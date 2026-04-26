+9 sulla Cremonese, ma la notizia è che a 4 giornate dalla fine la Fiorentina non è ancora salva
Il pari contro il Sassuolo consolida la posizione dei viola, ora con un margine significativo sulla zona retrocessione
Il pareggio senza reti ottenuto a Firenze avvicina ulteriormente la Fiorentina all’obiettivo permanenza in Serie A. Il punto conquistato contro il Sassuolo consente alla formazione guidata da Vanoli di fare un ulteriore passo avanti, portandosi a +9 sulla Cremonese, attualmente terzultima, quando mancano soltanto quattro giornate alla fine del campionato.
Un margine che inizia a diventare decisivo, soprattutto considerando che i viola riescono a tenere a distanza anche il Cagliari, seppur con una gara disputata in più. La situazione in classifica appare dunque sempre più favorevole per la Fiorentina, che vede la salvezza ormai molto vicina anche dal punto di vista aritmetico, unica consolazione di una stagione da incubo. [Foto Gazzetta.it]
Classifica Serie A (in orizzontale):
Inter 78 (33), Napoli 69 (34), Milan 66 (33), Juventus 63 (33), Roma 61 (34), Como 58 (33), Atalanta 54 (33), Bologna 48 (34), Lazio 47 (33), Sassuolo 46 (34), Udinese 43 (33), Parma 42 (34), Torino 40 (33), Genoa 39 (33), Fiorentina 37 (34), Cagliari 33 (33), Lecce 29 (34), Cremonese 28 (34), Verona 18 (34), Pisa 18 (34).