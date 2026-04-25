Sarri-Lazio appuntamento dopo la Coppa Italia. Sul tecnico ci sono Bologna, Atalanta, Fiorentina e Napoli

Il futuro dell'allenatore della Lazio verrà deciso dopo la finale di Coppa Italia in programma il 13 Maggio

Del futuro di Sarri alla Lazio si tornerà a discutere soltanto dopo il 13 maggio, dopo la finale di Coppa Italia. I risultati, del resto, hanno spesso la capacità di cambiare le prospettive. Sarà importante capire quanto peserà l’esito della finale contro l’Inter: basterà arrivare fino in fondo per riavvicinare Lotito e Sarri, oppure servirà necessariamente una vittoria per convincere entrambe le parti a proseguire insieme?

Sarri ha sempre sostenuto che una Coppa non può cambiare il giudizio su un’intera stagione, e questa annata sembra confermare la sua linea di pensiero: troppe difficoltà, ostacoli e tensioni con il club hanno segnato il percorso. L’allenatore è legato da un contratto e intende tutelare l’ingaggio concordato con Lotito, ma è anche consapevole che andare avanti senza un progetto chiaro e costruito su misura per lui sarebbe poco conveniente.

Intanto restano da monitorare le possibili evoluzioni sulle panchine di Fiorentina, Bologna, Atalanta e Napoli. A fine maggio, inoltre, Sarri verrà aggiornato sull’esito dei controlli finanziari, che influenzeranno le strategie di mercato: non è escluso uno scenario a saldo zero, con eventuali acquisti subordinati alle cessioni. Da questo dipenderà anche la questione rinnovi. Il confronto tra tecnico e società potrebbe avvenire non appena il quadro sarà più definito, come riportato dal Corriere dello Sport.