela: "Primi contatti tra Fiorentina e Cagliari per Piccoli. La valutazione è di 25 milioni"

20 agosto 2025 15:44

Pedullà: "Dalla Russia 15 milioni per Beltran. Ilenikhena piace alla Fiorentina, Piccoli costa 30 milioni"

19 agosto 2025 15:16

Pedullà chiarisce: "Pellegrini non è nella lista della Fiorentina, viola a posto a centrocampo"

19 agosto 2025 00:37

Pedullà: "Fiorentina ferma sul centravanti, ora si punta a vendere. Mandragora può restare, Pioli ci punta"

14 agosto 2025 17:25

Pedullà: "Il Torino sta provando a prendere Asslani, ma il Bologna è in contatto diretto con l'Inter"

13 agosto 2025 11:15

Pedullà: "La Fiorentina non pensa a Nicolussi, lavora su altri ruoli e al rinnovo di Mandragora"

13 agosto 2025 00:10

Pedullà: "La Fiorentina ferma sul centravanti, prima le cessioni. Su Mandragora possibile offerta più alta"

11 agosto 2025 15:21

Pedullà: "Distanza di 200 mila euro con Mandragora, se va via arriva un altro. Costo 6/7 milioni"

08 agosto 2025 16:17

Pedullà: "Arriverà un attaccante, Nicolussi Caviglia costa 8 milioni. Mandragora chiede 2 milioni"

05 agosto 2025 15:40

Pedullà: “Il Flamengo insiste per Beltran ma non c’è ancora il suo sì al trasferimento”

05 agosto 2025 00:55

Pedullà: “Sohm alla Fiorentina per 15 milioni+1 di bonus e 5% sulla futura rivendita”

03 agosto 2025 11:26

Pedullà: "Sohm, previsto incontro tra Fiorentina e Parma nelle prossime ore. Per Kessie mai chance concrete"

01 agosto 2025 19:04

Pedullà: "Incontro tra Fiorentina e Parma per Sohm, richiesta scesa a 16 milioni. Nzola verso il Pisa in prestito"

01 agosto 2025 16:08

Pedullà annuncia: "Christensen verso lo Sturm Graz, accordo in chiusura. Lezzerini alla Fiorentina come rimpiazzo"

30 luglio 2025 23:54

Pedullà: "Il Pisa vuole Nzola ma deve alzare l'offerta, la Fiorentina lo cede ma alle sue condizioni"

29 luglio 2025 00:12

Pedullà: "La Roma alza di due milioni la propria offerta per Ghilardi. La Fiorentina riceverà 6 milioni"

28 luglio 2025 17:00

Pedullà: “Per Beltran ancora nessuna offerta concreta, il Flamengo ha solo sondato, servono 15 milioni”

26 luglio 2025 16:17

Pedullà: "Kessie è stato offerto ma devono cambiare le condizioni, a Parisi verrà rinnovato il contratto"

25 luglio 2025 15:12

Pedullà: "Richardson in cima al borsino dei partenti, Ndour lo vedo più dentro alla Fiorentina"

23 luglio 2025 11:45

Pedullà: "Sohm offerto ma la Fiorentina ha altri obiettivi. Un colpo in attacco, dietrofront Juve su Dodò"

22 luglio 2025 15:29

Pedullà: "Difficile un offerta da una big per Comuzzo, resterà se non arriva qualcosa dall'estero"

19 luglio 2025 10:56

Pedullà sugli esuberi: "Cremonese e Pisa su Ikonè, Nzola ha mercato. Entro fine luglio due uscite"

18 luglio 2025 16:32

Pedullà: "La Fiorentina non vuole Kessiè, Sohm non è una trattativa ora. Arriva un attaccante oltre Beltran"

18 luglio 2025 15:17

Pedullà: "Sohm non è una priorità, per Kessié nessuna conferma per ingaggio e fattibilità"

18 luglio 2025 00:15

Alfredo Pedullà dichiara: "Mandragora rinnoverà con la Fiorentina, Betis e Bologna mai concrete per lui"

17 luglio 2025 20:13

Pedullà: "Kean rinnoverà con la Fiorentina, 4 milioni a stagione. Nessuna trattativa calda a centrocampo"

15 luglio 2025 15:00

Pedullà: "Kean sta mostrando interesse verso la Fiorentina. I viola faranno 2-3 operazioni di mercato"

12 luglio 2025 19:32

Pedullà chiarisce: "La Fiorentina vuol tenere Dodò, per meno di 35 milioni poi non lo cederebbe"

11 luglio 2025 23:22

Pedullà: "Fiorentina non vuole privarsi di Mandragora. Incontro nei prossimi giorni per il rinnovo"

09 luglio 2025 15:45

Pedullà: "Sebastiano Esposito, sorpasso Cagliari: pressing sull’Inter per chiudere a 6 milioni"

07 luglio 2025 23:39

Folorunsho riparte da Cagliari? Pedullà: "È in cima alla lista, vogliono anticipare la concorrenza"

07 luglio 2025 14:40

Pedullà: "Valentini è sul mercato, chiuso da Ranieri. La Fiorentina non vuole darlo in prestito ma definitivo"

05 luglio 2025 18:02

Pedullà: "Il Verona riprenderebbe Valentini. Ma la Fiorentina non vuole ridarlo in prestito"

05 luglio 2025 14:30

Pedullà: "Il Betis ha offerto un piatto di lenticchie. Bisogna convincere sia la Fiorentina che Mandragora"

05 luglio 2025 12:25

Pedullà: "Sarri pronto a riabbracciare Insigne alla Lazio, timido sondaggio della Fiorentina"

04 luglio 2025 23:32

Pedullà: "Esposito nome concreto, a 5-6 milioni è un affare e verrebbe volentieri alla Fiorentina"

04 luglio 2025 19:04

Pedullà: "Ad oggi nessuno su Kean. Seba Esposito verrebbe alla Fiorentina. Betis offre poco per Mandragora"

04 luglio 2025 15:10

Pedullà: "Kean non ha aperto a nessuno, Seba Esposito occasione a 5-6 milioni. Frendrup? Servono 25-30 milioni"

27 giugno 2025 15:00

Pedullà conferma: "Sebastiano Esposito lascerà l'Inter, la Fiorentina studia l'operazione"

27 giugno 2025 00:13

Pedullà: "Le visite mediche di Viti con la Fiorentina slittano di qualche giorno per motivi burocratici"

26 giugno 2025 18:50

Pedullà: "Lazio, mercato bloccato? Sarri non si aspettava questa situazione e vuole spiegazioni"

25 giugno 2025 23:43

Pedulla: “Pioli non è più l’allenatore dell’ Al Nassr. Ora può firmare il contratto con la Fiorentina”

25 giugno 2025 11:01

Pedullà chiarisce: "Kean non ha mai aperto all'Arabia, la Fiorentina non cerca sostituti"

24 giugno 2025 23:33

Pedullà: "Oggi incontro tra Fiorentina e Genoa per chiudere Gud. Kean? Tutto fermo. Pioli valuterà Fortini"

24 giugno 2025 15:00

Pedullà: "Viti e Fazzini faranno le visite mediche con la Fiorentina entro 48 ore"

24 giugno 2025 14:40

Pedullà rivela: "Forte interesse della Fiorentina per Viti, difensore ex Empoli di proprietà del Nizza"

22 giugno 2025 15:14

Pedullà: "La Fiorentina non spende 17 milioni per Gudmundsson. Chiesto sconto di 5 milioni o nuovo prestito"

22 giugno 2025 13:43

Pedullà: "Fabbian, Bennacer, Asslani e Traoré nomi senza riscontro, la Fiorentina vuole Seba Esposito"

21 giugno 2025 23:22

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