Pedullà conferma: “Schalke 04 in vantaggio per Dzeko, operazione vicina alla chiusura”

20 Gennaio · 22:44

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 22:44

BundesligaDzekoFiorentinapedullàShalke 04

Il club tedesco accelera e mette la freccia decisiva: per il bosniaco pronto il ritorno in Bundesliga dopo sei mesi deludenti alla Fiorentina

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, lo Schalke 04 ha messo la freccia decisiva per Edin Džeko. Il club tedesco è in netto vantaggio dalla tarda mattinata e l’operazione sarebbe ormai vicina alla chiusura.

Per l’attaccante bosniaco si profila così un ritorno in Bundesliga, dopo un’esperienza estremamente deludente alla Fiorentina durata appena sei mesi. Lo Schalke spinge per chiudere e regalarsi un colpo di esperienza per l’attacco.

